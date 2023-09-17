快訊

喝止咳藥水仍咳黃綠色濃痰 醫一看竟是遭「雙重夾攻」

獨／巴西蛋爆餐飲恐慌 北部知名港餐廳無限期停賣滑蛋

紐約托育中心疑似毒品中毒事件 1歲男嬰亡3嬰送醫 現場查獲製毒工具

高雄新景點「空中鳳城」美炸！打造全新全台首座車站電影院，融合購物與運動中心超狂

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／九典聯合建築師事務所提供
圖／九典聯合建築師事務所提供

高雄市容美炸！全新景點「空中鳳城」即將屹立於鳳山車站，這座宏偉的建築融合了運動中心、創意工坊、電影院、百貨購物等多元設施。西側擁有壯觀的6層高度，東側更高聳耸人心的10層，其設計充分融合了「綠建築」理念。不僅如此，這座壯觀建築巧妙地將空中綠廊與地面鐵路旁的綠帶相連，而廣大的草坪和步道提供了宜人的漫遊之道，不論悠閒漫步還是停留欣賞美景，都能滿足一波！

圖／九典聯合建築師事務所提供
圖／九典聯合建築師事務所提供

往樓層亮點查看，東側建築的4至7樓將設有創意工坊，同時也納入了國民運動中心，而3樓將迎來百貨購物天堂，此外，空中步道將橫跨兩座建築的中央，氣派感十足。

圖／九典聯合建築師事務所提供
圖／九典聯合建築師事務所提供

至於西側的3至4樓將設有電影院，而5至6樓將成為電影愛好者的集聚之地，致力於振興當地文創產業，不僅如此，此次的規劃也將推往「空中鳳城」成為全台首座火車站內設有電影院的地方！

圖／九典聯合建築師事務所提供
圖／九典聯合建築師事務所提供

此外，位於建築的頂樓，即第10層，將設有壯觀的空中禮堂，提供新人結婚的浪漫場所！除了交通便利，三井集團最近也在高雄鳳山站區域投資興建了超大型購物中心Lalaport，與「鳳山空中奇景」緊密相聯，使該地區的生活設施變得更加便捷！

圖／九典聯合建築師事務所提供
圖／九典聯合建築師事務所提供

「空中鳳城」現在規劃於2024年3月完工，目前計畫2023年底開始招商。儘管尚未建造，相信最後開幕絕對會引爆排隊與觀光人潮。不一樣的鳳山車站，將讓讀者的高雄之行變得更加豐富多彩！

延伸閱讀：

漢來28年首次擴建！「台北漢來大飯店」10月開幕，還有天空森林美炸

人頭包子、長髮義麵！ 「伊藤潤二 x 歐拉歐拉」二度聯手14道恐怖主題餐酒　經典場景、驚悚週邊快來試膽

電影 步道 三井 觀光 美景

相關新聞

高雄新景點「空中鳳城」美炸！打造全新全台首座車站電影院，融合購物與運動中心超狂

高雄市容美炸！全新景點「空中鳳城」即將屹立於鳳山車站，這座宏偉的建築融合了運動中心、創意工坊、電影院、百貨購物等多元設施。西側擁有壯觀的6層高度，東側更高聳耸人心的10層，其設計充分融合了「綠建築」理念。不僅如此，這座壯觀建築巧妙地將空中綠廊與地面鐵路旁的綠帶相連，而廣大的草坪和步道提供了宜人的漫遊之道，不論悠閒漫步還是停留欣賞美景，都能滿足一波！

漢來28年首次擴建！「台北漢來大飯店」10月開幕，還有天空森林美炸

台灣南部商務飯店領導品牌漢來大飯店集團，經過多年的深耕南臺灣市場，如今迈出大膽的擴張步伐，正式進駐台北南港經貿園區，標誌著漢來大飯店集團28年來的首次擴建，「台北漢來大飯店」即將於10月上旬展開試營運。

神還原可愛造型+狗窩！卡滋「小白造型桶」超萌開賣

繼推蠟筆小新造型桶後，「卡滋爆米花」在中秋前夕，再新推出「小白造型桶」，不僅還原小白經典造型，連狗窩也完整復刻，適合喜愛...

人頭包子、長髮義麵！ 「伊藤潤二 x 歐拉歐拉」二度聯手14道恐怖主題餐酒　經典場景、驚悚週邊快來試膽

人頭包子、血腥拉麵！ 「伊藤潤二 x 歐拉歐拉」再聯手14道驚悚主題餐酒　恐怖週邊魅力快來試膽

旅遊Youtuber遭爆酒駕！ 她回應「過了7小時酒已消」 網PO多圖打臉

旅遊Youtuber遭爆酒駕！ 她回應「過了7小時酒已消」 網PO多圖打臉

「台味食足」連三天快閃登場！超過50個攤位任吃再抽紅包，還有電子音樂派對超好玩

9/15至9/17圓山花博將熱鬧迎來「有趣市集」携手「農良直賣所」，呈獻連續三日的「台味食足」快閃市集，為美食愛好者帶來前所未有的盛宴！活動匯聚了共54家引人矚目的美食品牌以及型格餐車，絕對是品味探索的天堂。此外，市集更將驚喜現場觀眾，呈現壯闊的大型電子花車巡遊和令人驚艷的鋼管女郎表演，讓讀者盡情沉浸在濃濃的台灣風情之中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