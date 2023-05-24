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牠比她臉還大！ Joeman女友搶先合照「大王具足蟲拉麵」 驚人畫面曝光
知名拉麵店「拉麵公子」推出最新一款限定商品「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，主打一整隻大王具足蟲趴在碗上，超震撼新品僅限熟客預約。正妹實況主妮婭（Niya）於23日晚間在社群搶先開箱，秀出和大王具足蟲拉麵的合照，畫面相當驚人。
拉麵的大王具足蟲神似日本動畫《風之谷》王蟲造型，每碗售價1480元，採熟客預約制且限量供應，並非想吃就能吃得到，推出後迅速引發外界討論，店家並於5/23透露，第一波名額早已被搶光！
Joeman的女友、實況主妮婭，23日晚間在IG限時動態PO出照片，她搶在開賣首日到店朝聖，上傳手端起大王具足蟲拉麵的合照，從畫面上可以看到，整隻大王具足蟲身體長度直接超出容器，端在妮婭手中幾乎跟她的臉差不多大，外觀看來十分驚人。至於眾人最好奇的口味，她則表示「與最近爆紅的網紅合照，儘量趕明天上片！」，之後會再透過影片分享。
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