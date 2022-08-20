澎湖咖啡推薦！ 用手沖特調&澎派輕食補足元氣 展開菊島一日好「食」光

鄰近澎湖科技大學的【菊色咖啡】，是聊天小聚與忙裡偷閒的好去處，以高cp值的香醇咖啡、特調飲品及飽足系餐點受大家推崇，店內的咖啡豆都是老闆自己所烘焙，若對豆子風味有任何問題，老闆都可以為你解答。

【菊色咖啡】裝潢走輕工業風，搭配鵝黃色燈光與木製桌椅，讓店內增添一股溫馨氣息，整體環境非常舒適；且空間明亮，採光良好，透過落地窗灑進的陽光，也讓店內多了幾分愜意。

陳列在架上的咖啡豆都有販售，有興趣購買的人都可直接詢問老闆。

騎樓下設有露天座位區，在早晨及傍晚時段，坐在外頭也別有一番風情。

提供數十種餐點、飲品、咖啡選項任君挑選，不知道該從何下手的朋友，不妨參考店家推薦的冰淇淋維也納、法式香蒜麵包、紐奧良全麥堡、藍莓乳酪鬆餅等4道人氣必點輕食、甜點，以及2款百搭的特色飲品。

冰淇淋維也納

蓬鬆的維也納麵包，以充滿砂糖顆粒口感的奶油作為夾心，接著淋上甜而不膩的蜂蜜，與一旁的經典香草冰淇淋分開食用，可感受到兩種不同的奶香滋味；品嘗時試著將麵包沾點冰淇淋一口咬下，雙層的濃郁奶香則讓原本的幸福指數再加倍。

法式香蒜麵包

外酥內軟的法式麵包，表層香蒜奶油因高溫而融化進麵包的每個小孔中，濃郁的蒜香在嘴中越嚼越過癮，柔順的奶油則增加不少整體濕潤度，不分各個年齡層都被這迷人滋味所征服。

紐奧良全麥堡

充滿麥香的麵包體，夾著鮮脆生菜、番茄、切片水煮蛋及厚切紐奧良風味里肌肉，豐富的口感層次讓人越吃越涮嘴，既爽口又零負擔，早餐來一份有滿滿飽足感！

藍莓乳酪鬆餅

扎實可口的鬆餅抹上厚厚一層藍莓乳酪醬，濃郁酸甜的滋味毫不甜膩，建議可以再點杯咖啡或茶飲做搭配，吃完讓你幸福感滿滿。

口感滑順飽滿的熱拿鐵是店內人氣飲品，許多人早上會特地來店裡點一杯提提神。

經典水果茶酸中帶甜、如初戀般的美妙滋味，在炎炎夏日來上一杯，不僅身上的暑氣立刻退散，還能開胃、解膩！

【菊色咖啡】同時也是寵物友善咖啡廳，若想與毛小孩一起共度美好「食」光的朋友，【菊色咖啡】會是你不錯的選擇喔！

G.S Cafe'菊色咖啡

店家地址：澎湖縣馬公市朝陽路171號

店家電話：069266277

營業時間：07:30～17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3cLDTfR

※不定期公休可參見粉絲專頁公告





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