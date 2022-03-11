Battle新風貌　高雄內門宋江陣「宋江大好」 3／25 熱力登場

高雄內門宋江陣活動將於3/25熱力登場，洋溢青春活力元素。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022台灣燈會在高雄圓滿落幕後，高雄熱鬧不減，緊接而來、睽違2年的重要節慶盛事「高雄內門宋江陣」活動，將於3月25日晚間於內門順賢宮展開，橫跨3月26、27日及清明連假（4月2日至5日），以「Battle」展演作為重要元素，邀請包括傳統的夏梅林宋江陣、在地順賢宮宋江陣表演，以及台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學、龍華科大等大專院校展現年輕創意。

▲本次活動特邀請男團B.T.O.D跨界合作。 圖：高雄市政府觀光局／提供

另外，更邀請男團B.T.O.D、十鼓擊樂團進行跨界合作，帶入流行樂及街舞元素，期待讓更多年輕族群喜歡上宋江陣的傳統文化與歷史底蘊、讓更多人看見內門；同時，最受民眾懷念的內門總舖師辦桌「宋江大宴」也不缺席，將於3月26日由南北大廚聯手，隆重開桌！好手藝料理上菜，讓民眾回味久違的團聚好滋味，大宴3月9日起在官網及臉書開放訂桌。

▲內門宋江大宴四大總鋪師華麗登場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長周玲妏表示，高雄內門為台灣宋江陣重要發展地，前兩年受到疫情影響停辦相關活動，今年融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新的姿態樣貌，回到大眾的視野。

此次活動搭配2026年街舞霹靂舞納入青年奧運議題，規劃宋江陣與街舞做跨界結合，迸發台灣在地蘊藏的能量。 宋江陣活動中不可或缺的總舖師辦桌美食時尚饗宴，此次更加創新改變，讓內門再創高雄觀光指標！

將於3月26日於內門順賢宮開席，邀請2021年經濟部商業司12大傳承臺菜餐廳之一的儂來餐廳主廚知名台菜王子黃景龍、內門在地總舖師：辦桌專家湯富隆-阿隆師、吳義雄-阿机師、陳美花師傅，讓他們30年的辦桌經驗展現出台灣食的文化，同時，也是在後疫情時代唯一一次可以在戶外百人辦桌的台灣風貌，讓您吃到台灣的人情味、古早味、時代味，只有在這次的大宴才有。

現場並搭配宋江陣的演出及水舞煙火秀，這是絕無僅有的機會，讓四位大師都拿出絕活來Battle為了讓大家真正感受這種辦桌的台灣精神！每位主廚負責15桌，計60桌，主廚們甚至已迫不及待拿出絕活開出菜單！民眾參與將以桌為單位，採預約制，一桌美味價新台幣12,000元，售完為止，此次Dinner Show不僅僅是一場晚宴而已，更是台灣精神、高雄價值、內門文化的展現。

除了精彩展演及美味料理，此次活動更邀請街舞男團B.T.O.D與知名作詞人許常德合作，打造主題曲「宋江大好」，團員們首次為傳統活動寫歌，花了很多時間了解宋江陣的文化。此次也邀請阿火老師擔任主題曲的製作人，以弦樂開場，接著進入歐美的嘻哈節奏，混搭了十鼓擊樂團的傳統鼓陣及樂器的LIVE演出，展現活動創新的風貌。

▲高雄內門宋江陣「宋江大好」來了，創新求變3/25 Battle登場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄內門宋江陣官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha

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