一週只開三天！台中最好吃的達克瓦茲，20種口味超爆餡，想吃要盡早排隊

台中最好吃的達克瓦茲就在O.S.

最便宜60元起品嚐法式甜點，全台獨創20種口味選擇，爆滿內餡組合無極限，一週只開3天，想吃要盡早排隊！

O.S.法式手工甜點

位於台中市南屯區益昌二街，鄰近永春東七路口，隱密店址藏身於別墅住宅內。店內商品以達克瓦茲為主，手作限量供應，秒殺甜點超搶手。

達克瓦茲被稱為馬卡龍的姊妹，其實是深藏不露的精品甜點，嚴選頂級原物料與食材，外殼表面完整無裂痕，側邊呈現直角有厚度，同時烤出密集漂亮的糖珠，這需要非常深厚的技巧！

強調口感和口味最重要，保留達克瓦茲的傳統原貌，內餡變化展現出無限可能，好吃到讓人感動。

O.S.達克瓦茲都是雙口味，單顆價格落在60元-75元，甜點店只在週五六日開放內用，想吃的朋友要記對時間。

送禮推薦

O.S達克瓦茲禮盒共有三款，分別是經典、品酒、花茶系列，官網下單冷凍宅配送到家，也可選擇門市自取。

經典達克瓦茲禮盒 480元

檸檬百香、香草咖啡、雙重抹茶、伯爵柳橙、焦糖榛果、覆盆子可可、胡麻花生、檸檬羅勒8種口味各1。

單顆原價60元，八入裝480元，等於是免費贈送精美禮盒和提袋，老闆真是佛心～達克瓦茲採單顆獨立包裝，背後有品名、內容及營養標示，方便攜帶好保存。

O.S.達克瓦茲不是一般常溫點心，冷藏保存7-10天，冷凍3-4週，吃的時機非常重要，禮盒上印有斗大的食用方式！！冷凍保存提前1-2小時冷藏回溫，或是冷藏直接取出冰涼享用，千萬不要常溫吃，避免影響口感。

除了外包裝之外，還附上透明塑膠盒保護，降低宅配運送中造成碰撞損傷。

達克瓦茲外殼偏酥脆口感杏仁粉香氣濃郁明顯，經典內餡夾入法式奶油霜、果醬或巧克力甘納許，提升口感的豐富度。

我喜歡胡麻花生達克瓦茲，餅殼內含黑芝麻香氣，內餡夾著花生醬，味道很溫潤；還有覆盆子可可達克瓦茲，酸甜果泥結合濃郁巧克力香，帶出美味層次感。

雙色內餡的香草咖啡達克瓦茲，在濃厚咖啡味之中，交錯著大溪地香草的高貴甜香。每個達克瓦茲口味都有所區隔，能吃出不同特色，而且口感精緻度更勝馬卡龍。

品酒達克瓦茲禮盒

單顆75元，八入組合600元

龍舌蘭香橙、波爾多葡萄、貝禮詩咖啡、獺祭柚子、威士忌可可、蘭姆摩奇多、櫻桃白蘭地、雙金高粱8種口味各1，橫跨歐亞美及大洋洲經典酒款，用達克瓦茲展開世界名酒巡禮。

我原本看到品酒系列還不太感興趣，想說甜點就甜點，幹嘛要加酒，結果吃了著實被驚艷到，彷彿以酒會友繞了地球一周，送給爸爸和公司長官絕對中。

禁止酒駕x飲酒過量有害健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

龍舌蘭香橙達克瓦茲

入口先是清新酸甜的橙香，內餡放入特製龍舌蘭酒凍，瞬間襲上濃濃酒味，已經不只是"微醺"甜點了，吃多真的會臉紅紅。

櫻桃白蘭地達克瓦茲

將VSOP白蘭地加入內餡製作，細細咀嚼達克瓦茲的同時，品味到白蘭地本身的果甜味，加上夾餡中酒漬櫻桃果肉口感，酸甜酒香在口中蔓延開來。

雙金高粱達克瓦茲

品酒達克瓦茲的台灣代表，加入了58%金門高粱，搭配金萱綠茶的濃郁內餡，並以金沙鹹蛋黃增添口感，酒香醇厚但不嗆辣。

未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

獺祭柚子達克瓦茲

不計成本使用日本獺祭清酒，酥脆外殼搭清酒凍的豐富層次，在柚香甜味開啟味蕾之後，獺祭酒香繚繞整個口腔，迷人餘韻讓人回味不已。

花茶達克瓦茲禮盒

單顆75元，八入組合600元

O.S.最新推出的達克瓦茲系列，玫瑰蜜香、茉莉金萱、桂花烏龍、洛神紅玉等4種口味各2，蛋奶素可食用。

新系列堪稱達克瓦茲2.0，精緻造型和口感更進化，帶有空氣感的酥鬆脆餅殼，表面佈滿了完美糖珠。

達克瓦茲內餡爆滿超繽紛，口味上並非印象中的"花茶"，而是將一種花搭配一款茶，感覺花了更多心思研發啦。

茉莉金萱

嚴選有機茶園金萱綠茶，不用擔心農藥殘留問題，內餡超級美，簡直是藝術品了。

帶有花香的茉莉白巧甘納許，圍繞著金萱奶油擠花，高顏質一改過去對達克瓦茲的印象。

清新幽雅的茉莉花香，結合金萱特有的奶香茶韻，整體甜度不會太高，正是幸福療癒的滋味。

玫瑰蜜香

O.S.達克瓦茲外殼烤得很美，酥鬆脆口不扁塌，搭配少女心噴發的花茶內餡，銅板價就能享受浪漫午茶時光。

選用有機茶園蜜香紅茶，製作法式奶油霜，再搭配玫瑰花瓣做成的果凍，打造出多層次的美味。

無添加色素、香精，自然呈現食材原味，芬芳馥郁的玫瑰花香，不會太濃、太冶豔，掩蓋過蜜香紅茶的味道。

洛神紅玉

不只是內餡變化，連外殼都帶有風味，特殊處理將洛神花磨成花粉，拌入達克瓦茲的餅殼製作，內餡夾入整朵蜜漬洛神花，保有爽脆口感。

初戀般的酸甜滋味，搭著紅玉的茶韻回甘，帶出了豐富內涵與深度，值得打開味蕾，細細品味。

桂花烏龍

外殼不只沾上桂花裝飾，殼內還融合了黃金桂花粉，同時夾入烏龍茶葉法式奶油霜，以及Q軟桂花凍。

清麗花香之間，有著烏龍茶底蘊，法式甜點完美融入東方元素，激盪出絕妙風味層次，解鎖達克瓦茲的新境界啦～

沒吃過O.S.不會知道達克瓦茲可以如此邪惡好吃，經典重現法式奶油霜，品酒達克瓦茲加入酒凍衝擊味蕾，花茶系列華麗內餡香氣奔放，O.S.達克瓦茲禮盒絕對是送禮好選擇！

O.S.法式手工甜點

地址：台中市南屯區益昌二街72號

電話：(04)2389-6688

營業時間：週五六日10:00-18:00

粉絲團：facebook.com/ospastryngelato

購物官網：ospastryngelato.com

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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