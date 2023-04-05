特色滿點左營咖啡館！ 都市叢林中來點安心手作甜點+咖啡飲品時尚美學

一間隱藏於左營華夏路上的二樓咖啡館「新倫敦NewLondon」，店內原本主打服飾專賣，但由於老闆娘喜歡喝咖啡，因此到新店址後改為複合式的空間，店內一半區域為服飾店，另一半則打造有著露營風格的咖啡廳，擺設綠色植栽讓氣氛環境更感輕鬆休閒，且店裡飲品與點心皆是店家精心製作，很適合帶上筆電、點杯咖啡，在此度過一個下午。

▲複合式空間位於二樓

▲樓梯的通道擺設，很有異國餐館的氛圍。

店裡空間寬敞舒適，大片落地窗讓室內光線明媚自然，加上綠色植物的搭配，讓人不知不覺放鬆了起來，而這也是老闆打造這空間的初衷，希望來店的顧客都能好好享受環境與下午茶時光。

▲很chill的角落座位區

▲店內服飾區

原味巴斯克乳酪蛋糕

經典的巴斯克乳酪蛋糕有著金黃色的外層，感受柔滑綿密的質感和濃郁奶香氣，再淋上奶油奶酪，整體甜感適中不會過於甜膩，配上一杯咖啡更是享受。

蔓越莓乳酪司康

司康鬆脆的外殼口感，搭配自製的蔓越莓果醬，蔓越莓的微酸甜感和乳酪的濃郁交織在一起，讓整體口感更為濕潤、不乾口，顛覆對於傳統司康的風味想像。

海鹽焦糖瑪奇朵

順滑的口感、濃郁的咖啡香，加上了海鹽使整體不會過於甜膩，搭配店家自製的焦糖磚，感受慢慢融於咖啡中的迷人焦糖香氣。

玫瑰蜜香奶茶

視覺的漸層色系讓人捨不得拌開，而飲品上方還點綴了鮮豔的粉色玫瑰花瓣，整個少女心爆發！入口花香與茶感十足，上層綿密奶泡更添細膩口感。

野莓洛神

用料取自天然的深紅茶色風味清香自然，酸甜的風味在鼻息間彌漫開來，熱熱喝令人感到非常放鬆。

▲想喝冰飲的風味也有提供冰塊。

新倫敦NewLondon

店家地址：高雄市左營區華夏路1335號2樓

店家電話：073500231

營業時間：09:00~19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/405h8Yc





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