今日起！2023元旦、1月「咖啡手搖優惠包」：星巴克買1送1、0元珍奶、全聯1元熱美式

2023年喝起來！優惠喝手搖、咖啡迎新年～UDN小編整理了以下超商、手搖及連鎖咖啡品牌等超過15家元旦及新年優惠，超夯全家霜淇淋、咖啡、星巴克、各家超人氣手搖、外送優惠統統有。買一送一不夠看？還有0元珍奶、1元熱美式，快來看看今天從哪杯喝起吧！

⬤ 全家便利商店

即日起至2023/1/2，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café大杯經典美式咖啡或拿鐵享買1送1；全家會員App「隨買跨店取」推出私品茶65元系列62杯特價2,023元(原價4,030元)、Let’s Café大杯特濃美式咖啡74杯特價2,023元(原價4,070元)、Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2,023元(原價4,030元)，另有大杯特濃美式咖啡或拿鐵買1送1。

圖／全家便利商店提供

圖／全家便利商店提供

⬤ 7-ELEVEN

即日起至2023/1/2，使用OPEN POINT App行動隨時取購買CITY PRIMA精品美式及拿鐵同品項、CITY CAFE濃萃美式每日限量買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬咖啡系列及完熟蘋果咖啡系列、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY TEA一顆檸檬系列，每日推出限量買3送2活動。

自2023/1/1起至1/8，OPEN POINT App行動隨時取推出CITY CAFE特大美式5杯、特大拿鐵4杯、熱皇家伯爵紅茶拿鐵5杯、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯等商品組合特價只要188元。

圖／7-ELEVEN提供

⬤ 萊爾富

萊爾富於2023/1/6推出大杯特濃美式買7送5、大杯特濃拿鐵買7送4及大杯拿鐵買8送4的優惠。

雙12開喝，12月12日至12月14日萊爾富門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推指定咖啡最低5.5折起。圖／萊爾富提供

⬤ OK mart

即日起至2023/2/8推出黑糖道黑糖拿鐵、黑糖道黑糖醇奶茶單杯7折的好康，一路優惠到二月超大方。

圖／OKmart臉書

⬤ 星巴克

即日起至1/17，只要在外送平台foodomo購買二杯特大杯冰熱/風味一致的新品「栗香蒙布朗風味那堤」或「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，即可享第2杯半價優惠。

栗香蒙布朗風味那堤。圖／星巴克提供

茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

⬤ 全聯福利中心

全聯福利中心在2023/1/1推出OFF COFEE熱美式買1送1；元旦當天自備環保杯，美式咖啡只要1元，每店限量100杯。

2023年1月1日元旦當天，自備飲料杯購買熱美式只要1元，每店限量100杯。圖／全聯福利中心提供

⬤ 五桐號

即日起至2023/1/3，使用UberEats訂購五桐號「玉堂春茶王、荔枝冰茶凍飲」可享買1送1優惠。

左為玉堂春茶王、右為荔枝冰茶凍飲。圖／五桐號官網

⬤ 春陽茶事

即日起至2023/1/2，春陽茶事推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，活動期間至「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，就有機會享有飲品最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每人每日有2次抽獎機會。

圖／春陽茶事提供

⬤ 春芳號

即日起至1/3，使用Uber Eats外送平台訂購「冬瓜烏龍、果香寶石紅」可享買一送一。

圖／春芳號品牌總部臉書

⬤ 有飲

有飲從即日起至1/2推出純茶系列23元優惠，且於1/1元旦當日推出加料好康，凡至門市購買任一杯飲品即可以1元加購一份配料，每杯飲品限加一份。

圖／有飲臉書

⬤ 珍煮丹

即日起至1/6，只要拍下「不限品牌飲料」插吸管的一瞬間，公開上傳至個人IG限動並標註「＠truedantw及＃珍想喝飲料」，兌換憑證完成活動，於1/8起至1/10持憑證至全台珍煮丹門市即享黑糖珍珠鮮奶、泰泰鮮奶茶、珍珠奶茶等指定飲品大杯買1送1。

圖／珍煮丹臉書

⬤ 康青龍

即日起至1/2，APP會員購買「芋圓相思鮮奶茶」再送超人氣「沁心金萱」，每人每天可領2張，最高獨享買8送8。

圖／康青龍臉書

⬤ 日出茶太

1/1元旦當日中午12點起，在日出茶太活動門市參與拍照打卡活動即可免費兌換一杯「珍珠奶茶」(每店限量30杯)。還有線上「好運拉霸機」活動，有機會獲得買1送1、第2杯7折、全品項85折等優惠。

日出茶太推出打卡送珍珠奶茶的新年活動。圖／日出茶太提供

⬤ 茶湯會

1/1起至1/20，茶湯會推出網路優惠活動，可享指定飲品第2杯6折、單品折價等優惠，還有女神月曆免費下載。

圖／茶湯會提供

⬤ 好一點熟醇紅茶

好一點熟醇紅茶將於1/3起推出新品「有春紅茶」，並自1/3起至1/9可享大杯第2杯半價優惠。

圖／好一點熟醇紅茶提供

⬤ Flash Coffee

Flash Coffee將於1/5起至1/9推出全飲品買一送一，而1/10至1/29期間也有11項熱賣飲品第二杯0元優惠。

圖／Flash Coffee Taiwan臉書

⬤ 怡客咖啡

怡客咖啡推出Dresscode活動，即日起至1／3，凡穿著「紅色或黑色」就可享有紅茶拿鐵、黑芝麻豆奶、經典美式買一送一優惠。

圖／ikari怡客提供

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