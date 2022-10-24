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魚頭君在這！「普諾麵包坊」新店面正式回歸，必買「爆餡夯PIZZA、魚頭蛋糕」，還有萬聖新品限時出爐
「普諾」回來了！原位在神旺大飯店的「普諾麵包坊」正式回歸，並於10/21起開始營運，經典美味再升級，不僅有「爆餡夯PIZZA」、 IG打卡超吸睛「魚頭君」，更應景推出萬聖節系列新品，每樣都想吃，準備剁手手啦！
「普諾麵包坊」全新回歸，新店面位於捷運忠孝敦化站4號出口附近，以溫和奶油色為主題，搭配綠意植栽，變身探店必拍「普諾2.0」！訪店必買「爆餡夯PIZZA」，滿滿拉絲起司讓人口水直流，最推熱銷「夏威夷」口味；而話題熱品「魚頭君」也強勢回歸，以香草蛋糕為基底，加上草莓慕斯、草莓番茄果凍等內餡，豐富的口感讓人停不下來，內涵與外在兼具的視覺衝擊話題蛋糕非它莫屬！
⬤ 萬聖萌鬼出爐
即日起至10/31，「普諾麵包坊」限量推出萬聖節烘焙商品，不僅各個造型可愛，滋味更是100分，有腹黑甜巧「鬼靈精怪」、酥香「蜘蛛菠蘿」、「熱狗木乃伊」、驚悚「惡魔手指」、「南瓜布丁派」及濃郁「萌鬼南瓜餅」等多種選擇，應景又好吃。
普諾麵包坊 ‧ 忠孝店
地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1樓營業時間：週一至週日09:00-20:30
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