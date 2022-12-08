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超前部署2023米其林！高雄逾百間50年老店經典不敗好滋味

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每個高雄人的火烤兩吃回憶－可利亞台式烤肉_石頭火鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供
每個高雄人的火烤兩吃回憶－可利亞台式烤肉_石頭火鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】繼先前舉辦許多叫好叫座的美食活動，像肉燥飯、大港吃鍋、餐盤發見計畫、鹹酥雞、大港閱冰後，高雄市觀光局為推廣高雄老店美食，讓更多民眾及遊客品嚐經典不敗好滋味，特別盤點全市超過百家，開業50年以上的美食店家，自12月1日起共同舉辦「大港老味飄香半世紀」活動，讓令人懷念的好滋味，繼續在新時代流傳下去，並提前備戰2023米其林指南，進而留名紅色美食聖經，把港都令人驕傲的好味道，推向全台及世界各地。同時還有復古風搭配老味美照網路活動，只要依據規定上傳個人IG與食物美照，就有機會獲得豪華住宿券及餐券等大獎。

▲前往50家指定老店消費滿200元可獲得VIP老饕卡。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲前往50家指定老店消費滿200元可獲得VIP老饕卡。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局局長周玲妏表示，旅行就是為了美食前進，觀光局的美食進擊一波接一波，網羅飄香半世紀的百家老味店家，希望透過美食地圖及網路趣味活動，喚起市民與國內外遊客共同尋找港都50年老味之話題，而且高雄美味食力卓越，今年《2022米其林指南》的必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20家美食榜上有名，其中不乏知名老店，像傳承三代的肉燥飯霸主老店柏弘肉燥、橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，都成功留名紅色美食聖經，可見老味道的魅力是歷久不變。

這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」，民眾可於6個捷運站（美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營站）、5個旅服中心（高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山）、6家飯店（漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅）及50間指定老店索取，老饕絕不能錯過最強的大港老味地圖攻略。

▲高雄第一家西餐廳－新國際西餐廳。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄第一家西餐廳－新國際西餐廳。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲飄香50年的弘記肉燥飯舖。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲飄香50年的弘記肉燥飯舖。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步指出，此次響應參與大港老味活動的店家都非常開心，高雄第一家西餐廳「新國際西餐廳」第三代的老闆表示，很開心市府還記得這些老店家的好味道，期待能再帶動民眾到老店消費的風潮；另外店齡70歲的老江紅茶牛奶老闆也說，好好吃飯、好好睡覺、好好老江是高雄人的日常生活，也想藉由這次老味活動傳達高雄人享受生活的態度。

▲高雄老味道不可少的黑輪小吃。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄老味道不可少的黑輪小吃。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲來到鹽埕區不可錯過的大ㄎㄡ胖碳烤三明治。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲來到鹽埕區不可錯過的大ㄎㄡ胖碳烤三明治。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲高雄百年老店阿婆仔－火龍果冰。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄百年老店阿婆仔－火龍果冰。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，配合發放美食地圖的漢來飯店公關部杜經理說明，飯店全力配合這次美食活動，就是想把高雄厲害的好滋味介紹給遊客，讓他們知道高雄是最佳的旅遊城市；而高雄翰品酒店行銷公關部許副協理也表達，感謝觀光局大力推展觀光事業，讓高雄成為全臺最美麗的城市，加上飯店周遭都是數十年的餐飲老店，所以積極配合發放美食地圖及租借VIP老饕卡，希望把這些老店推廣給來自各地的旅客，讓大家都品嚐道地的高雄味。

觀光局補充說明，「大港老味飄香半世紀」活動好康不間斷，首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張，日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考「高雄老味專區」（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4784#a01），另外在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」，就是要讓吃貨們開心吃美食、享優惠。

緊接而來的聖誕佳節及新年假期，復古派對在高雄正夯，第二波好康活動要請大家把塵封已久的寶貝挖出來，即日起至12月27日只要穿上復古服裝或帶著復古老物到70家指定老店吃飯拍照，並使用IG限動/貼文打卡（須為公開帳號），內文需包含「#50年老店不簡單」、「#老店店名」，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券，前300名還有額外獲得精緻好禮。

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