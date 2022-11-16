一日遊計畫～從白天玩到夜晚不間斷的高雄8大必遊景點！

想到高雄你會先想到什麼呢？是愛河畔的夜景？還是文青的駁二文創？其實除了這些地方，高雄這一兩年多了不少秘境與全新的拍照打卡點，無論你喜歡親近大自然，還是喜歡浪漫造景藝術，抑或是文青的享受文化薰陶，來到高雄絕對有適合你的景點。今天的高雄一日遊就要為你安排一趟能夠從早玩到晚的旅程啦！

高雄一日遊景點：大港橋

圖/ IG@mr.wang_x

位在駁二碼頭的大港橋，是全臺首座水平旋轉景觀橋樑，下午三點便會有三分鐘左右的旋轉時間，從平常的樣子變為平行兩岸，讓航道內的船隻通行，再轉回原本的模樣。除了旋轉秀外，以貝殼和海豚作為設計靈感的純白大港橋本身也是非常好拍攝的打卡點，無論是白天在藍天白雲的襯托下，一覽高雄市景，還是夜晚亮燈後絢爛的浪漫景致，

大港橋

地址：高雄市鹽埕區駁二大義站旁

開放時間：全天開放

高雄一日遊推薦：輕軌美術館東站

圖/ IG@ lorindaricky

近期爆紅的高雄打卡點就是這個龍貓隧道啦！高雄輕軌最新的一站美術館東站，也被稱為是最美麗的一段，不只有著純白別具設計感的車站，這段離站的「龍貓隧道」更是迷人。在鬱鬱蔥蔥的綠色隧道下穿梭的輕軌，彷彿宮崎駿電影中的龍貓隧道一樣，輕軌、鐵道與樹木所形成的美麗倩影成為了攝影師爭相拍攝的景點。不過要提醒大家拍攝時請注意自身安全，不要進入軌道範圍影響輕軌行進，建議盡量使用長焦鏡頭從遠方拍攝喔！

輕軌美術館東站

地址：美術館路、美術東二路口

開放時間：全天開放

高雄一日遊推薦：蓮池潭兒童公園

圖/ IG@frogtravel.ig

高雄首座共融兒童公園「蓮池潭兒童公園」，有著包含平衡木、攀爬網與大沙坑等多項兒童遊樂設施，本身就是孩子們玩樂天堂的蓮池潭兒童公園，在今年九月又加上了愛麗絲夢遊仙境主題造景，吸引了不少充滿少女心的遊客前來。走入這個奇幻樂園裡，彷彿闖入了紅心皇后的花園中，置身在童話故事裡的感覺讓大人小孩都心動。到了夜晚，點燈後的公園無論是紅心皇后的華麗城堡，還是霓虹燈點綴的旋轉木馬都洋溢著浪漫氛圍，是個可以從白天拍到晚上的浪漫景點。

蓮池潭兒童公園

地址：高雄市左營區蓮池潭東北側

開放時間：全天開放

高雄一日遊推薦：彌陀海岸光廊

圖/ IG@xuandk

彌陀海岸光廊原先其實只是南寮漁港旁的小公園，如今搖身一變成為了高雄熱門打卡點。堤防牆面上多了不少有趣的彩繪塗鴉，更有全台最美的海上S型木棧道，退潮時間可以玩沙玩水，漲潮時則能拍出一幅幅美麗動人的照片。傍晚時分，在橘紅色的晚霞映照下，更是為眼前這片美景加分了不少，來到高雄不妨來彌陀海岸光廊，吹吹海風欣賞美景，好好放鬆心情吧！

彌陀海岸光廊

地址：高雄市彌陀區南寮路96號

開放時間：全天開放

高雄一日遊推薦：旗津貝殼博物館

圖/ IG@babe_nini

位於旗津的貝殼博物館是全台最大的貝殼展示館，裡面有多達兩千種的貝殼與兩百種的蟹類標本，適合帶著孩子來認識大自然的奧妙。除了這些知識性的展示外，外頭還有適合拍照打卡的超大型貝殼。今年更在貝殼館中庭打造了唯美的小希臘，藍白相襯的造景再加上九重葛花藤的點綴，彷彿一轉眼就來到了愛琴海，漫步在希臘街頭。

旗津貝殼博物館

地址：高雄市旗津區旗津三路887號

營業時間：09:00–17:00，周一公休

高雄一日遊推薦：高雄燈塔

圖/ IG@sheepshizue

高雄燈塔其實就是「旗津旗后燈塔」，位在旗后山頂的這座純白燈塔，因為能夠眺望高雄港的美景，一直是來到旗津的必遊景點。今年開始更將內部重新規劃成文創展覽館與咖啡廳「Shoreline Coffee & Roaster」，並延長開放時間到晚上九點，成為全台唯一的夜間燈塔景點，夜晚點燈後的高雄燈塔，更多了一絲浪漫氛圍。傍晚時分來到高雄燈塔點杯咖啡，放慢腳步欣賞夜幕低垂下的高雄夜景吧！

高雄燈塔

地址: 高雄市旗津區旗下巷34號

開放時間: 9:00-21:00，周一公休

高雄一日遊推薦：柴山秘境海灘

圖/ IG@chianmi.tw

入口在中山大學文學院附近的柴山秘境海灘，又被稱為柴山阿朗壹，一路走下去可以走到熱門打卡點「柴山海蝕洞」。沿路上，除了沙灘外也需要攀爬岩石，路線並不算難爬，但依然建議大家穿著防滑鞋前往。柴山秘境海灘除了有療癒的海景外，一旁更有一整片的野生仙人掌，搭配上廢棄碉堡，寂靜的氛圍更增添了秘境海灘的神祕感。

柴山秘境海灘

地址：高雄市鼓山區柴山大路31號

開放時間：全天開放

高雄一日遊推薦：瑪莎咖啡柴山館

圖/ IG@vianliu0502

不想走沙灘，卻又想看看秘境海灘的美貌？那麼就來瑪莎咖啡吧。位在山海宮旁的瑪莎咖啡不只有美味下午茶，更能夠一覽壯闊海景！今年新開的海景咖啡廳瑪莎咖啡柴山館，室外座位區能夠一覽柴山秘境沙灘的壯闊海面，悠閒的享受餐點與飲品，等待夕陽西下的落日美景。純白外觀、迷人的海岸，美味的餐點與繽紛的特調，來到瑪莎好好享受悠閒自得的時光吧！

瑪莎咖啡柴山館

地址: 高雄市鼓山區桃源里柴山71號

營業時間: 平日16:00~20:00；假日15:00~21:00

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