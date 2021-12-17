馬祖最隱密咖啡廳！當地最難抵達的遺世書店　無敵海景令人屏息

若說刺鳥咖啡獨立書店是媽祖南竿最難抵達的咖啡廳，或是最難到達的書店，應該沒有人會反對。沒錯，刺鳥咖啡獨立書店沒有位在主幹線上，地理位置上可以說是在媽祖南竿的北端，即便是車子載你到這邊，也還要再走上一段路才能抵達遺世獨立的刺鳥咖啡獨立書店，去程是下坡，回程是上坡，所以千萬不要帶行李過來。

在馬祖的那幾天，每天都早早睡早早起，為的就是一睹馬祖的風光，這天七點多用了早餐後，便前往刺鳥咖啡獨立書店，人家營業時間是從十點開始，我們那麼早來幹嘛，當然是先到牛角村逛逛，這個請容Vicky改天再來分享。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：戰地風光的大門

刺鳥咖啡獨立書店本來就在此次行程規劃內，可是它真的和其他景點不在同一邊，我們真的是挑了時間，搭了計程車過來，所以真的是特地把一段時間留給了它。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：步道與海的連結

刺鳥咖啡獨立書店和12據點可以一起逛，據說媽祖這個地區，據點多達200多個，畢竟這裡以前都是軍事要塞，有這些類似碉堡的據點似乎是再常態不過的了。

抵達刺鳥咖啡獨立書店前的路很好走，感謝主人用心的整理與營造，說真的，要把這裡（據說之前有點像廢墟），要整理成這般模樣，還要把這麼多書帶進來真的是一件不簡單的事情。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：豪放不拘的店門

我們走到這裡有如劉姥姥進大觀園，每走兩三步大概就會停下來拍照，走到咖啡廳裡面，就開始在裡面大拍特拍起來了。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：牛角藝文小舖

可能是淡季的關係，也可能是早鳥的關係，我們的座位被安排在一樓。沒想到刺鳥咖啡獨立書店還有地下室，地下室的牛角藝文小舖亦為早年推動聚落文化保存的記憶。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：無敵海景洗手間

地下室還有間面海景的無敵海景洗手間，這也太豪放不拘了。

再往坑道一走，走到坑道盡頭，映入眼簾的是一處可以用餐的角落。坑道中的氛圍和盡頭的靜謐藝廊，有點衝突，然而卻不顯違和，反而有種包容的意味存在著。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：二樓用餐區

原路折返，我們再回到二樓，這是一個更寬廣的用餐空間。大面的窗戶將戶外美景盡收眼底，這天是陰天，倘若是大晴天，相信又是另一番模樣。

在這裡，相信每一個角落都有一段故事，刺鳥咖啡獨立書店值得慢慢看，更值得慢慢欣賞。

朋友說他們十月份來的時候是需要排隊等候的，從朋友的照片認識刺鳥咖啡獨立書店，再親自造訪刺鳥咖啡獨立書店，我只能說：這麼美的地方值得造訪與停留。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店：一樓用餐區

點一杯飲品或一份輕食，代表我們對刺鳥咖啡獨立書店的支持（店家有低消規定喔）。

走走步道，看看據點，欣賞海景，喝喝咖啡，吃吃吐司，在這邊可以很遺世獨立，也可以很愜意，下回來到馬祖南竿記得撥一點時間給刺鳥獨立咖啡書店。

有了醉心的海景，再加上吐司上的Good Luck，我們這一天的行程很順遂，可能是心情也對了吧！

回程時，走了旋轉梯，雖然距離變短了，可是腳底下卻很驚心動魄，山不轉路轉，我們也跟著轉。

下回來到刺鳥獨立咖啡書店，希望是天氣晴，有機會一定要坐在室外，欣賞漂亮的海岸線。

馬祖南竿 刺鳥咖啡獨立書店

刺鳥咖啡獨立書店臉書

電話：0933-008-125

地址：連江縣南竿鄉222號

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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