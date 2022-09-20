一起出發吧！澎湖海底薰衣草森林 跳島南方四島潛水去 一睹媲美馬爾地夫級的沙灘

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-07-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 21 個景點，其中包含 易家仙人掌冰淇淋、跨海大橋、通梁保安宮。 睽違兩年的澎湖行，一直多災多難，前幾年因疫情😷升溫而取消，好在都能全身而退的全額退費，今年抱著佛系旅遊法，行程約出發前3天確定下單，畢竟疫情變化無常，一切都交給緣份。 天啊！我們竟然成行了！實在太感動🥹。還有壽星同行，秘密㊙️安排慶生活動，一路上大家玩的不亦樂乎，捨不得離開呢！

第 1 天

易家仙人掌冰淇淋 | 30 分鐘

仙人掌於1645年由荷蘭人引進澎湖，而仙人掌冰始祖則是易家仙人掌冰。 酸酸甜甜的冰沙口感挺消暑的，除了仙人掌冰，還有炸花枝丸、風茹茶、仙人掌果汁、熟小管等。旁邊攤販還有販賣一些乾貨。 買了乾貨海菜、冰淇淋、熟小管、風茹茶。當下冰淇淋吃完嘴巴💋會有點點紅紅的，之後又吃了熟小管立馬又變成龐克黑嘴唇😅。 停車🅿️場：免費🆓 🈺️營業時間： 週一～週日 早上8：30～下午6:00

跨海大橋 | 30 分鐘

距離易家仙人掌冰淇淋只有3分鐘步行路程，吃完冰淇淋趕快來地標跨海大橋拍照，7月的天氣非常炎熱🥵汗如雨下。 跨海大橋連接白沙和西嶼這兩個島，全長2,494公尺，橋兩端各有一個白色圓弧形拱門，非常醒目，吸引很多遊客拍照，來澎湖很多次了，那一次不拍跨海大橋😁。 停車🅿️免費🆓白沙&西嶼兩端都有停車場 🈺️營業時間：24小時

通梁保安宮 | 30 分鐘

位於通樑村的這棵大榕樹，有95根以上的氣根支撐著，老榕在此已扎根三百年以上的歷史。相當佩服榕樹擁有強大的力量，和台南安平樹屋一樣，老榕樹的旺盛生命力在這裡展露無遺。 為了讓樹長得更好，廟方特別建構了很多支架來支撐榕樹的分支。 停車🅿️場：免費🆓 🈺️營業時間：24小時

二崁聚落保存區 | 1 小時

二崁村在民國9️⃣0️⃣年由內政部指定成為國內第一個傳統聚落保存區，屬於傳統閩式建築的二崁聚落中最具代表性的就屬巴洛克式風格的陳家古厝，興建於西元1910年。 大多數的建築都是採用硓𥑮石以及玄武岩做為牆身，有別於紅磚瓦牆，為當地建築特色。 停車🅿️場：免費🆓外圍空地 🈺️營業時間：24小時

池東大菓葉玄武岩 | 30 分鐘

早期海底熔岩爆發後遇到海水快速冷卻收縮凝固成六角狀的玄武岩柱，可堆高到數公尺，讚嘆大自然的鬼斧神工。 景點不大，大概停留10~15分鐘左右拍拍照就差不多，每個戶外景點待個5分鐘就要被太陽🌞曬到融化，汗水是脂肪在哭泣（摸肚），我的衣服從來都沒有乾過☔️。 停車🅿️場：免費🆓周圍空地 🈺️營業時間：24小時

