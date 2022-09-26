金門必訪鋼刀觀光工廠，由砲彈「焠戀」鍛造出現代工藝，必買伴手禮是「這個」

金門知名的 【金合利鋼刀】 製作出許多金門正統的砲彈鋼刀，是一間擁有經濟部評鑑認證的優良老店，從清光緒年間傳承至今的技藝，【金合利鋼刀】在第三代傳人吳增棟師傅的帶領下，將砲彈鋼刀一越成為金門代表性的特產，並榮獲台灣精品獎，更受到國內外媒體專題採訪報導，揚名海內外，成為100大台灣觀光特產推薦景點之一。

【金合利鋼刀觀光工廠】 環境乾淨明亮，現代工業風裝潢搭配精緻的刀具，營造出特別的氛圍。店內提供自家生產的水果刀、麵包刀、精緻菜刀等各式刀具販賣，甚至還有指甲剪、多功能剪刀、電木柄切菜刀以及新式鋼柄切菜刀等，從日常生活用具到專業料理刀具通通都有，刀具禮盒更是必買的伴手禮，在店裡都可依據個人需求挑選不同的設計。

玻璃櫥窗內陳列各式刀具以及獎牌，一旁還有介紹【金合利鋼刀】品牌的歷史與成就。

走進園區內的 鍛刀工廠 ，牆上介紹著砲彈鋼刀的歷史，早期金門經歷過多場戰爭，戰爭所遺留碎彈片，成為了金門製造鋼刀的來源，砲彈鋼質緊密、結構扎實，更勝一般鋼材，製作出來的刀具刀刃鋒利、經久耐用，因此成為金門最具歷史意義的特產之一，如今，【金合利鋼刀】在新與舊之間找到平衡點，依舊使用砲彈鋼材製作每一把刀具，並結合日本工業設計，藉由 「打鐵師」 爐火純青的精湛手藝下打造出屬於金門輝煌的砲彈鋼刀。

吳師傅從小跟隨父親的教導，真心熱愛鍛刀的過程，堅持手工製刀，沒日沒夜的守在火爐旁，不斷得加熱、打造、焠火、打磨，在千錘百鍊的真功夫下，「焠戀」出一把把鋼刀。

▲成品鋼刀與砲彈外殼。

▲專業「打鐵師」講解製刀流程。

在鍛刀現場聽著師傅們一步步講解如何將砲彈外殼製做成鋼刀，並實際操作給民眾看，製造流程從切割、加熱、打造、熱處理、油淬、細磨、拋光，每個細節都不能馬虎，依照要製作的刀具將彈殼劃分切割，將切割好的鋼片放入炭爐裡加熱形成鍛造所需的粗坯，用手工與機器敲打成型，再將刀根切割與粗胚修剪，粗胚經過焠火後，進行最後的細磨以及拋光處理，30分鐘的流程，就能做成一把的砲彈鋼刀，化腐朽為神奇的精湛手藝讓人讚嘆不已。

▲塑形

▲焠火

▲研磨拋光

為了讓更多旅客能深度了解金門的鍛刀文化，【金合利鋼刀觀光工廠】2樓規劃了嶄新的體驗活動區，分別為 「千錘百鍊」手作DIY區以及「叨叨」共饗廚房 ， 「千錘百鍊」手作DIY區 提供袖珍鋼刀鑰匙圈以及鋼牌吊飾的製作，由專業的老師細心教導，粗胚在民眾努力敲打與雕刻下，最後敲上紋路與日期姓名，做出專屬於自己的手作紀念品！ 「叨叨」共饗廚房 有各式餐點製作的課程，從金門在地的特色甜點到精緻高檔料理都有，多種體驗活動讓 【金合利鋼刀-觀光工廠】 成為近年金門最夯的親子旅遊景點。

▲「千錘百鍊」手作DIY區

▲金合利敲敲打打DIY體驗

▲袖珍鋼刀鑰匙圈

▲「叨叨」共饗廚房

來金門旅遊，千萬不能錯過 【金合利鋼刀觀光工廠】 ，走進工廠內了解金門砲彈鋼刀的歷史，欣賞專業「打鐵師」們精湛的手藝，到手工DIY區體驗當個小小打鐵師的樂趣，做出專屬於你的特色吊飾，最後帶把金門特有的刀具當伴手禮，讓你的金門之旅豐富又圓滿。

【金合利鋼刀觀光工廠】

店家地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

店家電話：08 232 3999

營業時間：09:00-18:00

停車資訊：附設停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3r9fntV

官方網站：https://bit.ly/3Am1vRD





延伸閱讀>>宜黎文具店│金門人的回憶！超過一甲子的金門第一家文具店

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」