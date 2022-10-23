甜點控先吃！麻吉貓超療癒聯名「MINI燒」大推「買4送5」，招牌舒芙蕾銅鑼燒一顆半斤重，甜蜜午茶超滿足
這是舒芙蕾還是銅鑼燒？主打舒芙蕾銅鑼燒的「Elitfun E立方」迎來週年慶，推出線上優惠超大方「買4送5」，還有限時加碼送，贈上加贈，讓你光拿贈品就收到手軟。
「Elitfun E立方」的舒芙蕾銅鑼燒每顆都有半斤重，黃金鬆厚餅皮與新鮮現做的純樸內餡，創造月銷2萬顆的獨特美味；而麻吉貓療癒聯名「MINI燒」擁有蓬鬆輕盈的空氣感餅皮，內餡以日本中沢純生乳鮮奶油細製而成，小小一個零罪惡感，濃郁、絲滑不膩且入口即化，還有天使生乳、好事花生、黃金乳酪、曼巴咖啡及比利時52%巧克力等多種口味，滿足喜歡不同口味的甜點控。
現在於品牌線上網站購買「MINI燒禮盒獨家優惠組」還享「買4盒加送5顆」的好康優惠，滿千再加贈單顆MINI燒，喜歡舒芙蕾或銅鑼燒的朋友快入手品嘗看看這蓬鬆空氣感的甜蜜小點吧！
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