大池炸粿&鯊魚排 | 1 小時

來澎湖我的必吃名單之一就是炸粿，炸粿是澎湖的平民美食，清脆高麗菜搭配鮮甜海鮮就是人間美味。 另外一個口袋名單就是當地人才會知道的炸棗，澎湖人娶媳婦時分送給親友或是廟宇落成、新船🚢下海、新居落成，分送給親朋好友討吉利。（之後有專程到湖西鄉購買） 大池炸粿有蝦子&鯊魚&綜合，3種口味，另外還有賣鯊魚排，澎湖的炸粿特色就是表層會放蝦子🦐，以前吃澎湖的炸粿時很容易被表層的炸蝦🍤刺到，現在被刺怕了，選擇小口慢慢咬，慢慢吃，美味無比👍。 停車🅿️場：免費🆓路邊停車 🈺️營業時間： 週一～週日 下午2:30～下午6:00

岐頭遊客中心 | 3 小時

晚上的行程是釣小管，來澎湖這麼多次，是第一次體驗釣小管，要不是朋友想參加，可能這輩子不會有機會體驗。 釣小管需要不停的上下拉動釣竿🎣，讓小管以為是真餌，吸引他們來咬一口，中計後的小管會因為驚嚇而噴出大量的墨汁，後續就成為人類碗中的美食。 途中一直沒有在認真釣小管，倒是跑去船頭去看風景，夕陽西下，看著被夕陽染成粉紅色💓的整片天空，讚嘆大自然的美好。 停車🅿️場：免費🆓 🈺️營業時間： 週一～週日 早上8:00～下午5:30

別野城北民宿 | 1 小時

位於湖西鄉、馬公機場✈️附近，近期開幕的極簡風格溫馨民宿，旅遊期間朋友生日，事先告知業者並熱情安排了場所且佈置了會場，讓我們有一場難忘的慶生回憶。 最讓我推薦媲美飯店等級的大床👍，睡過各國無數的飯店，一張舒適大床真的讓人無法抵抗，出遊最需要是好好的睡一覺，讓體力恢復，接下來才能繼續玩樂行程。 停車🅿️場：免費🆓民宿前空地 🈺️營業時間：24小時

第 2 天

益豐豆漿 | 30 分鐘

位於文康商圈，在一條短短的商圈裡有鍾記燒餅、北新橋牛雜湯、香亭土魠魚羹⋯。 抵達的第一天朋友已準備好了鍾記燒餅，所幸早餐選擇益豐豆漿，其實我還吃了香亭土魠魚羹（摸肚），早餐能夠吃到湯湯水水實在太幸福了！✌️ 停車場🅿️：商圈附近路邊停車 🈺️營業時間： 週一～週日 早上5:30～早上11:00

馬公南海遊客中心 | 1 小時

此趟旅程最期待的南方四島跳島行程，這次參加的行程是羽之戀搭配壕野人遊艇🛥️，行前看行程介紹就覺得非他莫屬，有兩個潛點，兩次用餐（午餐&潛後點心甕仔雞）飲料無限♾️暢飲，東吉嶼島搭配機車🛵，頭巾嶼海鳥餵食，重點有正妹教練帶團，船員熱情友善，小團制有彈性，只能說讚到不行👍。 業者得知朋友生日送上蛋糕🎂慶生，真的是貼心到不行，怎麼能不大推。 停車🅿️場：路邊收費停車 🈺️營業時間： 週一～週日 早上6:30～下午5:00

東吉嶼 | 2 小時

行政區屬於澎湖縣望安鄉東吉村，2014年成立澎湖南方四島國家公園，而東吉嶼的東邊海域劃歸台江國家公園。 東吉島(東吉嶼)是澎湖南方四島中唯一可以登島且有人居住的島嶼，像是至於其他三座，澎湖跳島一日遊行程都是以在周圍巡航的方式帶我們走訪。 上岸後我們騎著機車🛵來到氣象站制高點，望著無際的大海&東吉港口⚓️碼頭，沒有過多污染的海洋就是這般的清澈見底。 接下來到了東吉嶼燈塔、日軍遺址、石巨人陣。眺望東吉嶼綿延的草原嶼蔚藍的海景，景色無敵美，感動到流淚😭。 停車🅿️場：免費🆓路邊隨便停 🈺️營業時間：24小時

