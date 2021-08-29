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通往天國的階梯！墾丁打卡秘境免人擠人　爽拍天空之鏡、盪海景鞦韆

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tyun_1120授權
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墾丁旅遊新亮點！花蓮「天空階梯」近幾年成為爆紅景點，其實屏東也有一處隱藏版私人打卡處，不僅拍得到通往天國的階梯，海景鞦韆亦是一大亮點，還能拍出絕美天空之鏡，為避開人潮好秘境。

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這處秘境位於滿州鄉港仔村，近期新增許多美拍造景，疫情前已經歷一波洗版，如今降級解封後再度成為不想人擠人的旅遊清單。此處最吸睛的「天堂階梯」由15階純白階梯向上延伸，正面拍攝就像走向天堂，側面懸空的畫面則增添刺激感。

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此外，現場也有許多鞦韆裝置能夠免費拍，其中海景盪鞦韆能將療癒湛藍景致盡收眼簾，在老闆協助下透過鏡子反射還能攝下迷人的天空之鏡，天氣好時魅力更為加分。而店家墾丁飆沙達人主打的沙灘車活動，亦是當地的熱門玩法之一，防疫期間建議提前預約，戴著口罩馳騁於沙漠原始地貌極為舒壓，未來造訪墾丁又有新的順遊行程可以列入口袋名單囉！

圖／IG@calvin_chen__授權
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墾丁飆沙達人

地址：屏東縣滿州鄉港仔村海墘路27號
營業時間：09:00-17:00
備註：階梯拍照收費100元（同一組人收費一次）

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