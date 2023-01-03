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一連28天好運兔U！迷客夏新品2款「甘蔗杯」 新春刮刮樂抽雙人來回機票、電影好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導

圖／迷客夏、伯樂影業提供
圖／迷客夏、伯樂影業提供

新年新氣象，迷客夏全新系列「甘蔗杯」一起迎接農曆新年，除了新推出2款甘蔗創意喝法，再加碼「好運兔U」新春好運LINE刮刮樂活動，一連28天，天天都有豐富獎項、驚喜好禮等著你！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏的甘蔗青特調飲品常駐在人氣排行榜上，用台灣在地優質100%白玉甘蔗原汁，不額外加糖，層層把關鎖住白玉甘蔗的新鮮營養與原始清香。2023/1/4迷客夏全新上市最新推出首款「甘蔗杯3Q」，一次加入脆啵啵球、黃金Q角和綠茶凍，3種超受歡迎的配料，Q彈口感搭配甘蔗清香，保證讓你嘴巴停不下來，另一款冷熱飲皆宜的「甘娜堤」，以甘蔗原汁混搭焦糖香氣的娜杯紅茶拿鐵，將打破你對甘蔗飲品既定印象、成為今年冬季首選！

圖／迷客夏提供
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迎接農曆新年迷客夏推出超應景的「好運兔U」新春好運LINE刮刮樂，自1/4至1/31，一連4週28天，天天玩都有驚喜，只要加入迷客夏LINE官方帳號，進行新春LINE刮卡遊戲，獎項除了飲品優惠券大方贈，還包含沖繩雙人來回機票、限量品牌質感筆記本、以及《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影獨家優惠好禮和多種精美禮物，過年相揪親朋好友邊觀賞電影，邊喝迷客夏試試好手氣。

圖／迷客夏提供
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