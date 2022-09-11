台灣八景之一！屏東恆春最南端純白色鵝鑾鼻燈塔，雖然是很芭樂的景點，但真的很好拍好殺底片

雖然是個芭樂景點，但它卻是台灣八景之一，台灣最南端的純白色燈塔，同時也是國內燈塔燈光射程最遠的燈塔，散步在國家公園內林蔭內，純白色的建築搭配湛藍天空與海景，走過珊瑚礁石灰岩小徑還有望海的滄海亭喔。

鵝鑾鼻燈塔

（以下空拍圖皆有申請拍照許可墾企字第1110004621號）

雖然是老掉牙的景點，事隔多年重遊此地，發現白色柱體的燈塔非常好拍，搭配一旁展示館的拱型窗台，一起入鏡有不一樣的風景。

我想大部分的人可能跟我的想法一樣，這景點應該是國中小畢業旅行才會安排進來吧。不得不說，我也是事隔10幾20年才又進來第二次，但相信透過以下的照片，你會對它改觀，真的超美的。

目前成為墾丁國家公園觀光勝地之一環，其地左瀕太平洋，面對巴士海峽，與菲律賓呂宋島遙遙相對，波濤帆影，天水一色，自然景色，令人心曠神怡，早經列為臺灣八景之一。於民國81年起開放給民眾參觀。

從入口處要走到鵝鑾鼻燈塔會先走一小段路，這一段路一旁有養得很美的草皮和椰子樹林，雖然天氣酷熱，但走在林蔭下滿舒服的。

穿過椰子樹林後，接下來就是開闊的草皮，純白色的燈塔就在我們眼前了，西元1881年（清光緒7年）興建的鵝鑾鼻燈塔位於屏東縣鵝鑾鼻岬角，塔身為白色鐵造圓塔，是臺灣本島最南的燈塔。

今天天氣真的太好了，整個藍天白雲高掛，走沒一會兒大家已經全身汗，不過不得不說。

可以看到圍牆上有一孔一孔四方小的小洞，那個可是以前可以架機槍的槍眼還有建築的壕溝，可以說鵝鑾鼻也是數一數二的武裝燈塔。

民國51年改建時，換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，使得鵝鑾鼻燈塔不僅是國內光程最遠的燈塔，還享有「東亞之光」的美譽。

因為天氣太熱，幸好有個展覽館，大夥可以躲躲太陽不過也發現這裡真的也很好拍照，用另外一種角度欣賞鵝鑾鼻燈塔。

展示廳的一扇扇拱門，看出去不但可以看得到大尖山和海岸線。

雖然鵝鑾鼻燈塔已經在這有好幾十年的歷史，也可能已經度過已經最意氣風發的年代，但不得不說，鵝鑾鼻燈塔對於恆春半島有著不可抹滅的重要性。如果有來墾丁，又還沒有進來過的話，不妨進來走走拍拍照吧，推薦給大家。

鵝鑾鼻燈塔

營業時間：09:00~17:00（週一休園）

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路90號

電話：08-885-1101

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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