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「九州餅瓦芙」進軍新光鑽石塔！9／16正式開幕「草莓鮮奶油」口味獨家推出

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／新光三越 圖右／九州鬆餅瓦芙提供
圖左／新光三越 圖右／九州鬆餅瓦芙提供

台北東區即將引爆一場甜點熱潮，IG爆紅的「九州鬆餅瓦芙」即將進駐新光鑽石塔，獻上全新的「瓦芙塔」系列甜點，讓甜點控們搶先一嚐。這家以日式格子鬆餅聞名的店，以穀物搭配鬆餅粉，打造香氣四溢的瓦芙鬆餅，擁有小巧的文青風格，一直受到網紅和甜點愛好者的追捧。

圖／九州瓦餅芙提供
圖／九州瓦餅芙提供

新光三越Diamond Towers的「九州鬆餅瓦芙店」將帶來獨家口味「草莓鮮奶油瓦芙塔」，以新鮮草莓和香醇鮮奶油結合，打造出極具視覺衝擊力的饗宴。此外，還有「鐵觀音黑糖珍珠瓦芙塔」，搭配濃郁的鐵觀音鮮奶油和Q彈的黑糖珍珠，令人垂涎欲滴。如果您喜愛鹹味，不妨品嚐限定口味的「培根起司瓦芙塔」和「番茄起司瓦芙塔」，將鬆餅模擬漢堡，夾入鹹香內餡，絕對是下午茶的完美選擇。

圖／九州瓦餅芙提供
圖／九州瓦餅芙提供

圖／九州瓦餅芙提供
圖／九州瓦餅芙提供

「九州鬆餅瓦芙」的新店「九州鬆餅瓦芙忠孝店」即將於9/16在新光三越Diamond Towers 4樓星級餐廳樓層開幕，為甜點愛好者帶來全新的甜蜜體驗。隨著Diamond Towers 9/16的盛大開幕日期逼近，更多精彩的品牌將陸續揭曉，不容錯過。

圖／新光三越
圖／新光三越

圖／九州瓦餅芙提供
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鬆餅 甜點 九州 新光三越 漢堡

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