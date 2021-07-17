一生必訪！疫情穩定再出發蘭嶼　朗島秘境在地人私藏浮潛地

跟著 Easter 於 2020-06-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 21 個景點，其中包含 松山機場、台東航空站、很深之意。 這是我第一次去蘭嶼，一到就馬上愛上！沿路風景超美，海水清澈，浮潛也看到不少魚，蘭嶼真的一生一定要來一次啊！

第 1 天

松山機場 | 40 分鐘

這次是搭早上十點的立榮航空到台東，時間非常完美，可以悠哉地睡晚一點再去機場。 快到台東的時候看到台灣的海岸線真的豪美啊...

台東航空站 | 20 分鐘

抵達台東！天氣爆炸熱，手刀趕去富岡漁港搭船。搭船前先嗑個暈船藥壓壓驚..

很深之意 | 1 小時

租好機車後，因為民宿在野銀部落，不過機車行老闆說蘭嶼的路不是很好騎，建議我們不要走中橫公路，而是往北邊騎繞半圈去野銀，途中就會經過很深之意～還看到很多羊站在山壁上，超可愛的啊～

121度5分 | 1 小時

121度5分民宿是最近才開的，東西都很新也很乾淨！民宿看出去景觀也很好喔～

野銀冷泉 | 1 小時

在民宿放下東西後，立馬換裝衝去野銀冷泉，因為都是礁岩，下水的時候要慢慢走，我們剛到的時候，看到一位先生在礁岩上跌倒，滿身是血，嚇的我們動作放超慢... 這邊的水是由山泉水過來的很冰涼，某些區域可以感受到水冷熱交替，海蛇也最喜歡這種環境，馬上就看到一隻了啦... 不過這邊跟其他潛點比起來，魚比較少一些，若時間有限，可以先考慮去其他潛點喔！

東清夜市 | 1 小時

第一天晚餐就在東清夜市解決，不過不知道是不是因為禮拜四的關係，有營業的店家很少，買了飛魚卵地瓜跟滷味吃～

第 2 天

121度5分民宿 | 1 小時

今天大概 4:50 就起來上民宿屋頂等日出，可惜雲好多，太陽一直躲在雲後面

蘭嶼 東清三十三號 | 1 小時

看完日出，大概六點多的時候來到東清三十三吃早餐，東清三十三應該是蘭嶼最美的早餐店了吧！餐點也都不錯吃，旁邊還有拼板舟可以拍美照

蘭嶼海漂堆積/浮潛 熱點 母雞岩 | 2 小時

吃完後又回到房間裡繼續睡，因為跟民宿主人報名了浮潛活動，所以睡到九點就出發去浮潛～教練沿路上看著浪找潛點，最後帶我們來到母雞岩這裡，整個浮潛活動大約是兩小時，蘭嶼的海真的太美，然後我們又看到海蛇了... 蘭嶼的海蛇是否比狗多🤣

蘭嶼漂流木餐廳 | 2 小時

中午來吃蘭嶼漂流木餐廳，不知道是不是因為星期五的關係，蘭嶼人開始多了，餐廳很多人，餐點等了一下子才上，不過東西都是不錯吃的，咖啡好喝！

雯雯芋頭冰 | 30 分鐘

因為離下午野銀地下屋導覽還有一段時間，就晃來吃雯雯芋頭冰，順便看蘭嶼最美海灘 - 八代灣！八代灣的海水顏色分成兩種藍，邊吃冰邊看海非常舒服！！

野銀地下屋 | 3 小時

跟名宿報名了地下屋導覽，這裡其實就是民宿主人媽媽的家，在蘭嶼，野銀部落保留最多的傳統地下屋，聽著民宿主人媽媽講起以前的故事、飛魚傳說以及蘭嶼跟台灣的文化衝突與融合，一整個下午非常享受，也更認識了蘭嶼文化。

第 3 天

朗島秘境 | 2 小時

第三天吃完早餐後我們就來到民宿主人推薦的潛點 - 朗島秘境，他說客人都覺得朗島秘境比東清秘境美，因為我們沒去東清，所以沒辦法比較，不過朗島秘境真的非！常！美！是這次浮潛四個點後最滿意的地方！這裡也有海蛇，別團的當地導潛還直接抓起來給大家看，把他們嚇得半死 🤣 我們在這待了至少兩個小時，一直玩到中午才去吃飯。

蘭嶼旅人·Rover | 3 小時

蘭嶼旅人·Rover 根本是蘭嶼的網美餐廳，不僅風景美、餐點也美又好吃，行程不趕的話可以在這裡待一下午吧，吃完飯後休息一下，感覺早上浮潛還不過癮，我們就問店家哪邊還可以浮潛，他們推薦貯存場，於是我們就往南出發啦～

台電核能後端營運處蘭嶼貯存場 | 2 小時

到貯存場的時候，我的手機已經快沒電了，所以只有一張照片🤣 貯存場前總共有三個潮池，每個都有人在浮潛，我們選了最遠的那一個，不過不管哪一個，這裡的地形都非！常！難！走！有一段路根本是要攀岩... 下的去也不一定上的來，所以家中如果有老小，不建議來這裡喔～

青青草原 | 1 小時

今天最後一站就來到青青草原看夕陽，五點多上來的時候第一排已經被攝影大軍佔滿，我們自己在旁邊拍拍照打卡就閃了～因為我們是浮潛完直接來，所以都還穿著浮潛的衣服，有聽到有人問說：誒這裡也可以浮潛喔？不行啦大哥！

第 4 天

開元港 | 30 分鐘

因為台東回台北的班機時間關係，我們決定第四天早一點回台東，就在台東逛一下再回台北，一樣坐船前吃了暈船藥，就一路睡到台東，沿途平穩、沒頭暈想吐，超爽！

藍蜻蜓速食專賣店 | 40 分鐘

一到台東租好機車後，就來吃台東必吃速食店 - 藍蜻蜓，但吃完覺得真的還好...

林家臭豆腐 | 30 分鐘

但是附近的林家臭豆腐非常的強！！醬汁跟豆腐都好好好好好吃啊，怪不得一直漲價還是這麼多人來吃！

台東阿伯小白屋 | 20 分鐘

打卡景點～台版霍爾的移動城堡，這裡也是台東熱門打卡景點，我們一樣快速拍完照就去鐵道藝術村找有冷氣的店家休息了

客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算） | 1 小時

上飛機前吃點小東西，透過 Google map 找到這間，吃起來普普，不過便宜又大碗

延伸閱讀：離島旅遊｜蘭嶼 四天三夜瘋狂浮潛

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