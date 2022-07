暑假與長輩小孩同行！ 「馬祖跳島旅行」5大必去景點與必嚐美食攻略

這次行程是參加橘子貓的馬祖之旅,景點間有專業的9座司導全程帶領,完全不用煩惱交通轉乘與餐食住宿的安排,對於年紀大的長輩與小孩子來說是較為輕鬆方便的,橘子貓的領隊「阿家大哥」還帶我們吃了不少美味的私房海鮮料理:牛奶貝、佛手、炒魚麵等,三天下來身心與肚子皆充實滿滿!以下文章推薦了5個必去景點與5個必吃美食,送給即將要去馬祖旅遊的你們!

行前須知

1.馬祖蚊子滿多的,有補蚊燈體質的人務必隨身攜帶防蚊液。

2.夏天是旅遊旺季,天氣也很炎熱,防曬乳必備外小心中暑。

3.每個景點都有乾淨的廁所,適合一家老小來馬祖旅遊。

4.馬祖必吃的海鮮,大顆大顆的「牛奶貝」,到了馬祖別忘了點來吃。 圖片來源:橘子貓TTtrips

5.推薦參加橘子貓的馬祖團,好處是全程不換車,景點間不用等車來接,要去哪就去哪!彈性100分!特別適合親子族群唷!

推薦馬祖必去景點前五名

No.1 大坵島健行遇見梅花鹿

健走流汗指數★★☆ 曝曬度★★★

大約在1980年,台北圓山動物園致贈5隻台灣梅花鹿給連江縣政府,經核心復育並評估後,載運至北竿大坵島野放,數十個年頭過去,鹿群適應島上環境,悠遊島內並開始繁衍後代,至今島上鹿群已比當初放養時多了好幾倍。據當地領隊介紹,現在只剩下80多隻鹿囉!所在位置:北竿

No.2 芹壁聚落賞夕陽

夕陽 美景 ★★★ 曝曬度★☆☆

媲美地中海風情的最美石頭屋聚落,想要看地中海美景,不用千里迢迢飛到國外去,來馬祖北竿就可以看到媲美歐洲石頭山城的浪漫風情!芹壁是馬祖列島中保存馬祖傳統閩東建築最完整、也最具代表性的地方之一,深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。漫步在石頭屋的巷弄間,隨處都能看見蔚藍海洋,每轉個彎都頗有柳暗花明又一村之感、各自精采,不妨挑間咖啡廳,凝望海洋與島嶼,伴隨陣陣浪濤聲,享受眼前夕陽的愜意與美好。所在位置:北竿

No.3 塞得下100艘軍艦的北海坑道

白天可看性★★★ 清涼度★★★

人工開鑿鬼斧神工之作。1968年,為戰略需要而開始的「北海計畫」在馬祖地區開鑿了不少「地下碼頭」,專供游擊戰艇停泊使用,如今在軍方釋出之後,成為馬祖地區特殊的「戰地景觀」,若無造訪北海坑道,便如同沒來過馬祖。步道全長700公尺,走完一圈約需30分鐘。晚上則開放旅客搭乘搖櫓船欣賞藍眼淚。若是要觀賞北海坑道全貌,推薦白天前往。所在位置:南竿

No.4 媽祖巨神像

健走流汗指數★★☆ 曝曬度★★★

媽祖巨神像由365塊花崗岩為主結構雕琢而成,象徵著「365日、日日平安」,佇立在鄰近海岸的山丘上,看起來更是雄偉,法相慈悲,令人讚嘆;神像前的瞭望台遠觀似艘船,從遠處望向媽祖巨神像,就像媽祖乘著一艘船在海上航行,庇佑著當地居民。所在位置:南竿 圖片來源:橘子貓TTtrips

媽祖神像與前方瞭望台, 就像是媽祖乘著船隻在海上航行一樣。/圖片來源:橘子貓TTtrips

No.5 私房戶外海景咖啡廳 放鬆指數★★★ 曝曬度★☆☆

若在南竿旅遊途中,想找杯冰咖啡與點心邊放空時,推薦可以到這間網紅秘境咖啡店一探究竟。據說夕陽時的View相當厲害喔! 咖啡店外的海景 巧遇圓滾滾的小黃黃/圖片來源:橘子貓TTtrips

推薦馬祖必吃前五名

1.馬祖魚麵

魚麵是馬祖地區特殊的風味麵條,將馬加魚或鮸魚的魚漿,加上少許麵粉揉成麵糰,桿平後切成麵條狀,晒乾即可保存。過去馬祖漁獲量雖豐,但保存條件不佳,於是居民多餘的魚製成魚麵,可以存放一整年。鮮魚和魚麵都是年節家家戶戶必備的應景佳肴,魚麵雖然是魚製品,調理的好,魚麵吃在口中,僅有魚肉的清甜而無一絲腥味,可乾炒(小編覺得乾炒的口感吃起來很像板條版本的炒泡麵,特別入味),也可做湯麵,吃來各有風味,作為伴手禮帶回,也是不錯的選擇。

2.黃金餃(吃起來好像台灣地瓜球)

馬祖土地貧瘠,地瓜便是最好的糧食作物。黃金餃,又稱「地瓜餃」,是馬祖道地的甜點,將地瓜與麵粉混合製成麵皮,包入以碎花生、紅糖、乾蔥、芝麻,另外再加酌量的五香粉、豬油等調製而成的餡料,外型的變化上,可以包成水餃、三角圓或咖哩角等形狀。不論是油炸或煮甜湯,另外或是蒸煮,都別有風味。咬一口,熱燙香甜的「爆漿」滋味,讓人永生難忘。

沒想到馬祖黃金餃還可以混剉冰吃!不禁讓我好奇台灣有沒有人在賣地瓜球挫冰呢?

冰店資料:發師傅五行地瓜餃剉冰

價格:每碗NT70元。

地址:北竿塘岐村中正路上(北竿機場走路1分鐘)。

吃冰外,這裡也是買歐咪壓給的好地方,還有提供寄貨服務。

3.馬祖麵線

老酒麵線是馬祖人調養身體,坐月子必備的料理,帶點鹹味的麵線川燙後,以老酒、煎蛋共同煮透,老酒的香氣與甘甜,搭上滑順入喉的麵線,冬天吃一碗,整個身子都跟著暖起來了。

4.淡菜

淡菜又名貽貝,俗稱「殼菜」,是貝類的一種,生長於淺海岩礁處,全台只有馬祖有,不然得去歐洲吃囉!淡菜不僅味道甘美,同時也富含維他命、礦物質等營養,性溫補,在很多國家的料理中,都有被採用。馬祖人自行研發的淡菜養殖法,讓當季的每粒淡菜都渾圓飽滿,一口咬下,多汁又軟嫩的貝肉,散發海的潮水香,是值得現嚐的當季美味。

5.老酒蒸黃魚

黃魚是過去馬祖討海人眼中的黃金,也是過去東引地區的主要魚種之一,極具經濟價值,是馬祖地區重要的漁獲魚種。富含蛋白質、鈣、磷、鐵等,營養價值極高,肉質細緻,易消化,不論紅燒、煎炸、糖醋(小編五顆星推薦這個版本的黃魚料理!醬汁還可以配飯吃,好讚啊),適合各種烹煮方式,或是加工成黃魚乾,味道皆極具鮮美。

最後回程別忘了買點馬祖伴手禮回家分享:

馬祖限定版浪味仙、魚麵、高粱與老酒

資料參考來源:馬祖觀光局

