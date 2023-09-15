人頭包子、長髮義麵！ 「伊藤潤二 x 歐拉歐拉」二度聯手14道恐怖主題餐酒　經典場景、驚悚週邊快來試膽

恐怖指數再飆升！ 日系潮流餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」再度聯手日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」推出第二波恐怖的主題餐點和周邊商品，踏入餐廳，滿滿黑白漫畫風佈景準讓人背脊發涼，想要挑戰沈浸式的驚悚體驗，把握時間快來追。

位於台北信義威秀1樓的「歐拉歐拉オラオラ」餐酒館，繼4月初首次與伊藤潤二合作的主題餐酒大受好評後，再度推出全新第二波的主題合作。店內完全重現壓抑詭譎的氛圍，一進門就可以看到漫畫中出現的石子路，帶你進入伊藤潤二的恐怖世界，有血盆大口的敏三、笑到心裡發寒的雙一，還有漂浮人頭在對著你看，更有多種型態的富江立牌環繞。打卡區更有《棺桶》中爺爺製作棺木的經典畫面，將詭譎氣氛更上一層樓。

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

除了店內恐怖氣氛，取材自伊藤潤二經典漫畫篇章，這回推出四種主餐、四種甜點、及六杯特調飲品，有「敏三血腥拉麵」蕃茄起司拉麵、「連體炒泡麵」、「富江燉肉燴飯」之外，這次還新增「閣樓的長髮墨魚義大利麵 」，會讓人做惡夢的「人頭氣球包子拼盤」，還有「魂魄提拉米蘇」、「暗殺盆栽蛋糕」，而6款特調飲品為「肉色小孩」伯爵茶奶霜鮮奶茶、「友樹的朋友」紅芭樂草莓冰淇淋奶昔、「富江是我的！」、「血液葡萄酒」、「美少年調酒」，以及「墓碑鎮黑咖啡」，只要點選飲料就隨機能獲得乙張「伊藤潤二漫畫杯墊」。

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

餐酒館現場及線上更將販售「伊藤潤二」獨家周邊，與周邊品牌「FANFANS粉粉」合作，設計出一系列恐怖又令人驚豔的正版商品，像是雙面漁夫帽、雙一電繡帽子，人頭氣球靠枕，雙一鑰匙圈等，讓伊藤迷忍不住想剁手收藏。此外，只要事前上「歐拉歐拉オラオラ」指定預約網站訂位用餐，就加碼贈送「伊藤潤二紋身貼紙」乙張(共４款隨機、每組預約客人贈送乙份)，拍照打卡超吸眼球，現在就可以手刀預約起來。

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

【歐拉歐拉オラオラ 主題餐酒館X伊藤潤二】

活動期間：2023年9月14日至10月18日

活動地點：歐拉歐拉オラオラ 餐酒館 台北市信義區松壽路20號1F(信義威秀一樓)

圖／歐拉歐拉餐酒館提供

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