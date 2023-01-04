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網紅手搖店評價兩極？聯名之亂讓網友搖頭：一次店

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／五桐號臉書
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五桐號好喝嗎？日前，在臉書專頁K Taiwan發出一則詢問貼文，內容為「第一次買，不知道如何？」並配上一張五桐號店面的照片，讓不少網友紛紛發表自己的看法。不過評價頗兩極，有人表示是「一次店」，也有網友稱讚五桐號的奶霜好喝。

圖／五桐號臉書
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聯名之亂害的？先前，五桐號攜手韓國插畫家DINOTAENG推出一系列超可愛聯名商品，最搶手的無非是環保又實用的不鏽鋼環保杯，但當時因存貨不足、未開店先完售及網上各種黃牛等亂象，導致許多網友湧入五桐號臉書撻伐並表示「以後不買了」。

圖／IG@plz_tellme_why授權
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圖／五桐號臉書
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也許是因為聯名之亂，讓不少網友在看到詢問五桐號評價的貼文後，留言「一次店，上次因為杯子可愛而買」、「喝過一次會直接再會的飲料店」，但也有肯定的聲音，像是「個人認為還不錯喝，尤其是泰奶」、「綠茶凍楊桃冰茶，1分糖」、「清香奶霜烏龍＋小芋圓一絕」。沒有喝過、想嘗試又怕踩雷的朋友也可以參考廣大網友推薦的點單秘訣喝看看。

圖／五桐號臉書
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