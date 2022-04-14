高雄冬鄉小廚「遼寧酸菜白肉鍋」吃得到活體螃蟹　澎湃鮮味一喝驚艷

高雄眷村翠峰社區起家，超道地遼寧口味高雄酸菜白肉鍋，就是這間冬鄉小廚。採用長輩傳下來的古法，手工石壓、自然發酵酸白菜，酸菜酸香回甘不刺激。而除了熟悉的東北酸菜白肉鍋底，不少老饕們更是為加了海鮮、螃蟹的「遼寧酸菜白肉鍋」而來，海鮮味層次分明的細膩酸白菜湯頭一喝驚艷，再加上功夫菜「醬肘子」與講究的用餐流程，保證讓人一吃愛上！

2021大港吃鍋共鍋組冠軍：冬鄉小廚

今年初看到2021大港吃鍋，冬鄉小廚獲得共鍋組冠軍時，就想揪家人來吃，結果當時預約遇到二月份訂位全滿。一直到三月份忙一段落，想到要來吃，但超意外我們約了一個平日晚上來卻還遇到晚上七點半的包場。冬鄉小廚搬過幾次家，現址為靠近高雄美術館的西藏街上喔！

冬鄉小廚之前一二樓都有座位，2021年重新整修，將一樓改為商店區，販售自家商品如酸白菜、泡菜等，以及冬鄉小廚LINE群組的團購物。等待上二樓的客人可以逛逛這區～

甚至還有58金門高粱，是說高粱跟酸白菜鍋超級搭！！超推薦。一碗熱酸白菜湯配一口高粱！！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而體諒不少來用餐的客人與長輩同行，發現樓梯有「樓梯升降椅」，超貼心～

冬鄉小廚現在座位都集中在二樓，只有4桌，所以強烈建議先訂位喔！像我們二月份要來吃完全訂不到，因為每個月底就先開放下個月訂位了。（詳細訂位方式和用餐須知都在冬鄉小廚FB粉絲團上喔！）

不僅裝潢、燈光配置用心，每位客人還送上用餐圍裙，可避免用餐時湯汁噴濺，而且大人和小孩尺寸都有喔！

高雄冬鄉小廚菜單（2022最新版）

冬鄉小廚主打東北酸白菜鍋，酸白菜皆是自己古法石壓製作。店內鍋底是以人頭計費，同桌選擇喜歡的鍋底，再選肉盤、蔬菜盤與喜歡的火鍋配料。

店內唯一雙人套餐則必須事先預訂，「正宗遼寧酸菜白肉鍋雙人饗宴套餐」，原因是這酸菜鍋底有當日活體螃蟹，必須提前告知，方便廚房採購。

超乎想像頂級高雄酸白菜火鍋：冬鄉小廚

▼桌邊醬料服務

冬鄉小廚的醬料是服務人員推車，到桌邊服務喔！醬料有韭菜花醬、紅糟豆腐乳和純白芝麻醬，也有蔥花、辣椒、蒜末可選配，

服務人員一般都是給客人三種醬料混合的，但假如客人不想吃混合，想單吃某一種，也可以選一種醬料單獨盛裝。

▼東北醬肘子 $460

這個真的是現在非常難得可以在高雄外省菜餐廳吃到的功夫菜！看到時我爸媽眼睛都亮起來～～

這道菜製作非常繁雜，首先選用溫體豬後腿肉，去骨後以椒鹽醃漬一日，隔天再用紗布與棉繩綁緊，滷兩個半小時以後再放至70年醬鍋醬半小時，直到滷汁完全入味捆蹄。冷盤上桌，入口肉Ｑ彈，滷汁不死鹹，尾韻醬油回甘，超級爽口！

▼東北醬牛肉 $460

這天主廚也有招待我們吃東北醬牛肉，跟捆蹄類似做法（但不需要綑起來）。使用澳洲小腱子牛肉製作，口感扎實。

我和我爸比較喜歡ＱＱ的捆蹄，但我媽和我妹喜歡牛肉緊實口感，看個人喜好囉！

冬鄉小廚 遼寧酸菜白肉鍋

首先品嚐的是冬鄉小廚最受老饕們歡迎，蠻多北部客人南下來吃的遼寧酸菜白肉鍋。這個遼寧酸菜白肉鍋比較特別，正宗做法是在東北酸菜鍋裡加上螃蟹熬煮湯頭，而冬鄉小廚使用的是當日活體螃蟹，想吃遼寧酸菜白肉鍋務必提前預訂喔！

