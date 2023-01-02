吃不到全家「濃黑巧克力霜淇淋」！曬照被網讚：超幸運
最後一天！全家便利商店推出跨年優惠，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋可享買一送一，優惠活動即至今(2)日。但在臉書上則有不少網友討論表示「吃不到巧克力口味」，而以先前推出過的口味頂替，甚至只要有人曬出巧克力霜淇淋就被稱作「超級幸運」！全家的巧克力霜淇淋到底有多夯呢？
全家霜淇淋買一送一吃起來！全家於去年12月推出網民最愛「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，並掀起一股打卡熱潮，網友們對優惠也更加關注，打算趁著這次買1送1優惠開吃，沒想到卻有部落客分享「好多門市黑巧霜淇淋都賣完了」，因此可能吃到之前的玉米濃湯、海鹽牛奶、玫瑰起司等口味。
貼文一出，便有許多網友留言「跑了好多家都沒有巧克力」、「巧克力真的很難找」、「哪裡還有巧克力？」，由此看出巧克力霜淇淋的火爆人氣，難怪能買到會被說是「超幸運」。
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