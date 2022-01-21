超難訂的高雄日式串燒！酒灑職人串燒秒飛日本街頭　「月見雞肉丸子」洗版IG

小吃林立的高雄武廟周邊竟然有一間每到營業時間必坐滿的高雄日式串燒店？沒錯！就是這間以炭火烤的日式燒烤店-酒灑職人串燒！嚴選串燒肉品與海鮮，大部份食材都簡單以鹽來調味，然而炭烤功伕了得，不管串燒味道或口感都很近似日本當地燒鳥/串燒店，也因此不管平假日每天都高朋滿座，不預約根本不太有機會吃得到啊啊啊！

前陣子看到老饕朋友動態，說這家高雄武廟附近的酒灑職人串燒神好吃，而且看到不止一次打卡，超級好奇到底多厲害？便在 2021年12月約一天到傳說中的酒灑職人串燒試試。

高雄 酒灑職人串燒訂位

之前朋友跟我說酒灑職人串燒超難預約，我還覺得應該還好吧！結果～12月初酒灑職人串燒粉專預約，隔一週以及隔兩週都要很晚的時段！最後約到12/23才有晚餐的18:00時段。大家可以試試看電話，但當天在店內聽到店員接電話也都很滿，尤其晚餐一開始的18:00真的超級難預約。

高雄武廟附近高雄串燒：酒灑職人串燒

酒灑職人串燒開在高雄苓雅區正言路上，我以前住這一帶，當初找到地址時，一度懷疑幾十年來賣小吃的正言路，怎麼會有所謂的高雄居酒屋/高雄串燒店？到酒灑職人串燒門口，我才放心我沒找錯店。

酒灑職人串燒室內約有20席座位，板前座位和兩人、四人雅座都有。晚上六點看起來很空對不對？10分鐘後全客滿，而且不只上班族，有家庭客是包6-8人座團體一起吃～

酒灑職人串燒 菜單

酒灑職人串燒主打炭火串燒，串燒分成野菜、雞肉、牛肉、豬肉、海鮮以及野菜，也有非烤物的炸物和其他熱菜。價格不是南部串燒店那種俗擱大碗，但說很貴也沒有，就單點串燒店價格。

內場師傅有4位，一位顧烤爐，一位在廚房內，另外兩位則是負責擺盤和協調內外場出餐，餐期間其實都超忙沒太多時間跟客人聊天，但師傅們和店員們卻也沒因此態度不耐煩，我覺得應對客人的態度都蠻親切的。

高雄串燒推薦：酒灑職人串燒

這天我們是兩人一起來吃酒灑職人串燒，之前沒吃過，餐點都是從一份開始點，兩人分這些有點不過癮，哈哈哈，（廢話，因為一人都只吃1/2）建議大家點菜不要像我們那麼保守。

前菜：漬大根

這是每個客人都有的招待小菜，非常爽脆涮嘴，也不會太甜，吃串燒的期間可以無限續喔！

初綠 純米氣泡酒 300ml（忘了價格）

這支是店員推薦搭串燒的酒，一喝驚艷！雖是清酒但只有4~5％。（喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

杯緣靠近嘴，米香和花香撲鼻，入口氣泡感細緻，甜度不會太高，尾韻帶點酸味，是近一年多來在台灣喝到表現超級優異的氣泡清酒～

雞肉串 $45

要說酒灑職人料理C/P值最高，而且入門串燒最好點的一樣，絕對是這個雞肉串！雞皮脆口，雞肉多汁彈牙，簡單鹽調味就很好吃！

烤肥腸 $65

豬腸處理得非常好，完全沒腥味，腸子Ｑ且帶一點脆度，沒油膩感，一下就吃光，配剛剛的酒更讚～

月見雞肉丸子 $60

沒想到酒灑職人串燒的招牌菜那麼快就上桌了！這是IG看到最多人來過打卡的推薦必點！雞肉丸子肉綿軟帶點碎軟骨，單吃就很香，不會太乾，建議第一口第二口先吃原味，再把下方蛋黃戳破混合醬汁，用雞肉丸子沾醬吃。

烤櫛瓜 $40

烤得很好吃的櫛瓜，超軟超多汁，但這一串這份量有一點不過癮。

伊比利豬番茄捲 $100

這是當天看到很多人都點的菜色，我們也有點一份！伊比利豬口感細緻，而且選的部位夠薄，包覆去皮番茄，烤完一整顆入口，番茄在口中爆汁，又燙又好吃！！

雞膝軟骨 $45

身為雞軟骨控，這串我推薦必點！雖是軟骨，但用的是帶肉的軟骨，吃起來更像是「帶軟骨的雞肉串」～

日本山藥（兩片）$130

山藥烤得恰到好處，外脆內鬆軟，本身山藥香氣就有烤出來，但上頭抹上日式味噌醬，更襯山藥甜味。

雞尖皮 $70

雞翅尖端的皮，比起一般的雞皮更Ｑ更彈牙，烤過之後更有口感，推薦平常愛吃雞皮的人更要點這串～外頭串燒店也很少在賣。

薩索去骨雞爪 $70

這個算是比較小眾的菜色，畢竟愛吃雞爪的人本來就沒那麼多，但愛吃雞爪的小眾們！！拜託，來到酒灑職人串燒物必點一份這個！膠質滿滿的去骨雞爪烤過超Ｑ，碳香超迷人，沾下方的月見沾醬也好吃，這個吃完真的非常意猶未盡啊啊啊！

香菇雞皮（下）$70

香菇雞皮也蠻特別，將雞皮包覆香菇烤，入口雞皮的脆香與香菇香氣一起盈滿口，也是很特別的一道。

剝皮辣椒牛肉串 $100

可能前幾道真的都太有特色了，這道剝皮辣椒牛肉串我反而還好，就覺得這樣的搭配沒有特別出色（？）

香烤鮪魚腹肉（當日菜單）$120

海鮮我們點不多，但點這個當日菜單的香烤鮪魚腹肉倒是沒讓人後悔！大約六分熟度，入口即化，超級銷魂。

烤蘆筍 $60

蘆筍選得很嫩，烤的火候也無可挑剔。

松露蟹肉蒸蛋 $80

這份蒸蛋是少數我在高雄串燒店吃完會想推薦大家必點的蒸蛋！但不管是調味醬汁、蒸蛋的口感都大概是外面日式壽司店賣120元以上蒸蛋的水準，超級好吃～帶小朋友來的更要點一份！

醬烤小牛胸腺 $180

這份完全是因為好友想吃而點，喜歡小牛胸腺的人應該就會喜歡，但小牛胸腺我無論幾年前在法國吃到或是這天去酒灑職人串燒吃我都無法接受。

明太子烤飯糰 $60

這份是很優秀的明太子烤飯糰，飯糰先以烤爐烤過，再上炭爐烤一次，米飯烤過帶一點脆度又帶炭香，可以說是吃完超多串燒後的完美收尾！

酒灑職人串燒 評價

整體來說酒灑職人串燒沒有辜負期待，從左營特地殺來吃非常滿意啊啊啊！就當天各串燒的口感和火候掌握來說，可以說是「高雄日式串燒店」裡數一數二，連當天同型的挑嘴好友都十分滿意。我想也是因為這樣，酒灑職人串燒開在一個小吃林立的苓雅區正言路，依舊可以平日和假日都高朋滿座。

酒灑職人串燒

地址：高雄市苓雅區正言路76之5號

電話：07 722 0521

營業時間：18:00-1:00（凌晨）（週一公休）

臉書粉絲團：酒灑職人串燒FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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