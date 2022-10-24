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女生限定！成美文化園落羽松季開跑 揪4個閨蜜同行免費入園 還有機會脫單

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／成美文化園臉書、圖／成美文化園官網
圖／成美文化園臉書、圖／成美文化園官網

隨著秋天的氣息漸漸濃厚，各地的落羽松也慢慢換上黃褐色的外衣，今年要到哪個秘境拍美照呢？彰化「成美文化園」結合了1111光棍節和將到來的落羽松季節，10/24～11/30 推出「1111光棍節．單身轉蛋機」活動，4位單身女性同行可免費入園，有機會找到命定的他！快揪閨蜜們來場秋天限定的落羽松之旅～

圖／成美文化園臉書
圖／成美文化園臉書

圖／成美文化園臉書
圖／成美文化園臉書

成美文化園裡的落羽松步道，是參考日本文化中、通往神社參拜的表參道形式規畫，步道以碎石舖排，夏季翠綠的松樹到了秋天會漸漸轉為金黃褐色的大道，被許多網美網帥們列為必拍的打卡熱點；今年園區推出1111光棍節限定活動，4位單身女性結伴同行可免費入園，是專屬於女生的優惠！

圖／成美文化園臉書
圖／成美文化園臉書

圖／成美文化園臉書
圖／成美文化園臉書

免費入園的女生們的資料，將被園區作成「單身轉蛋」放入轉蛋機；四位單身男性參加活動，每人可獲得一次轉蛋機會，每位女生有1到3次被抽中的機會，也許會因為這個緣分找到生命的另一半！姊妹們快揪好友來場賞落羽松兼脫單的一日小旅行！

圖／成美文化園官網
圖／成美文化園官網

成美文化園．1111光棍節．單身轉蛋機

活動期間：10/24～11/30

四位單身女性一同入園免費，參與者需填寫資料：暱稱、年齡、Line ID、電話，資料將被園區製作成單身轉蛋。

四位單身男性一同入園可參與轉蛋：11/1-11/30，男性參與者無門票優惠，但每位參與者可獲得一次轉蛋機會。

需出示身分證，以身分證配偶欄為空白為準；轉蛋數量有限，名額如被抽完，則不再另外提供。

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