北岸海蝕洞(灶籠,藍洞) | 1 小時

之前看到別人分享的藍洞照片，陽光照進海蝕洞藍色閃閃發亮，海水清澈見底，玄武岩柱下的藍洞超美、超夢幻。 出發時的大好天氣🌞不知怎麼來著，到了藍洞光線就減弱了，無緣見到那閃閃發亮的碧藍。 沒關係！我們自己閃閃發亮💈24小時自帶光芒🤭。 🈺️營業時間：24小時

羽之戀遊艇 | 1 小時

歐耶⋯到了放飯的時刻了！午餐是龍蝦南瓜🎃麵疙瘩。不要懷疑就是sit down please設計師的那種龍蝦🦞，香甜又Q彈新鮮龍蝦肉，讓人吃完一隻還想再來一隻。 怎麼吃這麼好啦⋯太幸福🥰了！期間飲料無限暢飲，有礦泉水、果汁、汽水、啤酒🍻、能量飲料。 第二個船潛結束後還有桶子雞🐔下午點心，當我們用完午餐時，業者已過在準備烤雞了，下午茶還有船員下海去補撈的海膽，通通大方招待。 業者還提供了個人用的呼吸管咬嘴&毛巾，都可以帶回家重複使用哦！

將軍澳嶼 | 2 小時

此景點為岸潛，走一小段路就能見到海中一大片紫色的鹿角珊瑚，一叢一叢的，放眼望去，宛如薰衣草森林。 自備的面鏡🤿實在起霧嚴重，啥米都是霧茫茫一片，問了教練可否借我面鏡，沒想到教練一口答應，將他私人面鏡借了我，頓時解救眼前霧茫茫啥都看👀不清的我，能夠目睹這一片紫色絕美的鹿角珊瑚群。 第二個潛點立馬使用業者提供的面鏡🤿。（順便把舊的給丟了）

澎湖南方四島國家公園 | 2 小時

雙潛點第二潛點：東嶼坪船潛，船潛就可以玩跳水了，朋友跳下的瞬間尖叫了一下。請問嘴巴含著呼吸管，怎麼還可以尖叫，想必跳下後是喝了點海水🌊吧！ 相較於將軍嶼，東嶼坪的鹿角珊瑚相對較少，聽說是因為氣候寒害的關係，這兩個潛點深度約3-5米，會自由潛水的直接下潛連耳壓都不需要平衡，真的是非常友好。 水中悠遊快樂時光總是過特別快，下次還是想要參加一樣的行程，或是有機會可以住在東吉嶼一晚，好好享受慢遊的時光。

長進餐廳 | 3 小時

回到陸地上後，每個人都笑容滿面😊帶著滑稽🤪👩🏾👨🏾‍🦱曬傷的面鏡臉。 想必是當地人在市區很常會看到的景象，曬傷的都是觀光客🫢。 長進餐廳著名的紅蟳粥，我們就為它而來。果真沒有讓大家失望，其他的餐點就一般般，曬了一整天的太陽，大夥的疲勞感滿載，趕快吃飽回到民宿洗澡敷個冰冰涼涼蘆薈膠。 停車場🅿️：路邊停車 🈺️營業時間： 週一～週日 早上11:00～下午2:00 下午5:00～晚上9:00

第 3 天

目斗嶼燈塔 | 1 小時

吉貝島是我安排外拍行程🤭，媲美馬爾地夫等級的沙尾沙灘🏖️怎麼能不拍呢！雖然我們臉上都已有昨天烙印的搞笑曬傷妝，粉底霜擦厚一點，又是一條好漢。 抵達吉貝島立即搭小艇前往目斗嶼，此趟的小艇設備簡單，速度可是驚人，一路上就跟搭香蕉船一樣的刺激好玩。 出發前查了目斗嶼的歷史，發現燈塔總是不免俗的會有一些民間👻鬼故事。目斗嶼燈塔沒有提供參觀和廁所設備，只有看守員居住，或是偶爾有做工程的工人來短暫停留。 沙灘、藍天、黑白相間的燈塔、玄武岩，搭配紅衣女👻是不是沒有違和感。好在目斗嶼只能白天才能來到，不然鬼故事可能又會被豐富許多了。

