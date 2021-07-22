解封後「小琉球」玩法大補帖！體驗透明SUP，海龜燒&小蝌蚪餅&素食一網打盡

到小琉球除了浮潛看海龜吃吃賓士包，還有什麼你不可錯過的玩法美食呢？讓小編帶你去玩超好拍的透明SUP、超刺激的風帆體驗，再去品嚐當地的素食店家！無論你是吃素的朋友還是想吃在地美食的夥伴，小琉球葷素料大補帖疫情之後立馬衝。





小琉球在地玩法推薦

小琉球在地玩法＃1

潮間帶探索

▲小琉球在地玩法-潮間帶探索。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

小琉球生態導覽幾乎是島上每一間民宿都會帶的體驗行程，小琉球的潮間帶裡可以看到海兔、海膽和各式的水中生物。在導覽員或專業地陪的帶領下，為傍晚安排一個愜意又有意義的體驗活動吧！





小琉球在地玩法＃2

透明SUP

▲小琉球在地玩法-透明SUP。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP體驗是近兩年非常流行的水上活動，在台灣掀起熱潮後SUP路線如雨後春筍般出現。而前些日子最新最美的玩法就是划透明SUP板，讓你邊划邊看腳底下湛藍的海水～走吧！一起去小琉球拍最美最仙的比基尼照。





小琉球在地玩法＃3

風帆獨木舟

▲小琉球在地玩法-風帆獨木舟。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在風帆獨木舟的水上體驗中，有風時我們乘風而行、無風時透過腳踏給予船隻動力。在教練的帶領下快速上手操作方式，初次體驗也能盡情享受徜徉海上的樂趣，參加趣吧的風帆獨木舟行程，還加碼帶你去私房景點玩浮潛看海龜。





小琉球在地玩法＃4

環保旅行提案

▲小琉球在地玩法-琉球杯。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

環保旅行、無痕旅行除了是減輕地球負擔的旅遊方式外，近年也成了一種讓旅行更有風格的旅行方式。在小琉球從租機車到買飲料，都有推出更環保的租借、選購方法。

▲小琉球在地玩法-gogoro租借服務。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「琉球杯」是小琉球的共享環保杯，透過環保再利用的不銹鋼杯捨棄一次性的塑膠杯，只要去合作店家使用店家的預定系統和你的智慧型手機就可以租借環保杯。來小琉球想租機車的捧油，可以點點這個連結租Gogoro減少碳排放和空氣污染呦！





小琉球在地美食推薦

小琉球在地美食＃1

小蝌蚪起司餅

▲小琉球在地美食-小蝌蚪起司餅。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

請你電話打起來！號稱小琉球最難吃到但又非吃不可的小蝌蚪起司餅，常常需要打N通電話才能預定到。外酥內香燒燙燙的內餡包著鮪魚、牛肉、培根、雞肉，再搭配上濃厚起司實在幸福度衝爆表。





小琉球在地美食＃2

高記

▲小琉球在地美食-高記蜂巢蝦。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

小琉球有一道特色美食叫做蜂巢蝦，特別容易出現在合菜餐廳的菜單上。其中最有名的就是高記，這家熱炒餐館的主廚為掌廚過雙十國慶國宴的一流大廚。透過蛋液拉細絲並把蝦子包裹其中，外型美味兼具的蜂巢蝦成為饕客們的最愛。





小琉球在地美食＃3

洪媽媽早餐店

▲小琉球在地美食-洪媽媽早餐店。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

洪媽媽早餐店是小琉球非常知名的早餐店之一，雖說營業時間從早上六點到十點，但稍微晚一點來熱門品相很常被一掃而空。洪媽媽早餐店將大部分的餐點採自助式的方法，選完之後再去結帳，大家人擠人買早餐的混亂景象，可說是洪媽媽早餐店令人非常難忘的回憶之一。來到小琉球的朋友別忘了來洪媽媽早餐店吃一顆黑糖漿湧出的賓士包和香氣口感兼具的香腸蛋餅呦！





