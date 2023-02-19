蔥油餅變薯條！苓雅市場人氣「蔥餅條」酥脆涮嘴，口味超多統統來一根

蔥油餅吃過，但把蔥油餅變成薯條，一條一條的蔥餅條你吃過嗎？高雄苓雅市場人氣小攤-全旺蔥餅條，把蔥油餅切成條狀下鍋油炸，再撒上自家特調口味的調味粉。如薯條般的長型蔥餅條造型吸睛，但重點是口感超脆，一吃停不下來～第一次吃推薦「胡椒原味」，敢吃辣也可以來個「四川麻辣」，還有非常多口味可以選擇啦！！

人氣苓雅市場美食：全旺蔥餅條

高雄苓雅市場向來有超多隱藏版美食，今天要推薦很多上班族、學生超愛，也超多公司在訂下午茶的超特別高雄蔥油餅攤位-全旺蔥餅條。

全旺蔥餅條位在苓雅二路上，攤位不算太大，但從開店就開始忙，像我們這天去，店家剛好在炸公司下午茶訂單，但像現場不是太多份的客人還是可以差單製作啦～

全旺蔥餅條 菜單價目表

全旺蔥餅條口味超多！共7種口味，2023年每種口味都是均一價50元，點餐時告知要哪種口味就好～

攤位就是老闆和老闆娘兩人分工，老闆就是在油鍋旁放蔥油餅條、炸餅、起鍋，手完全沒停過。

起鍋的蔥餅條要稍微放一下吹涼。

放個一兩分鐘後，老闆娘會拿起在餐檯撒上客人點的口味。老闆娘有說，蔥餅條的調味都是他們自家配方唷！

高雄蔥油餅推薦：全旺蔥餅條

這天我們在全旺蔥餅條點了兩種口味，剛好顏色一深一淺～兩份拿到都是剛炸好，熱呼呼的。

老四川麻辣蔥餅條 $50

敢吃辣的人，麻辣口味大、推、薦！這口味真的辣與麻兼具，入口小辣，但幾秒鐘後麻的後勁上來，超爽快～

招牌胡椒粉 $50

這個口味則是蠻多人的第一次，也是回點率最高的口味，胡椒粉正是店家自己的配方，蠻多人都是為這胡椒粉而來唷！

一定要誇讚一下，在高雄我吃過不少小攤的炸蔥油餅，而這家苓雅市場全旺蔥餅條是酥和脆兼具，吃了第一口後會再繼續吃第二口，涮嘴到停不下來～而且我們當天現場沒吃完，拿回家兩小時再吃，脆度依舊！！連我妹都嚇到～

全旺蔥餅條 評價

放在我口袋名單中好久的全旺蔥餅條，這次終於吃到了！覺得超乎期待，本來還怕有點油感，但完全不會欸～能一直維持脆度，不會大出油、膩口，是我覺得這蔥餅條厲害之處，推薦給喜歡吃創意蔥油餅的大家！也很推薦公司團體直接團購～他們常在做各團體的下午茶！

全旺蔥餅條

地址：臺灣高雄市苓雅區苓雅二路101號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-17:30

店家電話：0911129611

評價：★★★★★

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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