吉貝嶼 | 2 小時

吉貝島因有大量貝殼，受到潮汐推擠，許多海中的貝殼沙與珊瑚碎屑的沈積逐漸堆疊出一片沙灘，因此形成吉貝美麗特別的沙嘴地形，島上最著名的就是這有著長800公尺、寬300公尺的沙嘴地形。 曾經在飛機✈️上看到吉貝島的沙尾海灘，為之驚艷，就像在海上閃閃發亮的珍珠，此趟就是來一睹這媲美度假勝地-馬爾地夫等級的沙灘。 頂著大太陽🌞走到絕美的沙尾大約15分鐘，不勝日曬的朋友已舉旗放棄（在涼亭休息），為了美照說什麼我們都要走下去，一路上嘻嘻哈哈聊天很快就抵達目的地，記得一定要攜帶飲用水，隨時補充水份，不然真的是曬到脫水&臭火乾。 沙灘退潮時從小小區塊，露出越來越長的尾巴，細緻金黃沙灘太吸睛，U型彎曲弧度一整個優雅唯美，踩在柔軟的白色貝殼沙灘，太殺手機記憶體空間。

別野餐廳-海鮮餐廳 無菜單料理 包棟民宿 海景景點民宿推薦- | 2 小時

托朋友的福（餐廳小老闆的朋友），我們在此無菜單料理吃到不要不要的炸肚，一人$300/$400/$500的菜單，每一道菜都是經典佳餚，海味鮮人情味滿滿🈵️。 最喜歡的一道菜是醃蘿蔔肉絲（竟然不是海鮮），別看它平凡無趣，香甜脆口的蘿蔔加上入味的豬肉絲，好對我的胃兒，之後偷偷問老闆娘有沒有在賣這個甜甜脆脆的蘿蔔乾，闆娘說是私房獨家醃菜沒有做販售，殘念😓。 停車🅿️場：免費🆓餐廳門口 🈺️營業時間： 週一～週日 10:55–14:00

吉貝嶼 | 1 小時

此神秘的裝置藝術公園，還沒有Google地標，環吉貝島一周時肯定會經過，只能暫時稱它為吉貝珍珠小童公園。 珍珠小童👶🏼以坐在蚌殼中的精靈為設計概念，大大眼睛&微笑樣貌曝光，就被許多網友評為「有邪氣」、「好像恰吉」。 負責設計該作品的藝術家吳飛達表示：「其實是貝殼精靈。」 梵谷自己曾這麼說過：「人應該去聆聽自然的語言，而不是畫家的語言，對真實事物本身的感受要比對畫作的感受要多得多了。」 觀看藝術品就端看自身以什麼角度欣賞，我跟朋友們都還挺喜歡這一系列的裝置藝術，在此可以稍微小憩&觀賞藝術家的作品。 停車🅿️場：免費🆓空地 🈺️營業時間：24小時

三仙塔 | 1 小時

從吉貝島回來本島之後，我們又衝了西嶼一趟，來到有號稱澎湖版的希臘聖托里尼。 三仙塔是眺望外垵漁港的最佳方位，說聖托里尼，其實還真有點落差😅，因為角度的問題，怎麼看、怎麼拍還是有一片黃土，與藍頂白牆的聖托里尼還是真的有點搭不上邊。 三仙塔旁是一座廢棄的軍事碉堡跟燒磚廠，斑駁古老磚牆，拍出了頹廢感。天色漸漸昏暗，我穿著一身紅洋裝，幫忙拍照📷的朋友越拍越覺得心裡越毛🤭，隨便來個詭異聲響就可以把他嚇到魂飛魄散了👻。 停車🅿️場：免費🆓 🈺️營業時間：24小時

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