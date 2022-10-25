墾丁新餐廳！華泰瑞苑「GADUGADU Brunch」睽違3年開放～在「秘境中的秘境」享受南國風情早午餐

到墾丁不再只有玩水～睽違3年、重新對外開放的墾丁森林遊樂區裡的觀海樓，多了一間擁有無敵景觀的早午餐餐廳「GADUGADU Brunch」，位在6樓高的視野，可以在被台灣海峽、巴士海峽及太平洋三面環繞的無盡蔚藍裡享受南國風情早午餐，光風景就是值得打卡炫耀的「秘境中的秘境」，下次到墾丁玩可別錯過～

圖／華泰大飯店集團臉書

由華泰大飯團集團接手營運，等了3年才重新開放的墾丁森林遊樂區觀海樓，進駐早午餐餐㕔「GADUGADU Brunch」；GADU在排灣族語裡指的是「山林」，引申為「秘境」，超符合這裡被山海圍繞的視野，不只身處森林中，還可以遠眺太平洋、盡覽巴士海峽、俯視台灣海峽，把整個恆春半島盡收眼底，根本是「秘境中的秘境」，快納入再訪墾丁必去名單裡！

圖／華泰大飯店集團臉書

除了超讚的「世界級景觀」之外，餐㕔的料理更是嚴選屏東在地食材及時令農產，推出舒肥嫩雞胸屏東紅藜麥蔬果沙拉、起司牛肉可頌、松露蕈菇美式拼盤、萬丹紅龍果優格等餐點，繽紛健康又美味，要帶給遊客最美的回憶。

圖／華泰大飯店集團臉書

GADUGADU Brunch

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號（墾丁國家森林遊樂區－觀海樓6樓）

進入墾丁國家森林遊樂區需購買入園門票；自售票處步行至觀海樓約30～40分鐘

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