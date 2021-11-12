麵食50元吃得到！高雄「天府醬鴨」傳承45年　南京冰糖醬鴨必追

高雄老字號天府醬鴨，舒適用餐環境、麵食餐點平價消費

尼力已經追隨十幾年的天府醬鴨，從市場創立的經典功夫料理，目前已經傳承二代的李家南京冰糖醬鴨，可於店鋪內舒適用餐、外帶或者宅配冰糖醬鴨，繁雜工法祖傳秘製，帶有甜蜜滋味、肉質軟嫩相當入味好吃。

店鋪內還有販售手工秘製涼拌小菜、麵食、飯、冰糖醬鴨、甘蔗燻鴨、里港餛飩，吃不膩的好味道，很多人都被外觀騙了～以為是超級高檔餐廳，其實超級平價。

平價的消費，享受高檔舒適的用餐環境，麵食、餛飩湯只要50元起跳，涼拌小菜40元，還有免百元的外帶便當餐盒。平常日晚上、假日用餐都要排隊等候的 天府醬鴨，鄰近高鐵的必吃美食、左營美食、真空伴手禮好選擇。

北高雄左營必吃的天府醬鴨，收服很多饕客味蕾的好滋味(可以內用了！！！！～)還可以吃到里港手工餛飩、紅油抄手、特製涼拌滷味小菜，左營美食推薦。好多人不知道的是，老闆是里港李家餛飩的二代，里港手工餛飩更是傳承50幾年呢！已經開放內用了，可以吃碗熱呼呼麵食、飯，搭配天府冰糖醬鴨、甘蔗燻鴨，食材用料都是市場每天新鮮採買，尤其是鴨一定都要精選、老闆親自挑選，龜毛的挑剔處理、穩住品質。

高雄在地美食 天府醬鴨，很多熟客都是從小時候吃到大，飄香超過45年，傳承二代持續飄香的老味道。實體店鋪還多了里港餛飩、麵食、飯、特製滷味，防疫期間推出的防疫便當也很熱賣，平價消費、霸氣裝潢，讓許多老饕持續回流的優質好店，也是知名的高雄伴手禮，外帶即可享用的美食佳餚、大菜。許多媒體推薦過的南京40年道地功夫菜、高雄啤酒節下酒菜料理連續三年優勝。

