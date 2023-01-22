快訊

陸客懷念台灣這些景點！9天超熱血旅行攻略公開 連台人都驚艷

他砸百萬買70本刮刮樂盼中賓士 結局曝光讓網嘆：不敢刮了

沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新「隱藏版」，想嘗鮮記得先Follow。

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

位於高雄的「五分鐘找餐」以創意混搭為靈感，打造多樣意想不到的早午餐組合，像是「泰玩皮本丸」就把招牌皮蛋包入飯糰裡，搭配香氣十足又帶點微酸的泰式打拋肉，流心皮蛋與打拋豬的辣、酸、甜結合，又是一個絕配！不僅如此，皮蛋和蘿蔔糕也是一個美味組合，原來皮蛋這麼百搭！

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

此外，「五分鐘找餐」每個月都會推出一款全新「隱藏版」，喜歡嘗試新奇口味的朋友不妨隨時關注店家的臉書，以跟進最新的絕妙滋味喔！

圖／五分鐘找餐臉書
圖／五分鐘找餐臉書

五分鐘找餐 北平創始店

地址：高雄市三民區北平一街160號

營業時間：6:30-13:40（週一公休）

五分鐘找餐臉書

延伸閱讀：

25元炸雞腿！婆媽都知道的爆夯「市場炸物攤」 超多炸物一次滿足

網紅手搖店評價兩極？聯名之亂讓網友搖頭：一次店

早餐 高雄美食 早午餐

相關新聞

沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」

皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新

屏東新年走春必訪！「車城共融遊戲場」超應景9米高洋蔥滑梯、籤詩攀爬網，再造訪福安宮拜拜祈福

udn走跳旅遊／Vicky 車城共融遊戲場我們來了！車城共融遊戲場與東南亞最大土地公廟做結合，真的超給力。邀請大家一起來好玩、看起來也好吃的車城共融遊戲場玩樂，這裡有超大顆洋蔥滑梯，還有別處都沒

遊戲魂大爆發！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 免費PK玩Switch、瑪利歐水管經典神還原

瑪利歐水管場景神還原！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 Nintendo Switch免費PK玩到爽

拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

udn走跳旅遊／Vicky 高雄旗津星空隧道超好抵達的，可以說是一點難度都沒有。話說，這高雄旗津真的很好玩，一路玩可以玩一整天，還可以沿路還可吃美食。不過，有一個景點一定要來，那就是現在要分

美食大匯集！高雄「興達港觀光漁市」：花枝丸和海鮮餐盒一定要吃起來

udn走跳美食／Vicky 興達港觀光漁市挺好逛的！台灣是島國，四周環海，也正是因為如此，所以海產不僅新鮮，種類也非常多樣化。反正每次到觀光漁市尋寶就是開心。不過這天來興達港觀光漁市是專程來的，

一次吃到7種和牛！ 高雄「癮燒精肉酒舖」新堀江隱藏版高檔單點燒肉推薦

udn走跳美食／美食好芃友 本和牛這兩年成為台灣燒肉主流，但想吃到高品質的日本和牛，一定要來這間蠻多老饕推薦，高雄新堀江附近民享街上的癮燒精肉酒舖。主打來自日本冷藏保存的日本A5和牛燒烤，讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。