圓你的香港夢Part2！ 大灣區航空重現「香港美食記憶」 抽免費來回機票

留言抽機票又開跑啦！ 專營台北-香港航線，提供優質的服務的「大灣區航空」，此次響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」，推出免費機票抽獎活動，第二波活動再送出50張台北－香港來回機票，只要留言「你的香港美食記憶」就可抽免費機票。

圖／大灣區航空提供、

參加者只要自9月15日20:00起，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言「你的香港美食記憶」，不管是鐵盒裝著的曲奇餅、香濃的鴛鴦奶茶、又或是令人垂涎三尺的煲仔飯跟燒鵝，快與大灣區航空分享你難忘的美食味蕾回憶吧！

圖／大灣區航空提供

活動時間：2023年9月15日20:00起，至2023年9月21日23:59止。

活動辦法：於活動期間，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「你的香港美食記憶」

活動獎品：大灣區航空 台北－香港 來回機票五十張，一人僅限一次中獎機會，大灣區航空保留隨時於網站上公告變更、修改或終止本活動之權利。

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