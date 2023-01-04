25元炸雞腿！婆媽都知道的爆夯「市場炸物攤」 超多炸物一次滿足

銅板價嗑雞腿！市場是婆婆媽媽最愛挖寶的地方，便宜的隱藏版美食都深藏其中，只有內行人才知道。而市場的炸物攤更是一絕，不僅有豐富的品項，價格也是超感人！一隻炸到金黃酥脆的雞腿竟然只要25元！4隻也只要一張

2023-01-04 12:00