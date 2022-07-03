暑假與長輩小孩同行！ 「馬祖跳島旅行」5大必去景點與必嚐美食攻略

這次行程是參加橘子貓的馬祖之旅，景點間有專業的9座司導全程帶領，完全不用煩惱交通轉乘與餐食住宿的安排，對於年紀大的長輩與小孩子來說是較為輕鬆方便的，橘子貓的領隊「阿家大哥」還帶我們吃了不少美味的私房海鮮料理：牛奶貝、佛手、炒魚麵等，三天下來身心與肚子皆充實滿滿！以下文章推薦了5個必去景點與5個必吃美食，送給即將要去馬祖旅遊的你們！

圖片來源：橘子貓TTtrips

行前須知

1.馬祖蚊子滿多的，有補蚊燈體質的人務必隨身攜帶防蚊液。

2.夏天是旅遊旺季，天氣也很炎熱，防曬乳必備外小心中暑。

3.每個景點都有乾淨的廁所，適合一家老小來馬祖旅遊。

4.馬祖必吃的海鮮，大顆大顆的「牛奶貝」，到了馬祖別忘了點來吃。 圖片來源：橘子貓TTtrips

5.推薦參加橘子貓的馬祖團，好處是全程不換車，景點間不用等車來接，要去哪就去哪！彈性100分！特別適合親子族群唷！

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推薦馬祖必去景點前五名

No.1 大坵島健行遇見梅花鹿

健走流汗指數★★☆ 曝曬度★★★

大約在1980年，台北圓山動物園致贈5隻台灣梅花鹿給連江縣政府，經核心復育並評估後，載運至北竿大坵島野放，數十個年頭過去，鹿群適應島上環境，悠遊島內並開始繁衍後代，至今島上鹿群已比當初放養時多了好幾倍。據當地領隊介紹，現在只剩下80多隻鹿囉！所在位置：北竿

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No.2 芹壁聚落賞夕陽

夕陽 美景 ★★★ 曝曬度★☆☆

媲美地中海風情的最美石頭屋聚落，想要看地中海美景，不用千里迢迢飛到國外去，來馬祖北竿就可以看到媲美歐洲石頭山城的浪漫風情！芹壁是馬祖列島中保存馬祖傳統閩東建築最完整、也最具代表性的地方之一，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。漫步在石頭屋的巷弄間，隨處都能看見蔚藍海洋，每轉個彎都頗有柳暗花明又一村之感、各自精采，不妨挑間咖啡廳，凝望海洋與島嶼，伴隨陣陣浪濤聲，享受眼前夕陽的愜意與美好。所在位置：北竿

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No.3 塞得下100艘軍艦的北海坑道

白天可看性★★★ 清涼度★★★

人工開鑿鬼斧神工之作。1968年，為戰略需要而開始的「北海計畫」在馬祖地區開鑿了不少「地下碼頭」，專供游擊戰艇停泊使用，如今在軍方釋出之後，成為馬祖地區特殊的「戰地景觀」，若無造訪北海坑道，便如同沒來過馬祖。步道全長700公尺，走完一圈約需30分鐘。晚上則開放旅客搭乘搖櫓船欣賞藍眼淚。若是要觀賞北海坑道全貌，推薦白天前往。所在位置：南竿

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No.4 媽祖巨神像

健走流汗指數★★☆ 曝曬度★★★

媽祖巨神像由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日、日日平安」，佇立在鄰近海岸的山丘上，看起來更是雄偉，法相慈悲，令人讚嘆；神像前的瞭望台遠觀似艘船，從遠處望向媽祖巨神像，就像媽祖乘著一艘船在海上航行，庇佑著當地居民。所在位置：南竿 圖片來源：橘子貓TTtrips

媽祖神像與前方瞭望台， 就像是媽祖乘著船隻在海上航行一樣。/圖片來源：橘子貓TTtrips

No.5 私房戶外海景咖啡廳 放鬆指數★★★ 曝曬度★☆☆

若在南竿旅遊途中，想找杯冰咖啡與點心邊放空時，推薦可以到這間網紅秘境咖啡店一探究竟。據說夕陽時的View相當厲害喔！ 咖啡店外的海景 巧遇圓滾滾的小黃黃/圖片來源：橘子貓TTtrips

推薦馬祖必吃前五名

1.馬祖魚麵

魚麵是馬祖地區特殊的風味麵條，將馬加魚或鮸魚的魚漿，加上少許麵粉揉成麵糰，桿平後切成麵條狀，晒乾即可保存。過去馬祖漁獲量雖豐，但保存條件不佳，於是居民多餘的魚製成魚麵，可以存放一整年。鮮魚和魚麵都是年節家家戶戶必備的應景佳肴，魚麵雖然是魚製品，調理的好，魚麵吃在口中，僅有魚肉的清甜而無一絲腥味，可乾炒(小編覺得乾炒的口感吃起來很像板條版本的炒泡麵，特別入味)，也可做湯麵，吃來各有風味，作為伴手禮帶回，也是不錯的選擇。

2.黃金餃(吃起來好像台灣地瓜球)

馬祖土地貧瘠，地瓜便是最好的糧食作物。黃金餃，又稱「地瓜餃」，是馬祖道地的甜點，將地瓜與麵粉混合製成麵皮，包入以碎花生、紅糖、乾蔥、芝麻，另外再加酌量的五香粉、豬油等調製而成的餡料，外型的變化上，可以包成水餃、三角圓或咖哩角等形狀。不論是油炸或煮甜湯，另外或是蒸煮，都別有風味。咬一口，熱燙香甜的「爆漿」滋味，讓人永生難忘。

沒想到馬祖黃金餃還可以混剉冰吃！不禁讓我好奇台灣有沒有人在賣地瓜球挫冰呢？

冰店資料：發師傅五行地瓜餃剉冰

價格：每碗NT70元。

地址：北竿塘岐村中正路上(北竿機場走路1分鐘)。

吃冰外，這裡也是買歐咪壓給的好地方，還有提供寄貨服務。

(Translated by Google)

It is a good place to buy Oumi, and it also provides delivery service.

圖片來源：橘子貓TTtrips

3.馬祖麵線

老酒麵線是馬祖人調養身體，坐月子必備的料理，帶點鹹味的麵線川燙後，以老酒、煎蛋共同煮透，老酒的香氣與甘甜，搭上滑順入喉的麵線，冬天吃一碗，整個身子都跟著暖起來了。

4.淡菜

淡菜又名貽貝，俗稱「殼菜」，是貝類的一種，生長於淺海岩礁處，全台只有馬祖有，不然得去歐洲吃囉！淡菜不僅味道甘美，同時也富含維他命、礦物質等營養，性溫補，在很多國家的料理中，都有被採用。馬祖人自行研發的淡菜養殖法，讓當季的每粒淡菜都渾圓飽滿，一口咬下，多汁又軟嫩的貝肉，散發海的潮水香，是值得現嚐的當季美味。

5.老酒蒸黃魚

黃魚是過去馬祖討海人眼中的黃金，也是過去東引地區的主要魚種之一，極具經濟價值，是馬祖地區重要的漁獲魚種。富含蛋白質、鈣、磷、鐵等，營養價值極高，肉質細緻，易消化，不論紅燒、煎炸、糖醋(小編五顆星推薦這個版本的黃魚料理！醬汁還可以配飯吃，好讚啊)，適合各種烹煮方式，或是加工成黃魚乾，味道皆極具鮮美。

最後回程別忘了買點馬祖伴手禮回家分享：

馬祖限定版浪味仙、魚麵、高粱與老酒

資料參考來源：馬祖觀光局

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