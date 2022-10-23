甜點控先吃！麻吉貓超療癒聯名「MINI燒」大推「買4送5」，招牌舒芙蕾銅鑼燒一顆半斤重，甜蜜午茶超滿足

udn走跳美食／糖糖 之前一直想衝台南吃的吉拿棒，沒想到在台中也吃得到啦可愛又迷你的吉拿棒啦，位在台中烏日的羊卷子吉拿棒専売所是最近才新開不久的吉拿棒專賣店，吉拿棒都是現點現做，口味多樣化，

2022-10-20 16:30