好喜歡來天府醬鴨用餐，環境很舒適、聚餐家庭聚會都很ok。

傳承二代、祖傳秘製的的南京冰糖醬鴨，飄香超過45年，從市場起家到店鋪、網路宅配，很多外縣市都是大量訂購宅配，送禮、自家吃都很推薦（高雄伴手禮）。

中午很多上班族、商務來用餐，大氣環境、品味功夫菜色料理，連滷味小菜都很好吃。

好喜歡來實體店鋪用餐，麵食、飯類都好吃！還有經典的特製涼拌小菜，高達15種小菜每日隨機更換、新鮮限量供應。

滷味小菜必點，好吃的醬滷鳥蛋、醬滷豆干，甘甜滷醬帶八角香氣爽口夠味。

店家特製的辣椒醬也好威，帶有尾韻麻辣香氣，很多愛吃辣的饕客，每次都裝一整盤沾著吃，還有特製沾麵辣椒醬唷～老闆說：醬鴨、燻鴨沾特製辣椒醬真的是絕配。

醬滷鳥蛋

很彈牙入味的超人氣醬滷鳥蛋，很入味、甘甜唰嘴好吃。

醬滷豆干

豆干也激推必點，Q彈口感好咀嚼，甘甜香氣不膩唷～

涼拌小黃瓜很清爽，微微甜味挺開胃的。

大推涼拌木耳，搭配了泰式酸辣醬調味、帶入洋蔥，清脆木耳好好吃，酸甜香氣讓唾液直流，幾乎被我秒殺吃完。

菊花茶、大麥決明子

菊花茶一分糖，很解渴解膩、養生好喝。大麥決明子無糖，可以去油解膩，連飲品都特別調配，降糖熬煮製作。

一個人可以簡單吃碗麵配涼拌小菜，帶家人就可以點大菜冰糖醬鴨、甘蔗燻雞豐富菜色，想嚐鮮的饕客，雞、鴨商品也有一份可以選擇唷～

甘蔗燻鴨

南京冰糖醬鴨、甘蔗燻雞都是招牌人氣必點，可以依據人數多寡來做搭配，半隻、一份兩種品項可挑選，吃不完外帶回家吃依舊美味。

遵循古法、使用甘蔗煙燻的鴨肉，鴨肉都是精選過的大小、帶有肥厚的肉質，金黃色澤帶有煙燻甘甜滋味，引出鴨肉本身甜味。

鴨肉保有細嫩肉質口感，不柴唷~連老人家都可以輕鬆咀嚼，光是鴨腿就秒殺，整個大口啃食超過癮~嘴裡瀰漫鴨肉甜味、煙燻清雅香氣。

保有鴨肉本身的肉汁，香甜可口。

鴨肉表皮的油脂被逼出來，好咀嚼帶煙燻香氣，咀嚼到鴨肉本身的香甜肉汁風味，越啃食越好吃。

南京冰糖醬鴨

我的愛！！！招牌必點 冰糖醬鴨，飄香超過45年的經典功夫料理，焦糖色澤、帶有光澤亮度，一端上來就聞到甜味香氣。

外皮整個香甜滋味，嘴裡瀰漫焦糖香氣，讓鴨肉帶有焦糖甜味、外甜內鹹香，鴨肉好好吃。

嘴裡瀰漫甜味香氣，好喜歡這股滋味~~~光是冰糖醬鴨我自己可以單獨吃上半隻。

招牌餛飩湯

老闆同時也是傳承里港李家餛飩50幾年的二代，手工製造的餛飩、改良調配的秘方、皮薄滑溜順口。（使用里港餛飩，老店手工製作的餛飩、皮薄滑溜順口）

保有鮮肉香氣、菜味甜度，搭配芹菜湯樸實風味。

雞汁米血

使用雞汁調味的米血，嚴選古早味手工米血，軟嫩、抿在嘴裡帶出雞汁的濃郁度滋潤。

有另外搭配醬油膏提味，引出甘甜香氣，不用沾就很好吃，沾了醬油膏多一股懷舊風味。

特製紅油炒手

可以調整辣度的特製紅油抄手，招牌美食。里港手工餛飩搭配特製紅油、辣椒，滑順帶鮮肉甜味，尾韻的辣度拉很長~~~又辣又開胃，鮮肉甜味會緩和辣度，嘴邊會有麻麻的觸感。

炸餛飩

卡滋酥脆的炸餛飩，沾一點胡椒提味很開胃唰嘴。

層次卡滋，酥脆中引出鮮肉鹹香風味。

陽春麵(乾)

好喜歡吃細麵陽春麵，口味比較爽口、使用自家煸製的油蔥提味，不擔心過於膩，油蔥香氣讓麵條夠味。

細麵條帶有油蔥香氣的鹹香，肉片好咀嚼不柴，還有豆芽菜、韭菜的清脆口感。

滿嘴油蔥香，別於一般市面上古早味的肉燥提味，反而吃起來更加唰嘴不膩，份量也很十足~~小碗的份量就很多!

美濃粄條(乾)

使用正港美濃粄條，米香夠味、口感格外彈牙，帶入油蔥提味，引出粄條米香滋味、Q彈好吃我喜歡。

推薦高雄美食必追 天府醬鴨，從市場到店鋪的傳承美味，就愛這滋味～～～正點好吃！

1976年創立，傳承二代持續飄香、研發更多新品，許多媒體推薦報導、團購宅配美食，吃不膩的好味道。

宅配團購訂單也多，門市亦可採買真空包裝（另有伴手禮禮盒可做挑選）

防疫便當持續販售，每日新鮮限量供應。

已經開放內用了，熱呼呼美味餐點、功夫冰糖醬鴨美食吃起來。

天府醬鴨 菜單與價目

天府醬鴨

位置：高雄市左營區重愛路320號

營業時間:

週一到週四 10:30-14:00、16:30-20:00

週五到週日 10:30-14:00、16:30-20:30

服務專線： 07 346 5299

官方line群組帳號：https://reurl.cc/9rpMRa

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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