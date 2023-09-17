高雄新景點「空中鳳城」美炸！打造全新全台首座車站電影院，融合購物與運動中心超狂

高雄市容美炸！全新景點「空中鳳城」即將屹立於鳳山車站，這座宏偉的建築融合了運動中心、創意工坊、電影院、百貨購物等多元設施。西側擁有壯觀的6層高度，東側更高聳耸人心的10層，其設計充分融合了「綠建築」理念。不僅如此，這座壯觀建築巧妙地將空中綠廊與地面鐵路旁的綠帶相連，而廣大的草坪和步道提供了宜人的漫遊之道，不論悠閒漫步還是停留欣賞美景，都能滿足一波！

圖／九典聯合建築師事務所提供

往樓層亮點查看，東側建築的4至7樓將設有創意工坊，同時也納入了國民運動中心，而3樓將迎來百貨購物天堂，此外，空中步道將橫跨兩座建築的中央，氣派感十足。

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至於西側的3至4樓將設有電影院，而5至6樓將成為電影愛好者的集聚之地，致力於振興當地文創產業，不僅如此，此次的規劃也將推往「空中鳳城」成為全台首座火車站內設有電影院的地方！

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此外，位於建築的頂樓，即第10層，將設有壯觀的空中禮堂，提供新人結婚的浪漫場所！除了交通便利，三井集團最近也在高雄鳳山站區域投資興建了超大型購物中心Lalaport，與「鳳山空中奇景」緊密相聯，使該地區的生活設施變得更加便捷！

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「空中鳳城」現在規劃於2024年3月完工，目前計畫2023年底開始招商。儘管尚未建造，相信最後開幕絕對會引爆排隊與觀光人潮。不一樣的鳳山車站，將讓讀者的高雄之行變得更加豐富多彩！

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