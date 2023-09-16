聽新聞
test
0:00 / 0:00
圓你的香港夢Part2！ 大灣區航空重現「香港美食記憶」 抽免費來回機票
留言抽機票又開跑啦！ 專營台北-香港航線，提供優質的服務的「大灣區航空」，此次響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」，推出免費機票抽獎活動，第二波活動再送出50張台北－香港來回機票，只要留言「你的香港美食記憶」就可抽免費機票。
參加者只要自9月15日20:00起，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言「你的香港美食記憶」，不管是鐵盒裝著的曲奇餅、香濃的鴛鴦奶茶、又或是令人垂涎三尺的煲仔飯跟燒鵝，快與大灣區航空分享你難忘的美食味蕾回憶吧！
活動時間：2023年9月15日20:00起，至2023年9月21日23:59止。
活動辦法：於活動期間，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「你的香港美食記憶」
活動獎品：大灣區航空 台北－香港 來回機票五十張，一人僅限一次中獎機會，大灣區航空保留隨時於網站上公告變更、修改或終止本活動之權利。
延伸閱讀：
．人頭包子、長髮義麵！ 「伊藤潤二 x 歐拉歐拉」二度聯手14道恐怖主題餐酒 經典場景、驚悚週邊快來試膽
．「九州餅瓦芙」進軍新光鑽石塔！9／16正式開幕「草莓鮮奶油」口味獨家推出
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言