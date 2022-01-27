快訊

「花」落誰家？星展併花旗傳今已簽約 星展銀行10字回應

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

走春遊玩新選擇！「2022屏東燈節」盛大點燈 三大特色燈區打造光之盛宴

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

勝利星村燈區_家是一顆顆繽紛的柑仔糖。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
勝利星村燈區_家是一顆顆繽紛的柑仔糖。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】南台灣新春焦點「2022屏東燈節」已經在屏東縣民公園正式點燈，舉辦5年的屏東綵燈節升級2.0版，今年除了有萬年溪燈區，更多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區，三大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，總共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》，活動一直持續到2月28日，讓民眾在春節期間多了一個遊玩新選擇。

▲屏東縣政府製作可愛虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」發送。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲屏東縣政府製作可愛虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」發送。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲縣民公園燈區_春江獸+年糕獸（夜景）。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲縣民公園燈區_春江獸+年糕獸（夜景）。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。燈區14座燈飾中，有高達10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；「時間螺旋」以竹編表現甘蔗在顯微鏡下維管束與細胞壁樣貌，還有與糖業有關的「糖果與糖果紙」、「HOME」、「逐光」等作品。

縣民公園還設置了遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。而之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，將化身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味與大家見面。

屏東縣長潘孟安表示，自2017年起舉辦屏東綵燈節，以流貫屏東市的萬年溪為場域佈置藝術燈飾，跳脫傳統燈會形式令人驚艷，連年辦理下來已逐漸成為屏東代表性燈節活動。近年來屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大規模成為「屏東燈節」，民眾悠遊其中更能感受城市的蛻變與進步。

▲萬年溪燈區_沉靜大武山。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲萬年溪燈區_沉靜大武山。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園及復興公園，佈置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主題，其中萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天的模樣。

沿岸1.8公里長的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻，另外，今年還特別規劃了水舞燈光秀演出。

勝利星村的12座燈飾以「老家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，特別打造了PEANUTS™/SNOOPY商品快閃店，不僅能在勝利星村各個角落看到史努比的身影，還有史努比主題公車及Pbike，讓史努比融化你的心，陪伴大家過好年。

▲來到勝利星村，有滿滿的史努比身影與主題公車。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲來到勝利星村，有滿滿的史努比身影與主題公車。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲縣民公園燈區_啟航。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲縣民公園燈區_啟航。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

除了燈飾外，還有文青市集及藝術展演，勝利星村燈節期間將舉辦「舊好勝-揮別冬墨·除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

因應今年燈節3大燈區，縣府規劃免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（前勞工育樂中心）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。

即日起，在屏東8個旅服中心（屏東火車站、潮州火車站、海口看海美術館、恆春轉運站、水門轉運站、孫立人行館、竹田驛站、四重溪溫泉公園）、東港區家庭福利服務中心以及縣府南棟大門口，將贈送虎年小提燈及夜光風車。

如欲了解更多活動詳情，可上「屏東縣政府」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 市集 美術館

延伸閱讀

水舞燈光秀、漂浮太空人！「2022屏東燈節」萬年溪燈區搶先看 變身奇幻世界

「50嵐」限量造型飲料提袋免費拿！買奶茶就送，2款提袋一次看

樂事「史努比玻璃杯」免費送！滿額再送史努比陶瓷杯、隔熱手套，還有新年禮盒可抽

全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照，還有動畫燈光秀

相關新聞

到全台最南端「台版小奈良」餵鹿、暢遊最大海生館！屏東超豐富一日遊

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-12-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 南灣、鹿境梅花鹿生態園區、 巴沙諾瓦餐廳 。 屏東是全台最南端的縣市，佔地超大，小鎮多， 對於北部人來說，屏東是旅行渡假勝地。 每到夏天、秋季總會大量擁入觀光旅遊人潮， 屏東景點豐富、特色在地小吃、新鮮美味海鮮🦞以及令人難忘的蔚藍海岸及夕陽景緻。除了沙灘踩浪🌊水上活動，別忘了還有四重溪天然溫泉，一年一度溫泉季點燈活動，春夏秋冬都要來玩一波！

屏東縣民公園有「春江獸」出沒！14座燈飾白天也夢幻，還有遊園列車免費搭

udn走跳旅遊／尼力 春江獸又來了！！！！這次離屏東市很近～～～就在縣民公園，巨大登場！高達20公頃的縣民公園燈區，14座燈飾展出，還有貼心設置遊園列車，讓長輩、孩子可以接駁免費搭乘。

超難訂的高雄日式串燒！酒灑職人串燒秒飛日本街頭　「月見雞肉丸子」洗版IG

udn走跳美食／美食好芃友 小吃林立的高雄武廟周邊竟然有一間每到營業時間必坐滿的高雄日式串燒店？沒錯！就是這間以炭火烤的日式燒烤店-酒灑職人串燒！嚴選串燒肉品與海鮮，大部份食材都簡單以鹽來調味，

10元銅板價！高雄苓雅市場「正吉壽司」逾30款手作壽司及生魚片任選，還有賣蛋包飯

udn走跳美食／尼力 高雄好吃的銅板壽司、握壽司、日式美食，不能錯過這家苓雅市場販售超過十年的正吉壽司。正吉壽司目前搬家到自強路上，靠近自強路正牌白糖粿旁，好多銅板10元的手作壽司，食材挺新鮮的

９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁

到屏東不再只有玩墾丁！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」，座落在世界最大土地公廟旁，屏東縣縣長潘孟安提及，富有屏東車城特色的遊戲場動工，預計今年6月底完工，力邀大家參拜進香完記得來玩！ 想到車城，

全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照，還有動畫燈光秀

滿屏的史努比萌翻！2022屏東燈節即將於1/21正式開幕，但近期三大燈區皆已陸續亮燈，除了日前整理的現場圖輯，今天專注與大家分享話題性最高的「史努比燈區」，加上經典巨大電鍋、柑仔糖、搖搖馬、手繪風辦桌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。