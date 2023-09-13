「玫瑰海鹽奶蓋」買1送1！好茶手搖「先喝道」插旗中山商圈 全門市還有一日第二杯半價
中山手搖強店＋1！古典玫瑰園旗下人氣連鎖品牌「先喝道」正式進駐誠品南西，並將推出連續兩天買一送一，邀請大家共慶新店開幕，開喝米其林級好茶，活動日期及優惠品項跟著小編一起往下看吧！
深受茶控喜愛的手搖品牌「先喝道」終於插旗中山商圈，這次入主誠品南西美食街，為慶開幕祭出兩日買一送一優惠，9/15至9/16，凡至先喝道誠品南西店購買「玫瑰海鹽奶蓋、檸夏冰茶系列」即享買一送一，每人現場限購2組(共4杯)。附近上班族又多了一家手搖新選擇啦！
此外，「先喝道」全台門市再推「玫瑰檸夏冰茶」第二杯半價活動，9/15一日限定，清香檸檬搭配淡雅玫瑰，花香果香一口喝得到，週五就開喝。
先喝道 誠品南西店
地址：台北市中山區南京西路14號B1（誠品南西美食街）
營業時間：11:00-20:00
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