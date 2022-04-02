近高雄車站位置絕佳！「西悠巢旅」新開幕智能旅店 超便利自助Check in

出門在外你習慣入住什麼樣類型的旅店？五星級的飯店服務，將你服侍的妥妥當當，還是小巷中乾淨簡單同時結合當地人文風情的民宿。這間位在高雄車站的全新智能旅店-西悠巢旅，設計上融合懷舊與現代，設備上引進人性化的科技服務，讓你在安心住宿的同時也享有便利的住宿體驗。

圖 / ReadyGo

晴朗無雲的藍天是高雄一貫的景色，西悠巢旅在建築外觀選用一種充滿魔力的藍，搭配上純白的梁柱，與天空相襯是和諧又舒適的，加上高雄車站大規模改建，周邊多是施工的圍欄，讓這棟色調鮮明的旅店，成為高雄車站住宿的新標的，吸睛的同時也賦予舊建築嶄新的靈魂。

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進門後的一樓空間裡沒有熟悉的Check in櫃台，而是兩台自助報到的電腦和聯絡客服的電話迎接，延續外觀令人討喜的藍和撲鼻而來的香氣，讓自助式的入住流程也能展現如人員親切接待的溫度。

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簡單的流程和直覺的介面，不會占用太多Check in的時間，若有事先預訂，可以輸入手機號碼確認自己的訂房資訊，若無誤就可以掃描身分證確認身分，完成後會由右下角會「吐出」兩張房卡，就能帶著行李進房去囉。

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所持的房卡僅能到入住的樓層，和七樓的公共空間，安全上毫無疑慮。不同樓層設定不同的主題顏色，一種是活潑充滿朝氣的橘，一種是讓人放鬆自在的綠，繽紛的色調在打開電梯門後就一路從地板延伸到牆面，並在廊道的布置上將鐵軌、平交道等火車站的元素融入，仿佛還在車站的錯覺，但開了門進房後又是另個不同的世界。

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以灰、白、咖為主色調的房間，瞬間將空氣和時間都慢了下來，柔和的光線與沉穩的配色，讓人有卸下行囊回到家的安心，除此之外每間房內都配有客房智能語音管家-小美犀，一進門就會聽到「歡迎你」的招呼聲，客房智能語音管家-小美犀不僅會問好，還能協助開關電視、轉台甚至是撥放音樂和扮演晨間的鬧鈴，躺在床上出聲就能有的服務，我想就連在家都難有這種享受吧！

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西悠巢旅客房智能語音管家-小美犀 圖 / ReadyGo

驚喜連連的西悠巢旅，在浴廁空間也讓人印象深刻，延續低彩度的灰藍色，使整體呈現低調奢華又帶點神秘，採用霧面黑的衛浴設備很少見，比起一般的水龍頭更有時尚質感的文青風，還有個浴缸能夠泡澡，是飯店的貼心的安排。

值得一提的還有浴廁內的牆面，並非一般的磁磚，而是選用特殊的防水壁紙，精細的紋路是純手工雕刻，完全看不出是「貼」上去的，好清潔又抗躁，淋浴時就盡情開唱吧！

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位在熙來攘往的高雄火車站旁，擔心會被車聲干擾是多餘的，整棟飯店都加裝兩層氣密窗，喇叭聲都消失的無影無蹤，還有超遮光的窗簾，對於討厭被陽光喚醒的人，拉上後就能一覺到退房。

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仔細觀察，飯店將廢棄材料再利用融入整體的設計。外頭的天花板，是由淘汰的床板所製成；每層電梯打開看見的樓層數字，有的是燈框、床板下的輪子；以及進門左手邊的雕花窗， 都充分展現新舊交織的驚喜與魅力。

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西悠巢旅把握任何能與旅客對話的可能，進門後牆上的字樣「see you again」以及床上的小抱枕也印製同樣一句話，訴說與旅人再次重逢的期待，也恰巧與飯店名稱有諧音，在每處表現的巧思，帶給如候鳥般旅行的你，來到西悠巢旅就有倦鳥歸巢的安心和舒適。

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高雄西悠巢旅

地址：高雄市三民區安寧街454號

電話：07-3219999

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