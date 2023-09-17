香港人都認證！「台灣版怪獸大廈」好拍又好吃 內行人「一看就知道」：非常有味道

不用搭飛機！香港必打卡景點「怪獸大廈」赫赫有名，密密麻麻的房屋建築帶來擁擠壓迫感卻意外成了遊客必拍熱點。其實，台灣也有類似的規則建築，還被許多攝影愛好者列入口袋清單中，更被稱為「台灣小香港」，有網友分享該處「雖然老舊，但蠻有味道的」，吸引不少人紛紛曬照支援，令人直呼「非常有味道」，就連香港人都認證大讚「好靚」。

香港怪獸大廈。圖／中新社發 楊華峰 攝

圖／摘自路上觀察學院(網友Jenny Hsu)

網稱「台灣小香港」位於高雄果貿社區，整齊密集的建築讓人一眼望去彷彿穿越到香港怪獸大廈，去過的網友曬美照分享，紛紛表示「那邊拍很美」、「很有歷史感的地方」、「真的很像在香港」，可以透過不同的拍攝角度展現多樣的風格，站著拍、躺著拍都好看。

不光好拍，還有內行人讚「果貿美食好吃」，推薦附近的韓記上海餛飩、吳媽水餃等美食，甚至有人大老遠跑去果貿買早餐。建議想去「台灣小香港」走一遭的朋友可以先找好周遭美食，來趟拍好拍滿又吃好吃滿的小旅行。

圖／摘自路上觀察學院(網友Eva Chen)

圖／摘自路上觀察學院(網友王盈仁)

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