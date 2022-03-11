Battle新風貌　高雄內門宋江陣「宋江大好」 3／25 熱力登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲結合傳統與創新的團隊、學校，為內門宋江陣灌注新靈魂。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲結合傳統與創新的團隊、學校，為內門宋江陣灌注新靈魂。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄內門宋江陣活動將於3/25熱力登場，洋溢青春活力元素。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄內門宋江陣活動將於3/25熱力登場，洋溢青春活力元素。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022台灣燈會在高雄圓滿落幕後，高雄熱鬧不減，緊接而來、睽違2年的重要節慶盛事「高雄內門宋江陣」活動，將於3月25日晚間於內門順賢宮展開，橫跨3月26、27日及清明連假（4月2日至5日），以「Battle」展演作為重要元素，邀請包括傳統的夏梅林宋江陣、在地順賢宮宋江陣表演，以及台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學、龍華科大等大專院校展現年輕創意。

▲本次活動特邀請男團B.T.O.D跨界合作。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲本次活動特邀請男團B.T.O.D跨界合作。　圖：高雄市政府觀光局／提供

另外，更邀請男團B.T.O.D、十鼓擊樂團進行跨界合作，帶入流行樂及街舞元素，期待讓更多年輕族群喜歡上宋江陣的傳統文化與歷史底蘊、讓更多人看見內門；同時，最受民眾懷念的內門總舖師辦桌「宋江大宴」也不缺席，將於3月26日由南北大廚聯手，隆重開桌！好手藝料理上菜，讓民眾回味久違的團聚好滋味，大宴3月9日起在官網及臉書開放訂桌。

▲內門宋江大宴四大總鋪師華麗登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲內門宋江大宴四大總鋪師華麗登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長周玲妏表示，高雄內門為台灣宋江陣重要發展地，前兩年受到疫情影響停辦相關活動，今年融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新的姿態樣貌，回到大眾的視野。

此次活動搭配2026年街舞霹靂舞納入青年奧運議題，規劃宋江陣與街舞做跨界結合，迸發台灣在地蘊藏的能量。 宋江陣活動中不可或缺的總舖師辦桌美食時尚饗宴，此次更加創新改變，讓內門再創高雄觀光指標！

將於3月26日於內門順賢宮開席，邀請2021年經濟部商業司12大傳承臺菜餐廳之一的儂來餐廳主廚知名台菜王子黃景龍、內門在地總舖師：辦桌專家湯富隆-阿隆師、吳義雄-阿机師、陳美花師傅，讓他們30年的辦桌經驗展現出台灣食的文化，同時，也是在後疫情時代唯一一次可以在戶外百人辦桌的台灣風貌，讓您吃到台灣的人情味、古早味、時代味，只有在這次的大宴才有。

現場並搭配宋江陣的演出及水舞煙火秀，這是絕無僅有的機會，讓四位大師都拿出絕活來Battle為了讓大家真正感受這種辦桌的台灣精神！每位主廚負責15桌，計60桌，主廚們甚至已迫不及待拿出絕活開出菜單！民眾參與將以桌為單位，採預約制，一桌美味價新台幣12,000元，售完為止，此次Dinner Show不僅僅是一場晚宴而已，更是台灣精神、高雄價值、內門文化的展現。

除了精彩展演及美味料理，此次活動更邀請街舞男團B.T.O.D與知名作詞人許常德合作，打造主題曲「宋江大好」，團員們首次為傳統活動寫歌，花了很多時間了解宋江陣的文化。此次也邀請阿火老師擔任主題曲的製作人，以弦樂開場，接著進入歐美的嘻哈節奏，混搭了十鼓擊樂團的傳統鼓陣及樂器的LIVE演出，展現活動創新的風貌。

▲高雄內門宋江陣「宋江大好」來了，創新求變3/25 Battle登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄內門宋江陣「宋江大好」來了，創新求變3/25 Battle登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄內門宋江陣官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 連假 燈會

延伸閱讀

停辦2年 高雄內門宋江陣25日開幕 首創街舞跨界結合

高雄內門宋江陣活動復辦 「宋江大宴」26日開席

嘉義文創園區定位「飲品、街舞」試水溫 6月重招商

日劇學院賞得獎名單出爐！吉高由里子封后 BL劇奪2獎

相關新聞

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

udn走跳美食／美食好芃友 特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

udn走跳美食／Vicky 喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切

在台灣就能上月球！空拍視角看「高雄月世界」　月池如荒漠綠洲

免搭火箭也能登上月球表面！南部除了有台南大內「彩疊山」，位於高雄田寮的「月世界地景公園」亦是朝聖惡地地形的人氣亮點。而除了近距離欣賞荒涼之美，也有許多攝影好手透過空拍機捕捉下不同的視角，而全年不乾涸的

不預訂會撲空！高雄「椒鹽甜甜圈、爆餡靜岡抹茶」療癒必吃 巷弄下午茶秘境開放內用

「2022台灣燈會在高雄」因雙展區絢麗主燈、精彩無人機表演及煙火秀虜獲好口碑，成為2月超夯旅遊熱點，而搭配行程自然也不能少了朝聖必吃美食。高雄另一人氣景點駁二藝術特區附近，有處極隱密的甜甜圈專賣店，主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。