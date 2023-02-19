快訊

聯準會恐升息到8%？總經專家拋震撼彈：這數據成美通膨關鍵指標

才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

蔥油餅變薯條！苓雅市場人氣「蔥餅條」酥脆涮嘴，口味超多統統來一根

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

蔥油餅吃過，但把蔥油餅變成薯條，一條一條的蔥餅條你吃過嗎？高雄苓雅市場人氣小攤-全旺蔥餅條，把蔥油餅切成條狀下鍋油炸，再撒上自家特調口味的調味粉。如薯條般的長型蔥餅條造型吸睛，但重點是口感超脆，一吃停不下來～第一次吃推薦「胡椒原味」，敢吃辣也可以來個「四川麻辣」，還有非常多口味可以選擇啦！！

人氣苓雅市場美食：全旺蔥餅條

高雄苓雅市場向來有超多隱藏版美食，今天要推薦很多上班族、學生超愛，也超多公司在訂下午茶的超特別高雄蔥油餅攤位-全旺蔥餅條。

全旺蔥餅條位在苓雅二路上，攤位不算太大，但從開店就開始忙，像我們這天去，店家剛好在炸公司下午茶訂單，但像現場不是太多份的客人還是可以差單製作啦～

全旺蔥餅條 菜單價目表

全旺蔥餅條口味超多！共7種口味，2023年每種口味都是均一價50元，點餐時告知要哪種口味就好～

攤位就是老闆和老闆娘兩人分工，老闆就是在油鍋旁放蔥油餅條、炸餅、起鍋，手完全沒停過。

起鍋的蔥餅條要稍微放一下吹涼。

放個一兩分鐘後，老闆娘會拿起在餐檯撒上客人點的口味。老闆娘有說，蔥餅條的調味都是他們自家配方唷！

高雄蔥油餅推薦：全旺蔥餅條

這天我們在全旺蔥餅條點了兩種口味，剛好顏色一深一淺～兩份拿到都是剛炸好，熱呼呼的。

老四川麻辣蔥餅條 $50

敢吃辣的人，麻辣口味大、推、薦！這口味真的辣與麻兼具，入口小辣，但幾秒鐘後麻的後勁上來，超爽快～

招牌胡椒粉 $50

這個口味則是蠻多人的第一次，也是回點率最高的口味，胡椒粉正是店家自己的配方，蠻多人都是為這胡椒粉而來唷！

一定要誇讚一下，在高雄我吃過不少小攤的炸蔥油餅，而這家苓雅市場全旺蔥餅條是酥和脆兼具，吃了第一口後會再繼續吃第二口，涮嘴到停不下來～而且我們當天現場沒吃完，拿回家兩小時再吃，脆度依舊！！連我妹都嚇到～

全旺蔥餅條 評價

放在我口袋名單中好久的全旺蔥餅條，這次終於吃到了！覺得超乎期待，本來還怕有點油感，但完全不會欸～能一直維持脆度，不會大出油、膩口，是我覺得這蔥餅條厲害之處，推薦給喜歡吃創意蔥油餅的大家！也很推薦公司團體直接團購～他們常在做各團體的下午茶！

全旺蔥餅條

地址：臺灣高雄市苓雅區苓雅二路101號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-17:30

店家電話：0911129611

評價：★★★★★

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 四川 薯條 上班族 高雄美食

相關新聞

蔥油餅變薯條！苓雅市場人氣「蔥餅條」酥脆涮嘴，口味超多統統來一根

udn走跳美食／美食好芃友 蔥油餅吃過，但把蔥油餅變成薯條，一條一條的蔥餅條你吃過嗎？高雄苓雅市場人氣小攤-全旺蔥餅條，把蔥油餅切成條狀下鍋油炸，再撒上自家特調口味的調味粉。如薯條般的長型蔥餅條

高雄捷運週邊小吃大集合，7家絕對不能錯過的美食！

來到高雄準備大啖美食卻不知道從何開始嗎？那麼絕對不能錯過這篇高雄捷運周邊小吃，不妨從高雄捷運周邊小吃開始吃起吧！作為高雄的主要交通工具，每個捷運站周圍都有著無數的美味小吃。無論你是想要來點可以墊墊胃的鹹食小點，還是想要甜滋滋的下午茶點心，這次的高雄捷運周邊小吃都能滿足你的需求！

到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配

udn走跳美食／Miss V 過年去了一趟潮州，意外發現好吃的羊肉爐～香香香山羊肉火鍋，不是用肉羊~而是用要養比較久的山羊肉。 剛開店就已經有客人等著入座用餐，香香香山羊肉火鍋的羊肉爐是屬

「禁抖音」餐廳被留言「小心電線走火」 老闆：會報案

位於高雄市前金區的海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」，日前因在臉書宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內」，引發網友狂刷...

遼寧奶奶手藝傳承冠軍酸菜鍋　海鮮提味酸中帶甘老饕盛讚

創於1999年的「冬鄉小廚」以東北酸菜鍋專家之姿，榮獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。能讓美食家胡天蘭讚不絕口的理由不只在餐點風味、食材品質、醬料特色和在地風情，「冬鄉小廚」亦為胡姊累積幾十年飲食生態觀察，印象深刻無比的一家餐廳，廚房一塵不染，甚至為了行動不便者裝設了升降梯，衛生和服務亦做到細緻！

最接地氣！泰國傳統街邊小吃「大城老船麵」，不用人擠人辦護照也能1秒到訪

udn走跳美食／Miss V 一秒飛泰國～享受泰國最接地氣的泰式小吃美食——船麵。高雄首間船麵——大城老船麵復刻泰式風味的傳統街邊美食，更是到訪泰國必吃特色美食。 大城老船麵隱身於美麗島周

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