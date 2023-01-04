星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二
星巴克買一送一接著來！星巴克於即日起至1/23，連續20天推出「紅絲絨系列飲品好友分享」，紅絲絨搭配燕麥奶或杏仁奶，濃郁順口，粉色外觀打卡好夢幻，過年也享買一送一、和家人一起開喝～
星巴克「紅絲絨系列飲品好友分享」於今(4)日開跑，活動將持續到1/23，連20天不停歇。凡在活動期間購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「紅絲絨系列」飲品，即享買一送一，包含紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂等4款人氣飲料。粉紅飲品配上鮮奶油與紅絲絨餅乾，讓你一路甜到過年。
注意事項：
·每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
·優惠品項包含：紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂。
·原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
·折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
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