25元炸雞腿！婆媽都知道的爆夯「市場炸物攤」 超多炸物一次滿足
銅板價嗑雞腿！市場是婆婆媽媽最愛挖寶的地方，便宜的隱藏版美食都深藏其中，只有內行人才知道。而市場的炸物攤更是一絕，不僅有豐富的品項，價格也是超感人！一隻炸到金黃酥脆的雞腿竟然只要25元！4隻也只要一張鈔票就能搞定，吃爆也不傷荷包。
這家隱身在左營自由黃昏市場的炸物攤「妹夥站炸雞炸蔬菜」，從絡繹不絕的人潮就知道生意超好，攤上擺滿各式炸物，像是炸地瓜、炸雞、炸魷魚、花枝丸、柳葉魚及炸蔬菜等統統有，選擇很多可以一次滿足想吃各種炸物的胃。
而其中必搶的絕對非「炸雞腿」莫屬！一隻只要25元，部落客小白分享口感「外皮酥脆，便宜又好吃」，光是看到照片就讓人流口水。
妹夥站炸雞炸蔬菜
地址：高雄市左營區自由三路261號（自由黃昏市場）
營業時間：14:00-18:00（賣完為止）
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