世界級海底溫泉！綠島＋小琉球「離島拍照秘境」報你知

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-07-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 朝日溫泉、睡美人岩、藍洞。 去年申請了幾個月無薪假，安排了一連串離島行程，小麥膚色快2年也白不回來😂，曬太陽吹海風腳踩著細沙，望著無邊無盡遼闊的大海，大自然神奇療癒力量，曬黑我願意✊🙆🏿‍♀️

第 1 天

朝日溫泉 | 1 小時

綠島朝日溫泉是非常罕見的海底溫泉，全世界僅出現在綠島、義大利北方🇮🇹與日本九州🇯🇵，是世界級的地質景觀。 朝日溫泉位於東南方海岸帆船鼻一代，面向太平洋，因朝日出方向而命名為朝日溫泉，日治時期則稱為「旭溫泉」，朝日溫泉帶有海水的鹹味，屬於硫磺泉。（非常的鹹不小心喝到🥴狂灌了好幾口礦泉水） 2021/5/3朝日溫泉公告暫停營業⏸️因為內部設備老舊需要整修，目前尚未公告何時重新營業，期待設備完善的朝日溫泉。 ㊙️必拍景點：面向太平洋露天3池長老級的浴池

睡美人岩 | 30 分鐘

「睡美人與哈巴狗」是綠島環島公路上的特色地形景點之一。但觀光客不知道的是，在這個看似浪漫命名的地形後方，正是綠島垃圾掩埋場所在之處。 因為綠島無法自行處理垃圾，全部垃圾都要船運回台東處理，但台東焚化爐遲遲未能啟動，台東垃圾還要轉運到高雄焚化爐代燒，台東每天需要外運處理的垃圾量是90噸，但高雄只能協助處理20噸，垃圾問題已經成為台東發展觀光的重中之重！ ♻️環保愛❤️地球🌍我可以👌

1️⃣自備水壺！自備水壺！自備水壺！綠島清潔隊估計島上的資源回收垃圾70%來自寶特瓶，如果遊客可自備水壺減少寶特瓶的消費，綠島資源回收垃圾馬上減量70%！住宿旅店或島上的公家機關都設有飲水機，台東環保局與綠島鄉公所合作推出「綠島飲用水共享平台計畫」，製作了免費喝水地圖，歡迎民眾自備環保杯隨到隨裝，減少寶特瓶垃圾！ 2️⃣自備購物袋，減少塑膠袋的使用。 3️⃣自備餐具（基本是筷子，最好能加碼攜帶便當盒），減少免洗餐具的使用。 4️⃣選擇不使用免洗餐具的店家消費，減少一次性餐具的垃圾。 5️⃣自備牙刷、毛巾、拖鞋等盥洗用品，減少飯店民宿一次性備品的垃圾。 6️⃣響應台東縣環保局「多背1公斤」垃圾回台灣行動，遊客可於富岡漁港取票口向售票人員索取活動說明文宣，不僅可兌換限量精美贈品，島上的旅宿及餐飲業者也同步提供多元優惠。 7️⃣選擇物理性防曬（戴帽撐傘穿長袖）使用海洋友善防曬品，避免加速珊瑚白化。

藍洞 | 1 小時

藍洞秘境行程透過民宿業者代訂，金額💰$500，業者提供浮潛用品，救生衣🦺，面鏡，止滑鞋，由專業且幽默的導遊帶領浮潛、跳水、瀑布秘境。 瀑布秘境在直上的🪨岩石坡上，由山上乾淨泉水集結而成，據說是早期居民取用飲用水的地方。 ㊙️必拍景點：藍洞&秘境瀑布

彎弓洞 | 1 小時

綠島上的2️⃣洞窟，彎弓洞與燕子洞都是非常經典的海蝕地形，從照片中感受不到彎弓洞的巨大，直到走進洞口的那一刻才知道原來洞中是這麼的寬闊黑暗，而從洞中看往外頭卻是那麼地明亮。

大白沙沙灘 | 30 分鐘

大白沙是綠島最大且最完整的沙灘，位於島嶼的西南端，綿延不絕長達數百公尺的白色沙灘是其特色，為綠島三大潛水區之一。

柴口浮潛區 | 2 小時

綠島主要的浮潛區有2️⃣處，分別為柴口與石朗，而柴口不僅十分適合新手來體驗浮潛，也是每年6-8月強勁的西南風吹臨綠島時，位在避風面的柴口是絕佳浮潛區，柴口以壯麗的石珊瑚景觀著稱。

第 2 天

白燈塔 | 1 小時

⚠️場景轉換到小琉球⚠️ 白燈塔是位在小琉球東南方山上的一個迷你小燈塔，具有指引台灣海峽跟巴士海峽往返船隻的重要功能。 光線強烈到將白燈塔變成透明色了。

花瓶岩 | 1 小時

如果要說到小琉球的地標，位於白砂漁港旁的花瓶岩絕對是當之無愧，附近的旅館還有漁業觀光、浮淺活動幾乎都是在這裡進行的，在地人說，早上還會有海龜在這進食遊憩，不用下潛就可以看到大海龜😃。

大福漁港 | 1 小時

歡迎👏來到 “網美老木”，在google 地圖上還找不到這個定位，位於大福漁港往旭日亭方向步行10分鐘。 這裡堪稱是小琉球人氣最高的一根漂流木，這根漂流木剛好卡在兩座大石頭之間，吸引大批網友來打卡拍照。 ㊙️必拍景點：網美老木

琉潛貨櫃潛水旅宿 Liuqiu Dive | 2 小時

由大福漁港下潛，海洋世界生態豐富且精彩，與海龜歡樂優游，教練最後帶我們去看了水底水管，沒想到小琉球的自來水是從屏東藉由水管運送過來的。🙏珍惜水資源

小琉球SUP 海享划島On the SEA SUP立槳俱樂部 | 3 小時

一樣是在大福漁港，海面上&海平面下熱鬧非凡，水面上滑SUP、獨木舟🛶、游泳🏊‍♀️、潛下水平面，有玩水肺和自潛。 教練幽默風險又搞笑🥸，熱心拍照紀錄，不停的鼓勵怕水的團員挑戰自己，讓我們留下美好的回憶。

落日亭 | 1 小時

落日亭位於小琉球島的西南方，從市區騎車過來大約1️⃣5️⃣分鐘，落日亭面對台灣海峽，前方下去就是懸崖峭壁，視野毫無遮蔽，是看夕陽入海最棒的地方。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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