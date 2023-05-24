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「MOTOMACHIYA元町家」市集限定版高雄吃得到！全新包裝首推醬油杯只要150元
拉麵控的必嚐美食之一，一定要推薦「元町家橫濱家系拉麵」啦！這款家系拉麵以其獨特的層次豐富味道而聞名，現在，他們推出了全新的子品牌「MOTOMACHIYA元町家」，並首次在市集活動上快閃亮相，且提供迷你版的「拉麵杯、炸餃子」，並結合全新包裝，既能享受美食，又能捕捉美好時刻，真的要試試了！
「MOTOMACHIYA元町家」將在5月27日至5月28日首次登場於高雄愛河畔的市集「LA RUE MARKET」。品牌以街頭時尚感為設計理念，主視覺以藍色為主調，還有章魚插圖和突出的「爽」字樣，視覺令人印象深刻。
不僅如此，此次特別推出了「家系清湯拉醬油杯man」（每杯150元），內含大塊叉燒、鳥蛋與海苔片，極致Q彈的麵條和不死鹹的醬油湯頭，非常好吃；此外「炸餃子杯杯」（每杯120元）也是特色必吃。而市集限定的「潮爽der特調氣泡飲」（每杯120元），則融合了藍柑橘和黑醋栗茶，口感絕佳，視覺效果亦令人驚艷。
最後，市集現場還能購得與知名畫家「藍色隧道」合作設計的限量潮流貼紙，品味拉麵之餘，也能逛市集多棒啊。更多消息請上臉書粉專查詢。
LA RUE MARKET 愛河限定場次
活動日期 ▎2023.05.27－05.28
活動時間 ▎14:00 - 21:00
活動地點 ▎愛河河西路，五福路至中正路段
主辦單位 ▎ La Rue 文創設計
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