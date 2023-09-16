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漢來28年首次擴建！「台北漢來大飯店」10月開幕，還有天空森林美炸

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／漢來大飯店集團提供
圖／漢來大飯店集團提供

台灣南部商務飯店領導品牌漢來大飯店集團，經過多年的深耕南臺灣市場，如今迈出大膽的擴張步伐，正式進駐台北南港經貿園區，標誌著漢來大飯店集團28年來的首次擴建，「台北漢來大飯店」即將於10月上旬展開試營運。

圖／漢來大飯店集團提供
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「台北漢來大飯店」地理位置絕佳，毗鄰中信金融園區，步行僅需約8分鐘即可到達南港展覽館站和南港軟體園區站，提供旅客極為便利的交通環境。不可忽視的優勢是，這家飯店秉持著「漢來式感動服務」，擁有2位「金鑰匙」禮賓人員和專業的「英式管家團隊」，隨時為旅客提供貼身周到的服務，確保他們留下舒適住宿的美好回憶。

圖／漢來大飯店集團提供
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飯店最令人期待的部分之一當屬美食。整家飯店規劃了6家餐廳，其中最引人注目的是「島嶼」，以「一座餐檯就是一家Fine Dining 餐廳」的理念為特色，未來必定成為風靡一時的Buffet自助餐廳。此外，還有高級粤菜的「東方樓」、大廳酒廊和烘焙坊，提供多元的美食選擇，一定能滿足美食家的味蕾。

值得一提的是，飯店還擁有可容納1200人的國際宴會廳，該宴會廳號稱擁有全台最長、最高的演唱會等級環場大螢幕，非常適合春酒和尾牙活動。不僅如此，飯店外部的場地也別有一番風味！由同集團的漢來美食打造的戶外透明禮堂露天宴會場地「天空森林」，挑高建築和寬敞的視野，是新人舉辦婚禮的理想之地。

圖／漢來大飯店集團提供
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圖／漢來大飯店集團提供
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相對於高雄漢來大飯店的豪華氛圍，「台北漢來大飯店」提供425間客房和套房，以低調簡約奢華風格為主調，色調以灰色和金色為主，搭配寬大的落地窗，營造出舒適的住宿環境。客房內還設有4K電視、小美犀智能環控系統、Nespresso膠囊咖啡機，床墊採用斯林百蘭和席夢思。共提供7種房型，面積從13坪到160坪不等，絕對能滿足旅客在房內放鬆身心的需求。

最後，「台北漢來大飯店」的隆重開幕即將拉開序幕，歡迎各界賓客前來品味我們獨具特色的服務和設施，締造難忘的入住體驗。無論是商務旅行、會議、宴會，或是休閒度假，期待能成為讀者在台北南港的放鬆寄託。

圖／漢來大飯店集團提供
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