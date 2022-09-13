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超浮誇海鮮丼！高雄「森川丼丼」超巨大鰻魚握壽司、飽滿鮭魚卵 給你滿滿的海味

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源／＠ReadyGo、森川丼丼官方粉專
圖片來源／＠ReadyGo、森川丼丼官方粉專

喜歡海鮮丼飯的你絕對不能錯過位在楠梓車站附近的這家丼飯專賣店：森川丼丼，森川丼丼不僅是有著滿滿日式風格的日本料理店，所提供的丼飯選擇更是多到難以細數，從鋪上滿滿海鮮的生丼，到有著多汁牛豬肉的熟丼，甚至還推出了壽星必點的獨家鮭魚蛋糕。喜歡吃肉的你可千萬別錯過今天要介紹的這家澎湃的日式料理啦!

森川丼丼交通

圖片來源／＠ReadyGo
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森川丼丼距離楠梓車站步行只要五分鐘，餐廳對面更有提供免費停車場，無論是對自駕族還是火車旅行的饕客來說都非常的方便。轉入楠都東街後，很難不注意到轉角這家有著繽紛外表，搭配上大大的「森川丼丼」POP字體，以及木製的建築特色，彷彿一瞬間就來到了日本街頭。進到裡頭有著許多日式風格的裝飾，讓整體的日式味道更濃厚，森川丼丼在今年剛整修過，店內位置寬敞明亮，以兩人與四人座位區為主。

森川丼丼菜單

圖片來源／＠ReadyGo
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森川丼丼的菜色以丼飯料理為主，分為熟丼與生丼兩種，因此如果不習慣吃一般鋪上生魚片等生食的丼飯，也可以選擇他們家的熟丼喔！生丼的部分多為海鮮丼，依照海鮮的種類有不同的價位，從常見的鮭魚、鮪魚外，還有天使蝦、蟹膏、干貝與海膽等高級海鮮食材。熟丼則是主要以牛肉和豬肉下去料理。

森川丼丼必點推薦

森川海景丼

圖片來源／＠ReadyGo
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第一次去的話一定要試試他們的森川海景丼，白飯上鋪上了天使甜蝦、鮭魚、鮪魚、旗魚、鮭魚卵、鯡魚卵、花枝、干貝、星鰻、龍蝦沙拉、蟹膏與蟹味絲等滿滿的海味，海鮮口感非常鮮甜。森川丼丼的丼飯醬本身也是帶點微甜的滋味，整體吃起來鹹中帶甜的味道非常的讚！如果覺得太鹹的話，座位上也有醬油可以加一點中和甜味。

海景盛合蛋糕

圖片來源／森川丼丼官方粉專
圖片來源／森川丼丼官方粉專

生日來森川丼丼慶生準沒錯！這裡的慶生蛋糕可不一般，海景盛和蛋糕是用鮭魚包覆醋飯後，在堆疊上鮪魚、旗魚、干貝、鮭魚卵、紅魚卵和魚子醬，層層疊疊堆起來的鹹蛋糕。如果不吃生食的話，也有炙燒過後的炙燒鮭魚蛋糕可以選擇。不只是拍起來很浮誇，吃起來也是特別的美味，不過這款蛋糕是限量版，準備慶生的朋友要記得至少提前一日打電話去預訂喔！

巨大野鰻握壽司

圖片來源／森川丼丼官方粉專
圖片來源／森川丼丼官方粉專

這麼大一片鰻魚的握壽司你看過嗎? 鰻魚握壽司不稀奇，身為浮誇系日式料理店當然要推出超長超大，要用鏟子才能吃，一個人絕對吃不完的巨大野鰻握壽司呀！森川丼丼堅持使用台灣在地的星鰻，細嫩香甜的魚肉醬燒過後，鹹甜鹹甜的滋味特別的下飯，無論是上層的鰻魚還是底下的醋飯都是超大份量，建議三到四個人一起分食會比較剛好喔！

排山倒海丼

圖片來源／森川丼丼官方粉專
圖片來源／森川丼丼官方粉專

比起海鮮更喜歡吃牛肉的你，千萬別錯過森川丼丼的排山倒海丼啦！用帶骨牛小排層層堆疊下，這款排山倒海丼完全看不到白飯的蹤影，上桌後附上了一杯滿滿的新鮮北海道醬漬鮭魚卵讓你自己淋上，由上而下直接倒入丼飯中，視覺上這一顆顆晶透的鮭魚卵真的是如同名稱那般排山倒海而來。鮮嫩的牛排搭配上鮭魚卵，這海陸雙吃的滋味真的超幸褔～

森川丼丼

地址｜高雄市楠梓區楠都東街 167 號

營業時間｜週一至週五11:00~00:00

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鮭魚 海鮮 蛋糕

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