通往天堂的路！花蓮最夯夢幻「天空階梯」簽切結書才能拍，園區還有超萌小動物

懼高也想拍！花蓮有處「天國的階梯」，近期漸漸洗版各大社群頁面，伸手彷彿就能碰到雲的最強打卡景點，簡直太欠拍！除了作為朝聖熱點的天空階梯，還有各式拍照場景和小型動物園，皆免門票即可入園，讓大家走到哪都能拍到哪。

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今年初起躍升為花蓮必拍新景點的地方，其實是位於秀林鄉的「Pony cafe咖啡廳」。其中園區內最夯的天空階梯，由12個白色階梯組成，往上延伸、下方懸空的模樣被不少網友形容為通往天堂的路，難怪吸引不少人搶拍。

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入園免收費，只要至咖啡廳點餐達低消120元即可拍攝天空階梯，每人限時3分鐘。為維護安全，階梯下皆有圍安全網，但保險起見拍攝前需要簽切結書，大家記得遵循指示拍攝，避免危險動作，小心至上才能快樂收穫美照啦！

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此外，園區內亦設有各款網美系美景，透明玻璃球、粉紅貨櫃、風車擺設等應有盡有，隨處都能激發少女心。喜歡親近動物的大人小孩，還可賞見各種動物，像是萌度爆表的兔子、小豬，還有孔雀、鴕鳥甚至鱷魚，完全就是花蓮迷你版動物園，可列為親子好去處清單，耗上一整天毫無問題！

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除了戶外園區以外，咖啡廳本身環境也寬敞舒適、餐點評價也良好，下午單純想休憩的人也可到此喝個下午茶。不過提醒大家每週一公休，有興趣的人記得避開這天不要白跑一趟哦！

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Pony cafe咖啡廳

地址：花蓮市秀林鄉秀林村民有3之36（秀林國中）

營業時間：週二至週五10:30-18:00、週六日09:30-18:00

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