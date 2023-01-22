沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」
皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新「隱藏版」，想嘗鮮記得先Follow。
位於高雄的「五分鐘找餐」以創意混搭為靈感，打造多樣意想不到的早午餐組合，像是「泰玩皮本丸」就把招牌皮蛋包入飯糰裡，搭配香氣十足又帶點微酸的泰式打拋肉，流心皮蛋與打拋豬的辣、酸、甜結合，又是一個絕配！不僅如此，皮蛋和蘿蔔糕也是一個美味組合，原來皮蛋這麼百搭！
此外，「五分鐘找餐」每個月都會推出一款全新「隱藏版」，喜歡嘗試新奇口味的朋友不妨隨時關注店家的臉書，以跟進最新的絕妙滋味喔！
五分鐘找餐 北平創始店
地址：高雄市三民區北平一街160號
營業時間：6:30-13:40（週一公休）
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