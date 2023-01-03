快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好長一張圖！「30公分超浮誇彩糰子」只送不賣，放餡料、草莓不手軟

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／外婆的茶屋臉書
圖／外婆的茶屋臉書

全台唯一巨無霸糰子！你看過長達30公分的超巨大彩糰子嗎？這款和手臂一樣長的超浮誇糰子還只送不賣！原來這是茶食品牌「外婆的茶屋」為回饋給忠實顧客的禮物，七彩糰子鋪上滿滿草莓，讓人好想咬一口！

圖／外婆的茶屋臉書
圖／外婆的茶屋臉書

圖／外婆的茶屋臉書
圖／外婆的茶屋臉書

從路邊攤起家的茶食品牌「外婆的茶屋」於去年12月中起推出回饋非賣品30公分「超巨大彩糰子」，使用會員點數50點就可兌換一支，兌換期限到2/14，但送完就會提早結束囉！「超巨大彩糰子」在每個糰子上擺上手工揉製七彩餡料，再放上一顆顆正當時的飽滿草莓，一口一個酸甜滋味在口中爆開，吃甜點真的會讓人心情愉悅啦！

圖／外婆的茶屋臉書
圖／外婆的茶屋臉書

30公分的超巨大彩糰子，完整一支連圖都好長。圖／外婆的茶屋臉書
30公分的超巨大彩糰子，完整一支連圖都好長。圖／外婆的茶屋臉書

外婆的茶屋 30公分超巨大彩糰子兌換活動

兌換日期：即日起至2/14（或送完提早結束）

兌換方式：使用會員點數50點即可免費兌換（巨型糰子須排程製作，電話預定時將通知取貨日）

外婆的茶屋臉書

延伸閱讀：

吃不到全家「濃黑巧克力霜淇淋」！曬照被網讚：超幸運

盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

甜點

相關新聞

好長一張圖！「30公分超浮誇彩糰子」只送不賣，放餡料、草莓不手軟

全台唯一巨無霸糰子！你看過長達30公分的超巨大彩糰子嗎？這款和手臂一樣長的超浮誇糰子還只送不賣！原來這是茶食品牌「外婆的茶屋」為回饋給忠實顧客的禮物，七彩糰子鋪上滿滿草莓，讓人好想咬一口！

盤點2023草莓甜點！85℃搭泰奶、星巴克貓咪土司更甜蜜

草莓漸入盛產季節，也愈鮮甜可口，連鎖咖啡及甜點業者再推一波甜蜜草莓季，此波以甜品蛋糕為主，各種酸甜滋味與造型創新出爐。

手搖買1送1！烏弄開工日推「單品茶買一送一」，7種台灣茶自由選

開工喝手搖趕走憂鬱！連鎖茶飲品牌「烏弄」將於1/3在全台門市推出「單品茶買一送一」優惠活動，四季春、阿里山金萱、碧螺春等多種自然回甘好茶統統有，記得來杯好茶開工醒醒腦吧！ ​喝茶去！高雄發跡

吃不到全家「濃黑巧克力霜淇淋」！曬照被網讚：超幸運

最後一天！全家便利商店推出跨年優惠，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋可享買一送一，優惠活動即至今(2)日。但在臉書上則有不少網友討論表示「吃不到巧克力口味」，而以先前推出過的口味頂替，甚至

只賣1個月！beard papa's「吉比花生醬泡芙」香濃上市

新的一年到來，甜點也能擁有新的口味！多次推出特殊口味的日式泡芙「beard papa's」今年攜手美國花生醬「Skipp...

收假開工喝爆！2023最新星巴克買1送1就在「這天、這時段」

元旦連假後開工不憂鬱！2023年的最新星巴克買一送一來啦，1/3當日早上11點至晚上8點皆可享飲料買一送一。今年第一杯新品「栗香蒙布朗風味那堤、茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」直接優惠開喝，一次喝2杯都不是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。