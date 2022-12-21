全台最大聖誕禮物盒在高雄！雪花飛舞「光之塔」歡慶伴佳節

位於愛河上游的三民一號公園「光之塔」換新裝，快來朝聖全台最大的禮物盒燈飾。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】12月份聖誕佳節將至，高雄街景到處充滿愛與希望的歡樂氣氛，位於愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，已換上充滿聖誕氛圍氣息的新裝，高雄市政府觀光局將光之塔打造成全台最大的聖誕禮物，「光之塔獻禮」以銀白色、暖白光的燈飾搭配吸睛的4米巨大蝴蝶結與禮物帶呈現，要陪民眾一起歡慶聖誕節，廣場上還有裝置禮物盒搭配浪漫雪花紛飛，保證超好拍，要讓大小朋友都能體驗夢幻的下雪場景。

▲全台最大禮物盒在高雄光之塔。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局周玲妏局長表示，光之塔位於同盟路與自立路口的三民一號公園內的台電高架鐵塔，近年來在觀光局的用心推動改造下已成為煥然一新的重要地標，搭配創新的策展理念，以現代科技結合燈光藝術，讓老舊電塔再造，將新的公共藝術融入社區內，活化都市整體景觀環境，再造光之塔新生命力。在2022年的年底，也將聖誕燈光從下游的愛河灣展演延伸至上游光之塔，民眾來高雄沿著愛河一次可欣賞到全台最大的聖誕禮物盒及全台最高、最炫的聖誕光束展演，冬季的高雄絕對比你想像的更好玩！

▲網美新景點「光之塔獻禮」，搭配雪花紛飛非常浪漫（雪花運作時間12/9至12/22 每周五、六、日17:00-22:00；12/23至1/1 每日17:00-22:00）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充「光之塔獻禮」策展理念，聖誕禮盒是一份獻給高雄在地的禮物，每個人對於禮物的想像也許不一樣，聖誕禮物系列是許多人內心的一種企盼，希望透過節慶造景能帶給大家充滿開心溫馨的感受，公園中央廣場特別設計可愛禮物小屋點綴，提供更多想像空間，民眾可以在拍照時發揮各種巧思歡慶聖誕，不論是在窗內對望、共擁聖誕禮物、一起穿門走入2023或是與家人一起在禮物群中合影，都是很有創意的擺拍選擇，歡迎大小朋友一起來現場同歡！

▲廣場中央還有馬卡龍禮物打卡點，白天夜晚都好拍。 圖：高雄市政府觀光局／提供

在燈光測試期間，已有不少民眾及車友經過光之塔時，紛紛拿出手機與巨大禮物盒自拍，直呼光之塔變得好美，廣場上也洋溢著小朋友的歡笑聲，更有民眾說，因為最近受到日本現象級神劇《First Love初戀》的洗禮，對於浪漫下雪的場景無法招架，謝謝市府觀光局在市區營造如此精美的聖誕造景，在浪漫的燈光氛圍下，好適合約喜歡的人來告白衝一波。

當城市拉上夜幕，耶誕時分廣場上的電塔亮起了燈，白色的光牆與巨大的蝴蝶結，光的線條勾勒出整個巨大的禮物盒，耀眼醒目的昭告天下佳節的到來，觀光局邀請大家一同感受曾經期待著收到耶誕禮物興奮的心情，讓我們帶著收禮物的快樂心情迎向2023充滿希望的未來。

「光之塔獻禮」展期將展示到2023年2月28日止，誠摯歡迎民眾前往光之塔漫步，欣賞光之美並與禮物系列合影，度過浪漫幸福的聖誕跨年佳節。

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