▼主廚開胃前菜：椒麻花生

主廚開胃前菜每日不大一樣，這天是椒麻花生。聽店員說這道超受客人歡迎，我喜歡他的椒麻後勁與花生的脆度和香氣。

也因為是遼寧酸白菜鍋用活體螃蟹，鍋裡的螃蟹都會在下鍋前先給客人確認。鍋底的螃蟹是當日採買的沙公或沙母，看當日採買決定，我們我們當天是沙公。

▼當日熱茶：阿里山高山茶/紅玉紅茶

吃完前菜後，會上熱茶讓客人輕輕口。

▼酸菜發酵老滷汁

冬鄉小廚在吃酸白菜鍋之前，有一個很特別的試飲，稱為「酸菜老滷汁試飲」。冬鄉小廚的酸白菜為手工製作，遵循古老、最傳統的作法，無額外添加防腐劑、醋、檸檬汁，並以用石頭壓製使酸白菜自然發酵。而這樣的發酵酸白菜汁也提供給客人試飲。跟想像中的酸白菜汁不同，不是酸入骨髓，也沒有刺喉酸度，而是酸帶回甘，尾韻清爽！

▼正宗遼寧酸菜白肉鍋 雙人經典套餐 $3880+10%。

看到這鍋，我爸笑說光那隻活體沙公就要一千多元了吧！佔掉這套餐一半價格。

遼寧酸菜白肉鍋和台灣常見的酸菜白肉鍋不同，在遼寧正統吃法就是要有海味，所以鍋底除了酸白菜，還有紫菜、曬乾的北海道干貝、蝦米，以及以後腿肉的豬肉丸子。但就是記得，不要心急直接喝，湯頭煮15分鐘再入口，紫菜、干貝和蝦米的味道才會進去喔！

活體沙公超大隻有一斤重！放在鍋旁邊非常豪氣啊啊啊啊～

螃蟹也是服務人員協助放入鍋，掌握最佳烹煮時間給客人享用。

正宗遼寧酸菜白肉鍋不光只是丟隻螃蟹，讓賣相變澎湃而已。以曬乾干貝、蝦米、紫菜和螃蟹煮過，酸白菜湯頭酸中帶層次海味，不管是曬乾干貝的香氣、蝦米香氣、或是超新鮮的沙公鮮味。那絕美的海鮮與酸菜融合度喝過才懂～

而這鍋的白肉也很不得了，從老店開始就選用來自屏東的台灣豬，由服務人員協助入鍋。煮過的五花肉油花部分不是印象的超軟，而是帶Ｑ感！

▼主廚神秘好禮

套餐的神秘好禮是外銷日本等級的雲林SPA文蛤，肉超飽滿乾淨！

這天吃蝦公吃得超開心，留了一點蟹腳，跟吃不完的鍋底一起打包帶走，回家隔餐拿鍋底熬粥也無敵好吃！

冬鄉小廚 東北酸菜鍋

▼東北酸菜鍋 $320/人

我們另外一鍋是單點的東北酸菜鍋，鍋底的酸白菜給得非常有誠意！！還有許多非基改的凍豆腐。

另一個細心之處是酸白菜切成條狀，方便客人入口，撈起來不會一大片或太長。

東北酸菜鍋的單點肉片也是店員協助下鍋唷！

我媽笑說這一鍋東北酸菜鍋看起來比較是平常熟悉的酸白菜鍋。但說真的，冬鄉小廚的酸白菜鍋是我少數看過鍋底上來，酸白菜量就給到這麼多的！（一般只有這一半）

冬鄉小廚的東北酸菜鍋酸白菜湯頭

酸香生津，圓潤回甘，也非常不錯。但跟剛剛遼寧酸菜白肉鍋相比，海鮮入鍋的遼寧酸菜白肉鍋湯底更細膩，更有層次，難怪很多人點過有螃蟹的遼寧酸菜白肉鍋就再也「回不去了」！

