吃爆雞翅山！1月壽星「幾歲送幾隻雞翅」先開動，實現雞翅自由趁生日

1月壽星搶先開吃！每個月的「壽星雞翅山」活動不缺席，在這個漲漲漲的時代，這兩品牌依舊提供免費送雞翅的活動真的好佛心～四人同行慶生還能解鎖雞翅山，快訂位吃爆2023年的第一座雞翅山吧！

⬤ 薄多義

義大利餐廳「薄多義」每月推出「壽星生日禮」活動，當日壽星至店用餐點購「壽星派對套餐」即享「幾歲送幾隻雞翅」，須於三天前電話預訂四人用餐並滿足指定活動條件，每店每日僅限15組，1月壽星們快安排吃起來！

優惠活動詳情請至薄多義官網查詢

圖／薄多義義式手工披薩臉書

圖／薄多義義式手工披薩臉書

⬤ Sunny Queen 陽光皇后

「陽光皇后」也推出當日壽星「幾歲就送幾隻炸雞翅」的優惠活動，當月壽星到店用餐也同享好康，最多可領20隻雞翅，凡四人同行、提前三天訂位且滿足指定條件即可享用「超狂雞翅山」。（過年期間1/20-1/29壽星優惠不適用）

優惠活動詳情請至陽光皇后官網查詢

圖／Sunny Queen 陽光皇后臉書

圖／Sunny Queen 陽光皇后臉書

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