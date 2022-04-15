房內獨享整片海洋！金門無遮蔽180度海景房　看海發呆傍晚再賞夕陽

我就是那種會為了想要住那間民宿就去哪裡玩的人，還會先看民宿哪幾天可以住宿才決定出去玩的日期。之前在社群看到別人分享海院子，我就決定我一定要來金門住海院子。終於我住到啦！！！！喜歡程度已經無法形容，就用文章分享給大家，下次來到金門我一定會再來。

海院子就在海邊前面，前方就有可以走到海灘的步道，我們還有看到有人在這邊釣魚，外觀可以看到每間民宿都有面海的大窗戶，不管住哪間都是海景搖滾區。

抵達後從旁邊的門進去

看到這個大廳我也是覺得美的不可思議。

早餐用餐區是在一樓大廳處，如果睡不著也可以來這邊坐坐啦。

從小桌到大桌都有。

一樓有飲水機(有提供熱冷水)，旁邊有放茶包、咖啡粉、奶茶粉、餅乾等等，很不用擔心嘴饞。

入住須知房間內也有一張可以參考，櫃台還有提供桌遊、冰塊跟麻將，整個非常貼心。

簡約(4人房)402

海院子從一樓到四樓共有17間房間，一樓的兩間為親子房，這裡也有電梯，所以很方便，如果是喜歡看海景的人，當然就要選四樓的房間啦！！！一開門就驚呼，空間整個很寬敞。

最最最喜歡的就是這個無敵海景，180度整面的玻璃窗。

躺在床上側躺也可以看到這美麗的海景，這間房間是沒有陽台的，窗戶也打不開～～～隔音算不錯，因為聽不到海浪聲～～

走進窗戶一看，可以看到正在蓋往小金門的橋，下方就是前面有提到過有個可以走到海邊去的小步道。

真心覺得可以坐在這邊躺一整天欸，而且這裡還可以叫到外送。

這裡到了傍晚還可以看的到夕陽，晚上也可以看到星星。

這個藤椅也非常舒服。

床是偏高的，但躺在床上可以看的到海景，床墊跟枕頭睡起來都很舒服。

旁邊也有衣架。

很特別的是居然有香氛機欸！！！！可以讓房間保持香香的。

再來就是我很喜歡的浴室，浴室空間寬敞，淋浴區、廁所、浴缸都分別隔開。

備品也很齊全

浴缸是偏深的，可以泡好泡滿。

水龍頭長的也是有點可愛，建議大家可以在準備洗澡的時候就先放水，等洗完澡出來後就差不多可以泡了。

茶屋(2人房)401

海院子可以加床加人加棉被，加床加人費用為$550/人(薄床墊鋪在地上)，加人費用$350/人，加棉被200/床，大家可以依照自身需求決定～2人房也是超美的。

兩人房空間也是很寬敞。

備品其實都差不多，一樣也都有香氛機。

特別的是這間有日式座位區。

這區真的超美的！！！！！很適合坐在這邊看著窗外的海景。

正面對的就是這片海，這間雙人房是有陽台的，也一樣是在4樓(因為我就是很想要來看海～)

走到外面天氣超舒服。

大推薦這個藤椅，非常大，坐2-3個人都沒有問題，可以跟姊妹們一起躺在這邊聽海享受陽光。

這是躺在藤椅上的畫面，整個很療癒。

浴室是乾濕分離的。

淋浴間

浴缸則是面海，邊泡澡邊看海這會不會太奢侈了，不過記得要把窗簾拉下來，透過窗簾的縫縫看海會比較好～～～

除了房間美之外，還有另一個推薦的就是他們的早餐，有附水果、飲料、饅頭(這很好吃)，只要是桌上的東西，想吃都可以再來一份，吃到你飽為止，還可以拿回去房間繼續吃，這也太好了吧。

主餐就是廣東粥，是道地的廣東粥！！！是我沒吃過的味道呀，將米煮到整個化開，加上油蔥跟胡椒等等，整個很好吃欸欸欸欸欸，搭配上鬆軟的油條，好吃到恨自己吃不下第二碗，這一碗是真的滿大一碗的，裡面也有加一些丸子之類的東西。

應該也會有人想說，如果在這邊住很多天，會不會廣東粥吃到膩？貼心的民宿在第二天的時候問我們，可以換麻油麵線喔，要不要換，於是我們就換了，想說來嘗嘗看，結果也是好吃阿，在現在早晚溫差大的時候，剛起床還有點冷冷的，不管吃廣東粥還是麻油麵線，整個都很暖呀！

總結海院子真的是來金門必住的，有看到旁邊也有幾棟在施工中，我們都在猜該不會也是海院子的吧！！！！如果是的話，等到完工的那天，我們一定會再來住！！！！

海院子-金門民宿

FB：海院子-金門民宿

訂房：海院子

電話：0912750753

地址：金門縣金寧鄉下埔下356號

入住時間：15:00-22:00

退房時間：11:00

文章來源：Jh小姐 愛吃愛買愛生活 FB：Jh小姐 愛吃愛買愛生活

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