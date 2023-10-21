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午茶首選！ 高雄巷弄老宅「貓草甜」 特製手作甜點價格親民又實在

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄苓雅的【貓草甜】從甜點餐車開始創業，草創時期在各大市集都能見到它的身影，努力至今也有了自已的溫馨小屋，販售著自己製作的手工甜點、客製化蛋糕及活動宴會甜點等商品，沒有複雜的裝飾和人工添加物，想做的就是天天能吃的甜點！

▲【貓草甜手工甜點】店面位於高雄市苓雅區街弄裡的一處民宅之中，溫煦的燈光照亮室內的綠意空間。
▲【貓草甜手工甜點】店面位於高雄市苓雅區街弄裡的一處民宅之中，溫煦的燈光照亮室內的綠意空間。

▲從窗台抬頭望進，溫馨的室內空間擺設可感受老闆想傳遞的溫暖。
▲從窗台抬頭望進，溫馨的室內空間擺設可感受老闆想傳遞的溫暖。

【貓草甜手工甜點】老闆Una說自己本來不是個愛吃甜點的人，在澳洲打工度假結束之際，偶然吃到Home媽做的甜點，當下難以忘懷滋味與感動變成了她踏上甜點之路的契機；於返鄉後尋找甜點店打工了3年之久，隨後自創甜點餐車四處跑透透，而三年多的時光裡老闆Una也持續研發、鑽研更多類型甜點。

▲用餐時刻幸運的話可見貓店長慵懶走踏、有如微服出巡的英姿。
▲用餐時刻幸運的話可見貓店長慵懶走踏、有如微服出巡的英姿。

▲【貓草甜手工甜點】為寵物友善的咖啡廳。（以不干擾其他顧客為主）
▲【貓草甜手工甜點】為寵物友善的咖啡廳。（以不干擾其他顧客為主）

鐵觀音水果千層

「鐵觀音水果千層」以鐵觀音的茶感慕斯搭配原味鮮奶油佐以平衡，同時加入新鮮草莓、藍莓增添整體的口感風味，而千層派皮的酥脆香氣更是令人驚艷。為維持甜點的品質此款甜點只供內用、不提供外帶，以免攜帶過程中失溫讓派皮失去脆度、影響口感。

草莓芙蓮

「草莓芙蓮」不以傳統法式奶油霜的夾層製作，而是改用乳酪代替，口感輕盈、奶香更足，而草莓的酸甜與乳酪風味也非常合拍，讓人不知不覺就吃完了一份。

▲蛋糕口味有草莓、芒果、巧克力、抹茶、鐵觀音等風味可選擇，依當天品項為主。
▲蛋糕口味有草莓、芒果、巧克力、抹茶、鐵觀音等風味可選擇，依當天品項為主。

巧克力榛果塔

喜愛苦甜巧克力的朋友，非常推薦這款「巧克力榛果塔」，使用了純度70%的巧克力，再把榛果炒焦糖後磨成粉，將兩者結合；底座的塔皮採用法式杏仁塔皮，口感更脆，整體味道酷似苦甜風味的金莎，尾韻還附有可可的獨特苦香氣。

檸檬塔

經典的「檸檬塔」每間甜點店呈現的方式皆不相同，老闆將糖度減低、增添檸檬的香氣，整體吃起來相當清爽。

▲櫥窗內各式手作甜點，也有提供6、8吋大蛋糕的預訂。
▲櫥窗內各式手作甜點，也有提供6、8吋大蛋糕的預訂。

▲也有提供母親節、父親節、中秋月餅禮盒的年節限定禮盒訂購。
▲也有提供母親節、父親節、中秋月餅禮盒的年節限定禮盒訂購。

▲【貓草甜手工甜點】也會不定期推出編織手作課程讓民眾參加
▲【貓草甜手工甜點】也會不定期推出編織手作課程讓民眾參加

【貓草甜手工甜點】從過往的餐車人生，到現在落腳於老宅之中，老闆Una仍不忘當初吃到甜點的那份質樸感動，在創立品牌後也陸續推出各式價格親民、味道純粹且實在的手作甜點。也由於老闆Una都是一人作業，加上周末會不定期參與市集擺攤讓更多人吃到，因此營業時間都會公布於粉絲專頁上，下回前去記得先查詢避免撲空喔！


貓草甜手工甜點CatnipSweet

店家地址：高雄市苓雅區四維三路8巷51號

營業時間：15：00～19：00(店休日以粉絲專頁公告為主)

粉絲專頁： https://bit.ly/3y99gs0


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