▼白龍王鮮玉米 $180

「來，你們試試看直接生吃這玉米。」「生吃？直接拿起來吃嗎？」我訝異問。「沒錯，這是甜度高達18的玉米。」我拿起來啃，完全，就像店員介紹的，根本比水果還要甜！以往吃美國甜玉米就已經覺得好吃，想不到還有玉米比那甜，而且生吃完全沒有玉米的澀味～

冬鄉小廚不僅酸白菜自己醃、湯自己熬，就連火鍋丸類、餃類，都費工自己廚房手工製作。

▼綜合丸類拼盤 $520

綜合丸一盤裡有貢丸、墨魚丸、芋頭丸、豬肉丸、牛肉丸以及很特別的餛飩魚丸。所有丸類都不加粉和硼砂，以手工摔打做出黏性，下鍋前也沒油炸。

要說在外面吃過的芋頭丸很多，但冬鄉小廚的芋頭丸是至今吃過，芋頭塊最大，也最鬆軟的～～芋頭控我吃到這完全尖叫啊啊啊！

▼綜合餃類拼盤 $520

綜合餃類拼盤內容有魚餃、水晶餃、燕餃以及起司豬肉蛋餃。這一盤每一樣都跟外面吃到的不同！尤其是燕餃和起司豬肉蛋餃～

▼手打龍鳳漿 $360

這個跟大家平常吃到的花枝漿也不太一樣，煮完之後沒有那種很誇張彈牙感，但鮮甜度超乎想像！裡頭吃得到蝦仁和花枝。

▼台灣霜降松阪豬 $520

這個一上桌，我們全家人圍上去看。不誇張，這比我爸為了買個溫體松板肉，開半小時的車去很遠的傳統市場買的那種好吃又貴的松板肉還要更漂亮！！

而且這松阪豬厚度！不過，一開始看到我問店員說，外面火鍋的松阪豬不都弄薄片？為何冬鄉小廚的松阪豬是這樣大塊？「你等下吃完就知道了！吃完就懂！」

下鍋後松板肉沒怎麼縮，在酸白菜鍋中看上去非常大塊也非常顯眼！

夾起一塊吃，天啊！！這松阪豬！！！中華一番小當家背景音樂響起，宮女們揮舞彩帶～太太太太好吃了！切成這樣厚條狀的松阪豬脆度跟Ｑ度比切薄片的明顯許多，在齒間的彈牙感讓人超難忘！！就連去星級飯店吃火鍋，也沒吃過這樣的松阪豬～～拜託大家！來冬鄉小廚務必點一份松阪豬好嗎？保證顛覆你對松阪豬的印象！

最後，正宗遼寧酸菜白肉鍋有附上冬粉當正餐的結尾，店員建議冬粉煮過乾吃，可以拌入一些醬料提味。

▼餐後甜點 洛神茶凍

餐後甜點也是一整個驚喜，以往只有吃日料還是法餐，才會有這種規格的甜點！甜點旁放上加入精油的乾冰，有一種在雲霧中享用甜點的仙氣。

這天的餐後飲品是白木耳紅棗露，木耳已經先打成極小碎末狀，但喝之前還是建議先攪拌一下喔！

結束用餐時，店員還送上一人一份漱口水與牙線棒，真的是五星飯店的服務（感動）

「冬鄉小廚」開店至今已超過二十年，除了發揚奶奶的遼寧酸白菜鍋，傳承古法製作、費工的酸白菜與東北醬捆蹄、東北醬鴨，這次來吃更驚豔的是可以將「吃酸菜白肉鍋」提升到頂級餐飲的檔次！盛裝餐具、食材與菜色介紹到桌邊服務都非常細心。也難怪不少客人來這不是追求所謂C/P值，而是願意投資在精緻餐飲，不只要吃好，也講究用餐氣圍、用餐流程。這次來可以說對冬鄉小廚相當驚艷也刮目相看，也難怪許多北部饕客願意特地南下，就為了來一嚐所謂傳說中！超推薦酸菜白肉鍋愛好者來試試這細膩滋味，又或是聚餐約起來也絕對讓同行人驚喜連連啦！

冬鄉小廚

地址：高雄市鼓山區西藏街177號

電話：07-521 0363

營業時間：11:00~14:30。17:30~21:30（週二公休）

臉書粉絲團：冬鄉小廚FB

#採預約訂位制

#每人低消920元，有刷卡服務。

#服務費10%

#遼寧鍋內有新鮮活蟹，需訂位時提前預訂

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康