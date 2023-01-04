網紅手搖店評價兩極？聯名之亂讓網友搖頭：一次店

全台唯一巨無霸糰子！你看過長達30公分的超巨大彩糰子嗎？這款和手臂一樣長的超浮誇糰子還只送不賣！原來這是茶食品牌「外婆的茶屋」為回饋給忠實顧客的禮物，七彩糰子鋪上滿滿草莓，讓人好想咬一口！

2023-01-03 16:30