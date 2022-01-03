屏東最美鄉鎮地方公園！「崁頂鄉生態公園」池邊倒影、小葉欖仁步道愜意怡人

屏東縣崁頂鄉生態公園雖然只是鄉立公園，卻出乎意料的讓布魯覺得不只可以算是屏東縣最美的鄉鎮立公園，也是屏東縣中部值得觀光旅遊的景點。而崁頂鄉因為有焚化廠的設立，所以得天獨厚的可以外加一座崁頂森林公園，串連遊走，可以消磨大半天喔！

布魯之旅行攝影記事

崁頂鄉生態公園

崁頂鄉生態公園是鄉公所主打的旅遊休憩景點，由三角形公園的頂端火車地標開始，先走一小段小石步道，再接上環生態池的棧道，全線平整好走，但蒼翠茂密的人造林、鮮綠如茵的草地，倒映在青碧似鏡的生態池上，優美的景觀讓布魯覺得太快走完的話，未免太浪費這片美好了。

坎頂鄉生態公園的導覽圖，公園呈三角形，頂端朝向東南方。

由停車場過馬路進入公園，先看到火車地標，火車是南州糖廠提供展示的退役小火車。

生態公園原本設計的湧泉丘，但要靠馬達打水上丘，再流到生態池，現在已停用，改自然湧泉。

公園內的曲水，或許可以來辦一場曲水流觴盛會。

公園裡的森林已經十分茂密。

生態池的池水清清淺淺，倒映池邊的森林翠影，景觀十分優美。

環繞生態池的棧道和棧橋十分適合散步遊憩。

生態池邊的草皮十分平整，樹木也不會雜亂，整個看來就十分宜人。

公園的最大圈木棧道走一圈才半小時，完全沒有起伏，走來十分輕鬆。公園景歡又極佳，一整個賞心悅目。

崁頂森林公園

崁頂森林公園是鄉公所運用崁頂焚化廠回饋基金設置的公園，園區面積不如生態公園，但有一條約150公尺長的小葉欖仁道，夾道的小葉欖仁樹形高大筆挺，形成一條怎麼拍怎麼美的綠色隧道。

森林公園停車場旁的入口，一開始景觀不俗。

森林公園棧道內有一座生態池，但整個長滿雜草，令人覺得很可惜。

森林公園內的雀榕之門，是景觀的第一個亮點。

森林公園最多的樹種是小葉欖仁。

森林公園臨187縣道側，有一條150公尺長的筆直小葉欖仁道，是公園最大亮點，在欖仁道上散步超有FU。但要注意欖仁樹的樹根造成地磚不規則凸起，浪漫之餘不要被跘倒了。

布魯便利貼

崁頂鄉生態公園資訊：在屏東縣坎頂鄉立圖書館及幼稚園旁，可直接以google搜尋"崁頂鄉生態公園"，公園前端對面有小型車免費停車場，有洗手間。

崁頂森林公園資訊：在崁頂鄉焚化廠旁，可直接以google搜尋"崁頂森林公園"，入口在公園西側，有小型車免費停車場及洗水間。

順遊景點：羅家古厝、越溪老榕樹

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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