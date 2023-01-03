好長一張圖！「30公分超浮誇彩糰子」只送不賣，放餡料、草莓不手軟

全台唯一巨無霸糰子！你看過長達30公分的超巨大彩糰子嗎？這款和手臂一樣長的超浮誇糰子還只送不賣！原來這是茶食品牌「外婆的茶屋」為回饋給忠實顧客的禮物，七彩糰子鋪上滿滿草莓，讓人好想咬一口！

圖／外婆的茶屋臉書

圖／外婆的茶屋臉書

從路邊攤起家的茶食品牌「外婆的茶屋」於去年12月中起推出回饋非賣品30公分「超巨大彩糰子」，使用會員點數50點就可兌換一支，兌換期限到2/14，但送完就會提早結束囉！「超巨大彩糰子」在每個糰子上擺上手工揉製七彩餡料，再放上一顆顆正當時的飽滿草莓，一口一個酸甜滋味在口中爆開，吃甜點真的會讓人心情愉悅啦！

圖／外婆的茶屋臉書

30公分的超巨大彩糰子，完整一支連圖都好長。圖／外婆的茶屋臉書

外婆的茶屋 30公分超巨大彩糰子兌換活動

兌換日期：即日起至2/14（或送完提早結束）

兌換方式：使用會員點數50點即可免費兌換（巨型糰子須排程製作，電話預定時將通知取貨日）

外婆的茶屋臉書

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