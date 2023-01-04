快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克買一送一接著來！星巴克於即日起至1/23，連續20天推出「紅絲絨系列飲品好友分享」，紅絲絨搭配燕麥奶或杏仁奶，濃郁順口，粉色外觀打卡好夢幻，過年也享買一送一、和家人一起開喝～

圖中草莓乾及底部奶油為部落客Summer自行搭配。圖／IG@52_foodie授權
圖中草莓乾及底部奶油為部落客Summer自行搭配。圖／IG@52_foodie授權

圖中草莓乾及底部奶油為部落客Summer自行搭配。圖／IG@52_foodie授權
圖中草莓乾及底部奶油為部落客Summer自行搭配。圖／IG@52_foodie授權

星巴克「紅絲絨系列飲品好友分享」於今(4)日開跑，活動將持續到1/23，連20天不停歇。凡在活動期間購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「紅絲絨系列」飲品，即享買一送一，包含紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂等4款人氣飲料。粉紅飲品配上鮮奶油與紅絲絨餅乾，讓你一路甜到過年。

冰紅絲絨風味燕麥奶那堤。圖／星巴克提供
冰紅絲絨風味燕麥奶那堤。圖／星巴克提供

紅絲絨風味燕麥奶星冰樂。圖／星巴克提供
紅絲絨風味燕麥奶星冰樂。圖／星巴克提供

注意事項：

·每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

·優惠品項包含：紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂。

·原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

·折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

星巴克官網

延伸閱讀：

一連28天好運兔U！迷客夏新品2款「甘蔗杯」 新春刮刮樂抽雙人來回機票、電影好禮

好長一張圖！「30公分超浮誇彩糰子」只送不賣，放餡料、草莓不手軟

燕麥奶 星巴克 星冰樂 買一送一 餅乾

相關新聞

星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二

星巴克買一送一接著來！星巴克於即日起至1/23，連續20天推出「紅絲絨系列飲品好友分享」，紅絲絨搭配燕麥奶或杏仁奶，濃郁順口，粉色外觀打卡好夢幻，過年也享買一送一、和家人一起開喝～ 星巴克「

好長一張圖！「30公分超浮誇彩糰子」只送不賣，放餡料、草莓不手軟

全台唯一巨無霸糰子！你看過長達30公分的超巨大彩糰子嗎？這款和手臂一樣長的超浮誇糰子還只送不賣！原來這是茶食品牌「外婆的茶屋」為回饋給忠實顧客的禮物，七彩糰子鋪上滿滿草莓，讓人好想咬一口！

盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

草莓漸入盛產季節，也愈鮮甜可口，連鎖咖啡及甜點業者再推一波甜蜜草莓季，此波以甜品蛋糕為主，各種酸甜滋味與造型創新出爐。

手搖買1送1！烏弄開工日推「單品茶買一送一」，7種台灣茶自由選

開工喝手搖趕走憂鬱！連鎖茶飲品牌「烏弄」將於1/3在全台門市推出「單品茶買一送一」優惠活動，四季春、阿里山金萱、碧螺春等多種自然回甘好茶統統有，記得來杯好茶開工醒醒腦吧！ ​喝茶去！高雄發跡

吃不到全家「濃黑巧克力霜淇淋」！曬照被網讚：超幸運

最後一天！全家便利商店推出跨年優惠，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋可享買一送一，優惠活動即至今(2)日。但在臉書上則有不少網友討論表示「吃不到巧克力口味」，而以先前推出過的口味頂替，甚至

只賣1個月！beard papa's「吉比花生醬泡芙」香濃上市

新的一年到來，甜點也能擁有新的口味！多次推出特殊口味的日式泡芙「beard papa's」今年攜手美國花生醬「Skipp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。