小琉球在地美食＃4

相思麵

▲小琉球在地美食-相思麵。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

看到相思麵的菜單老實說就跟一般面攤沒什麼差別，看到這裡的排隊人潮更是令人詫異。但簡單的食物越難煮的不簡單，小小一家麵店在google評論有2000多則留言，評價高達4.1顆星的關鍵就在於「柴燒肉燥汁」。用島上的漂流木大火焢出來的柴燒肉燥汁拌在面裡面，讓這個看似普通的一碗麵被賦予了更多味蕾的層次和香氣，時間充裕的朋友可以來這邊用餐，體驗一下樸素卻不普通的在地好味。





小琉球在地美食＃5

海龜燒

▲小琉球在地美食-西晒咖啡x海龜燒。 （圖／西晒咖啡x海龜燒,Facebook）

海龜燒是小琉球的打卡美食之一，美拍吃法就是買了之後直衝海邊讓海龜燒和美麗的海岸線拍上一張。位在西晒咖啡前的海龜燒餐車，每天提供不同口味的內餡，主要成份只有雞蛋、豆奶、麵粉和紅糖，吃起來有點像是美式鬆餅的口感。四隻海龜燒的價錢是50元，以雞蛋糕來說不算便宜，但是重點是他的造型可愛到爆炸！錯過這次下次何時能吃到呢？





小琉球素食料理推薦

小琉球素食料理＃1

粥太太

粥太太養生蔬食粥提供多個品項像是營養廣東粥、補氣香菇粥、回味三色蛋粥、養生南瓜粥、薑絲絲瓜粥等，除了粥品還有炒麵、湯麵供客人做選擇。份量實在、用料扎實的粥品讓人吃完之後飽足感十足。無論你是素食者還是喜歡吃粥的朋友，都可以來品嚐看看銅板價就能吃到的好味粥品。





小琉球素食料理＃2

好禮素食早餐

▲小琉球素食料理-好禮素食早餐。 （圖／go_greener_today,Instagram）

好禮素食早餐是一家品項多元的傳統早餐店，能是因為天氣太熱的關係用帆布蓋住的店面看起來有些不起眼，牆上的菜單也有些斑駁。但這樣不引人注目看起來又開了很久的老店不正是符合饕客訴求的隱藏版美食嗎？攤位上販售著素壽司、素三明治、素粉漿蛋餅、蕃薯粥，還有鹹甜炸物，買完之後帶去海邊吹海風吃早餐很是愜意，吃素的朋友別錯過這家小琉球唯一的素食早餐店呦～





小琉球葷/素食料理＃3

蜜仔琉部

▲小琉球葷/素食料理-蜜仔琉部。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

▲小琉球葷/素食料理-蜜仔琉部。 （圖／fongfood097,Instagram）

我們所熟悉的觀光地區伴手禮店土產店，多半就是把要賣的商品放在貨架上給人一種俗俗的感覺。這家蜜仔琉部雖說是當地三十年知名的伴手禮老店，但經過年輕老版的改造讓店家變成結合餐廳與伴手禮品的網美餐店家。綠色的植栽懸掛在餐廳多處區域，聳立的天堂鳥和龜背竹讓人有在海島慵懶度假的感覺，像這樣風格的餐廳在小琉球不多，店家真的非常用心，推薦給想拍度假每照的朋友去一探究竟啦！





小琉球葷/素食料理＃4

賣噪

▲小琉球葷/素食料理-賣噪。 （圖／chiucafe,yachu1188Instagram）

▲小琉球葷/素食料理-賣噪。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

喜歡那就住下來吧！賣噪早午餐是由三個女生一起經營的店，他們原本都住在不同的城市但都喜歡上了小琉球，所以決定留下來生活。他們三個人有的愛旅行、有的愛畫畫、有的愛烹飪，在三個人的討論和努力下這家賣噪早午餐店就誕生了。充滿東南亞海岸風情的店家賣著葷/素美式漢堡和酸辣冷麵以及各式開胃飲品，透過口味的調整放入酸辣佐料，讓客人在熱到美叮美噹的小琉球也能食慾大開盡情品嚐。





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