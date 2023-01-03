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開工咖啡優惠！「4大超商」多杯組188元、美式拿鐵買10送10、「星巴克買1送1」新年快樂喝起來

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

2023年第一個上班日，除了有4大超商「開工咖啡」小確幸，可以爽喝美式、拿鐵買2送2，還有星巴克一日限定好友分享買一送一，上班族們快來點杯咖啡，開啟新年好心情！

7-ELEVEN

即日起至1/8，7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「多杯組188元」，有「特大美式5杯188元」，「特大拿鐵咖啡4杯特價188元」、「熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元」以及「冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元」。

圖／7-ELEVEN提供
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全家

即日起至1/10於全家門市祭出「大單品美式、大單品拿鐵任選2杯109元」、「經典美式咖啡任選第2杯7折」及「大杯特濃咖啡（美式／拿鐵） 任選2杯99元」3大優惠。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

萊爾富

即日起至1/10，萊爾富於全門市祭出「Hi Café大杯奶茶均一價45元」有冰港式奶茶、冰鴛鴦奶茶、冰抹茶拿鐵、新冰紅茶拿鐵、冰／熱珍珠厚奶茶。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

OK mart

OK mart於1/3全門市祭出，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵同品項買2送2，並加碼線上OKmall雲端商城同步開賣大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10，且開放寄杯、冷熱互換。

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

星巴克

2023年的最新星巴克買一送一來啦，1/3早上11點到晚上8點推出「新年快樂好友分享」，凡在活動期間購買2杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。收假開工小確幸，開啟新一年的好心情。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

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